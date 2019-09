Märchenhafter Spaß in der ARD Fotobox

Lassen Sie sich vor märchenhafter Kulisse in der ARD Fotobox ablichten. Ein kurzer Griff in die Verkleidungskiste und das Erinnerungsfoto können Sie vor Ort gleich mitnehmen oder in unseren Bildergalerien ansehen und teilen.

Weitere Informationen ARD Fotobox ARD Forum F.0 - täglich von 9 bis 18 Uhr Ende der weiteren Informationen

Ein Besuch in der ARD Fotobox gehört zu den Dingen, die man bei seinem Buchmesse-Rundgang auf jeden Fall machen sollte. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie sich in märchenhafte Gestalten und stehen vor passender Kulisse. Einen Ausdruck Ihres Fotos bekommen Sie sofort als Erinnerung mit nach Hause.

Rechtlicher Hinweis: Mit der Teilnahme erklärten Sie sich einverstanden, dass die Aufnahmen auf unserer Homepage www.buchmesse.ARD.de veröffentlicht werden.

Fotos von der Buchmesse 2019

Mit dem Start der Frankfurter Buchmesse 2019 finden Sie hier täglich zwei Bildergalerien mit den Fotos aus der Foto-Box.