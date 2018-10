Schon am Samstagmorgen waren die Hallen auf der Buchmesse voll.

Die Buchmesse am Samstag: +++ Volle Hallen schon am Vormittag +++ Friedenspreisträger: Schlüssel zu friedlichem Miteinander liegt in Vergangenheit +++ Autor Schacht reiste mit 50 Euro um die Welt +++ Die Cosplayer sind da +++ Die Wochenend-Highlights +++

+++ Volle Hallen schon am Vormittag +++

Halle 3, 11 Uhr: Menschenmassen bewegen sich durch die Gänge und schauen sich die Buchneuheiten der Verlage an. Auch die anderen Hallen auf der Frankfurter Buchmesse sind bereits am Vormittag gut besucht. Wenn Sie sich einen Überblick über die Highlights verschaffen wollen: Das ist los am Samstag.

+++ Preisträger: Vergangenes wichtig für friedliches Miteinander +++

Nicht im Traum hätte das Forscher-Ehepaar Aleida und Jan Assmann daran geglaubt, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt zu werden. Ihre Botschaft ist wichtiger denn je: In der Vergangenheit liegt der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander. Der Friedenspreis wird am Sonntag um 10.45 Uhr in der Frankfurter Paulskirche vergeben und live in der ARD übertragen.

+++ Autor Christopher Schacht: "Habe im Dschungel Gold geschürft" +++

Nach dem Abi zieht es Christopher Schacht raus in die Welt - vier Jahre später hat er 45 Länder bereist und über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Sein Startkapital: 50 Euro. Oft nagen Rückschläge an seiner Motivation. Doch dann passieren immer wieder glückliche Zufälle, die die Reise retten. Ein wildes Auf und Ab, das der 24 Jahre alte Autor des Buches "Mit 50 Euro um die Welt" für uns im Interview skizziert. Inzwischen studiert Schacht Theologie im südhessischen Erzhausen.

+++ Die Cosplayer sind da +++

Sie stellen Figuren aus Comics, Märchenbüchern oder Mangas dar: Zahlreiche Cosplayer sind am ersten Publikumstag der Buchmesse schon am Morgen in aufwändigen Kostümen gekommen. Die Messe hat für die Cosplayer ("Costume und play") sogar einen eigenen Ball organisiert. Mehr als 1.000 als Harry Potter verkleidete Messegäste sollen zudem einen Weltrekord aufstellen.

+++ "Frühlingsrolle habe ich erst in Deutschland kennengelernt" +++

Streng genommen ist "Die Chinesen - Psychogramm einer Weltmacht" von Stefan Baron und Guangyan Yin-Baron gar kein Wirtschaftsbuch. Dennoch hat es am Freitagabend den mit 10.000 Euro dotierten Wirtschaftsbuchpreis bekommen. Das Autoren-Ehepaar erklärt darin, wie Chinesen ticken.

"Da existieren so viele Vorurteile und falsche Vorstellungen", sagte Stefan Baron bei der Preisverleihung. "Als ich nach Deutschland kam, wollten alle von mir wissen wie man Frühlingsrollen macht. Was ist eine Frühlingsrolle? Das habe ich in Deutschland erst kennengelernt", erklärte Guangyan Yin-Baron lachend.

+++ Lange Schlangen an den Einlasskontrollen +++

Die Tore zur Frankfurter Buchmesse sind geöffnet und die Besucher strömen in Scharen. An den Eingängen haben sich schon früh lange Schlangen gebildet. Die Einlasskontrollen sind streng und es sollten einige Regeln beachtet werden: Geduld mitbringen, Koffer und Trolleys daheim lassen. Alles was sie über die Sicherheitskontrollen wissen müssen, finden Sie hier.

+++ Die Wochenend-Highlights auf der Buchmesse +++

Endlich ist die Buchmesse für alle geöffnet. Von Otto über Frank Schätzing bis hin zu Winfried Kretschmann: Es haben sich viele Bestseller-Autoren, Politiker und Stars angekündigt. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Samstag.

+++ Bücher, Herzen, Mäuse: Eindrücke von der Buchmesse ++++

Fliegende Herzen, flauschige Mäuse, ein ziemlich teures Buch: Wir haben Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse in einer Bildergalerie gesammelt. Bei bestem Herbstwetter ist der zentrale Platz Agora sehr beliebt, um mal die Füße hochzulegen.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Samstag +++

Sie wollen ein Promi- oder Autorengespräch auf der ARD Bühne verfolgen? Hier geht's zum Überblick am Samstag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr.