Sie wollen mehr über die 20 Titel wissen, die im Rennen um den Deutschen Buchpreis 2020 sind? Hier finden Sie ausgewählte Buchbesprechungen und Autoren-Interviews zu den nominierten Titeln - zum Reinhören und Reinlesen.





Bov Bjerg "Serpentinen"

"Serpentinen" ist eine "Road Novel": Die Geschichte einer Reise, die der Erzähler, ein Berliner Soziologieprofessor, zusammen mit seinem siebenjährigen Sohn zurück zu den Schauplätzen seiner Kindheit unternimmt. Es ist eine scheinbar nostalgische Reise zu den eigenen Ursprüngen, die allerdings ohne das Wissen der Mutter des Jungengeschieht und auf der die beiden von einer dunklen Macht verfolgt werden. Einer Macht, die schon den Vater, den Großvater und den Urgroßvater des Erzählers in den Selbstmord getrieben hat.

Wie kann dem eigenen Kind das Schicksal, Sohn eines Selbstmörders zu werden, erspart bleiben? Es ist diese Frage, die die ganze Reise der beiden begleitet und den Erzähler selbst vor einem ungeheuerlichen Gedanken nicht zurückschrecken lässt: Was wäre, wenn dieser Kreislauf, Selbstmord der Väter und Depression der Söhne, nur durch die Tötung des eigenen Kindes zu unterbrechen wäre? Doch so schwermütig, wie sich das alles auf den ersten Blick anhört, ist dieser Roman gar nicht.

Ein durch und durch düsteres Thema wird in "Serpentinen" immer wieder witzig gebrochen. Genauso wie in Bov Bjergs vorigem Roman "Auerhaus" schafft Bov Bjerg es auch in diesem Roman, gewichtigen Fragen die Schwere zu nehmen, ohne sie dadurch zu banalisieren. (Alf Mentzer, hr-iNFO)

Deniz Ohde "Streulicht"

Leif Randt "Allegro Pastell"

Tanja und Jerome befinden sich in Phase 1 ihrer Liebesgeschichte: Die beiden sind auf enervierende Art und Weise bemüht, alles richtig zu machen. Sie finden es romantisch, sich noch lange E-Mails zu schreiben, statt sich wie die anderen Sprechblasen der Messenger-Dienste zuzuwerfen. Selbst der Sex wird bewertet, eingeordnet und auf höhere Werte befragt."

Allegro Pastell" ist die Beschreibung einer Liebe in Zeiten von Instagram, Dating-Portalen und scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, aus seinem Leben das Beste zu machen. In einer Welt, in der alles öffentlich und transparent ist, jede Handlung sofort bewertet, jeder originelle Gedanke sofort verbreitet werden kann, suchen Jerome und Tanja nach Intimität und Individualität. Vor lauter Nachdenken und Abchecken, wie sie nach außen wirken, verlieren sie den Kontakt zu ihrem Selbst und die Empathie für andere. (Hadwiga Fertsch-Röver, hr-iNFO)

Robert Seethaler "Der letzte Satz"

Gustav Mahler hatte ein Engagement in New York, er sitzt auf dem Schiff, das ihn über den Atlantik zurück nach Europa bringt. Der berühmte Komponist ist mehr als körperlich angeschlagen, auf den Tod krank. Doch der Roman "Der letzte Satz" thematisiert nicht nur die Schiffsreise Mahlers, es gibt auch Rückblenden aus seinem Leben: auf den Tod einer Tochter, die Eheprobleme mit seiner Frau Alma, ihre Untreue und auch Rückblicke auf beispielsweise seine oft aufzehrende Tätigkeit in Wien als Direktor. Nicht nur die Beschreibung des kranken und schwachen Künstlers, sondern auch die Beschreibung der konkreten Situation der Schiffsreise ist sehr stimmungsvoll. Seethaler ist biografisch kompetent und sehr genau - zum Beispiel, was die Begegung Mahlers mit Sigmund Freud betrifft, den er wegen seiner Eheprobleme konsultiert hatte.

Es ist in der dritten Person geschrieben, doch sehr nah an ihm dran. Der Stil ist assoziativ, er schreibt in Ellipsen wie im inneren Monolog, der in spontanen Assoziationen abrollt. Manchmal etwas laut temperiert, mehr melancholische Seelenarbeit wäre vielleicht angemessen gewesen. Doch das ändert nichts: In "Der letzte Satz" steckt viel Gustav Mahler drin, die Liebhaber des Komponisten werden auf ihre Kosten kommen und vieles entdecken. (Mario Scalla, hr2-kultur)

Anne Weber "Annette, ein Heldinnenepos"

Frank Witzel "Inniger Schiffbruch"

In "Inniger Schiffbruch" geht es um den Gefühlszustand des Erzählers, der sich im Haus seiner verstorbenen Eltern durch den Nachlass seines Vaters kämpft. Notizbücher, Familienfotos und Videos rufen das Leben der Eltern und damit auch das seiner Kindheit in Erinnerung.

Eine Kindheit voller Disziplinierungsmaßnahmen wie Hausarrest, Tonband- und Fernsehverbot – und zugleich eine Mentalitätsgeschichte der jungen Bundesrepublik der 60er Jahre, einer Gesellschaft zwischen Kittelschürzen und Bärenmarke-Reklame, Internationalem Frühschoppen und Mainzer Fassenacht. Wie schon in seinem mit dem Deutschen Buchpreis 2015 ausgezeichneten Roman "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" schöpft der in Wiesbaden geborene Autor aus seinem eigenen Erleben. (Daniella Baumeister, hr2-kultur)