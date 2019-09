Volker Weidermann +++ Verena Friederike Hasel +++ Denis Scheck +++ Kat Menschik +++ Udo Lielischkies +++ Andrej Kurkow +++ Gespräch zum Film +++ Dagmar Leupold

Gäste auf der ARD Bühne am Mittwoch, 16. Oktober, von 10 bis 14 Uhr: Volker Weidermann, Verena Friederike Hasel, Denis Scheck, Kat Menschik, Udo Lielischkies, Andrej Kurkow, Gespräch zum Film, Dagmar Leupold

10 Uhr: Volker Weidermann und Verena Friederike Hasel

Volker Weidermann Bild © picture-alliance/dpa

Verena Friederike Hasel Bild © Doris Spiekermann-Klaas

Interessante Typen kommen auf der Frankfurter Buchmesse zusammen: Menschen mit Witz, Leidenschaft und, ja, der einen oder anderen Spinnerei im Kopf. Sie erzählen von Menschen, die gewitzt und versponnen genug sind, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. "Tolle Typen" - das ist das Thema unserer Sendung aus dem ARD-Forum.

Volker Weidermann, bekannt aus dem "Literarischen Quartett", beschreibt in seinem Buch "Das Duell" das knisternde Verhältnis zwischen Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass. Und Verena Friederike Hasel untersucht in "Der tanzende Direktor", wie wir jungen Menschen dabei helfen können, "tolle Typen" zu werden - in der "besten Schule der Welt".

Volker Weidermann "Das Duell", Kiepenheuer & Witsch

Verena Friederike Hasel "Der tanzende Direktor", Kein & Aber

Moderation: Alexander Solloch (NDR Kultur)

11 Uhr: Denis Scheck

Denis Scheck Bild © hr

Seit vielen Jahren ist das ARD-Literaturmagazin "druckfrisch" mit Literaturkritiker Denis Scheck eine zuverlässige Orientierungshilfe im Bücherdschungel. Unverwechselbar das temporeiche Reportage-Format, in dem Denis Scheck Buchempfehlungen und Autoren präsentiert. Schecks zupackende Kritik der Spiegel-Bestseller ist der Aufreger der Sendung - was ihm nicht gefällt, landet prompt in der Tonne.

11.30 Uhr: Kat Menschik

Kat Menschik Bild © picture-alliance/dpa

Sie gelten als die Brüder Grimm des Nordens: Christen Peter Asbjornsen und Jorgen Moe haben im 17. Jahrhundert begonnen, Märchen zu sammeln und aufzuschreiben. Sie erwecken mit ihren Erzählungen eine phantastische und zugleich raue Welt zum Leben, die von Moral und Sittenlehre, Sehnsüchten und Träumen geprägt war. So entstand ein Universum - mystisch, makaber, faszinierend und reich an sprachgewaltigen Bildern.

Illustratorin Kat Menschik hat eine Auswahl der Märchen in ihre Buchreihe "Lieblingsbücher" aufgenommen. Mit ihren phantasievollen Illustrationen begibt sie sich auf eine Reise, in der die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen. Kleine Puppen locken Königssöhne ins hohe Gras, Handwerker überlisten den Teufel und ein Huhn rettet die Erde vor dem Untergang.

Kat Menschik, "Die Puppe im Grase - Norwegische Märchen", Galiani

Moderation: Denis Scheck (WDR)

12 Uhr: Udo Lielischkies

Udo Lielischkies Bild © WDR/Fjodor Simmul

Udo Lielischkies, langjähriger ARD-Fernsehkorrespondent in Moskau, ist ein exzellenter Kenner Putins und der russischen Politik. In seinem Buch "Im Schatten des Kreml" schreibt Lielischkies über die Politik des Kreml, das Leben in der Metropole Moskau und in der weiten russischen Provinz. Gerade diese Provinz ist das große Wählerreservoir für Putin. Udo Lielischkies verbindet aufrechte Zuneigung mit den Menschen in Russland und der russischen Kultur. Er will aufklären und Verständnis dafür schaffen, wie Russland tickt. Sein Buch zeigt auch viel Unbekanntes aus diesem großen Land. Über das unbekannte Russland und über die aktuelle Politik Wladimir Putins spricht er mit Ulrich Timm im "tagesschau24-Gespräch".

Udo Lielischkies "Im Schatten des Kreml", Droemer Knaur

Moderation: Ulrich Timm (tagesschau24)

12.30 Uhr: Andrej Kurkow

Andrej Kurkow Bild © picture-alliance/dpa

Andrej Kurkows Roman "Graue Bienen" dreht sich um die Leiden der Zivilbevölkerung in der Ostukraine. Er beschreibt den Alltag kleiner Leute, die zwischen die Frontlinie, die sogenannte Graue Zone, geraten sind. Der Bienenzüchter Sergej lebt in der Nähe von Donezk, wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten Tag für Tag aufeinander schießen. Die Einwohner haben das Dorf verlassen, nur Sergej ist geblieben. Er überlebt nach dem Motto: Nichts hören, nichts sehen – sich raushalten. Ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen. Denn während der Mensch für Zerstörung sorgt, herrscht bei ihnen eine weise Ordnung und wunderbare Produktivität.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Andrej Kurkow "Graue Bienen" [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Eines Frühlings bricht Sergej auf: Er will die Bienen in eine Gegend bringen, wo sie wieder in Ruhe Nektar sammeln können. Auf seiner Reise knüpft Sergej Freundschaften, stößt aber auch auf Misstrauen und Missgunst. Selbst auf der paradiesischen Krim fühlt er sich nicht willkommen. Und als sich sogar seine Bienen zu verändern scheinen, beschließt er, in sein Dorf zurückzukehren. Kurkow ist mit "Graue Bienen" ein scharf gezeichnetes Bild des Kriegs in der Ukraine gelungen, der im übrigen Euopa längst aus dem Blickfeld geraten ist.

Andrej Kurkow, "Graue Bienen", Diogenes

Moderation: Selma Üsük (hr-fernsehen)

13 Uhr: Gespräch zum Tatort "Die Guten und die Bösen"

Margarita Broich, Wolfram Koch. Im Hintergrund Peter Lohmeyer, der den Mörder spielt. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Nach einer durchzechten Nacht werden Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) schwer verkatert zu einem Tatort gerufen: Ein Mann wurde in einer einsamen Waldhütte offenbar gefoltert und dann ermordet. Zu ihrer Verwunderung legt Polizeihauptmeister Ansgar Matzerath (Peter Lohmeyer) noch am Ort des Verbrechens ein Geständnis ab. Er behauptet, den Mann getötet zu haben, weil dieser vor sieben Jahren seine Frau entführt und vergewaltigt habe. Er legt keinen Wert auf mildernde Umstände und fordert eine harte Strafe für sich.

Doch ist Matzerath wirklich der Täter? Ist das Opfer tatsächlich der Vergewaltiger seiner Frau? Was weiß die längst pensionierte Kommissarin (Hannelore Elsner), die damals den Fall bearbeitet und nie gelöst hat und noch immer die eigenen Dämonen jagt?

Ein Gespräch zum Tatort "Die Guten und die Bösen" (hr) mit Schauspieler Isaak Dentler, Drehbuch-Autor David Ungureit und hr-Redakteurin Liane Jessen.

Der Film läuft von 11.15 bis 12.45 Uhr im ARD Kino

Moderation: Bärbel Schäfer (hr)

13.30 Uhr: Dagmar Leupold

Dagmar Leupold Bild © picture-alliance/dpa

Lavinia strauchelt, schaut in die Tiefe, taumelt, träumt. Sie steht im 25. Stock eines New Yorker Hochhauses und blickt zurück auf ihr Leben. Oder: Dieses Leben springt sie an. In Fetzen, Bildern, Gerüchen, Abgründen. Schnell, rasend gar, wie ein Sturz. Liebe und Wut, Angst und Sprache, bittere Provinz und die große Stadt: Eine atemberaubende Selbstvergewisserung, voller Gegenwart, voller Liebe und wildem Behauptungswillen.

Dagmar Leupold, geboren 1955, unterrichtet Literatur an der Universität Tübingen und schreibt vielfach ausgezeichnete Romane.

Dagmar Leupold, "Lavinia", Jung und Jung

Moderation: Cécile Schortmann (hr-fernsehen)

Das Programm am Mittwoch ab 14 Uhr