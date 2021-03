Friedenspreisträger Salgado treibt Aufforstung voran

Der Fotograf und Friedenspreisträger Sebastião Salgado und der Musiker Gilberto Gil aus Brasilien haben sich zu einem Aufforstungsprojekt zusammengeschlossen, bei dem sie in dem südamerikanischen Land eine Million Bäume pflanzen wollen - im Jahr.

Sebastião Salgado ist weltberühmt für seine Bilder aus Kriegsgebieten und von der bedrohten Natur, im Jahr 2019 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Salgado widmet sich mit seinem 1998 gegründeten "Instituto Terra" in Aimorés im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais seit langem der Wiederaufforstung. So pflanzte das "Instituto Terra" bereits Millionen von Bäumen in der Gegend des Vale do Rio Doce.