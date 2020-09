Preis des Deutschen Literaturfonds für Felicitas Hoppe

Großer Preis des Deutschen Literaturfonds? Huch, was ist das denn für eine Auszeichnung? Dahinter verbirgt sich der ehemalige Kranichsteiner Literaturpreis. Der war bislang mit 30.000 Euro auch schon ziemlich gut dotiert, doch der Preis des Deutschen Literaturfonds legt noch einen drauf. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen und zwar an die Schriftstellerin Felicitas Hoppe.

Und so begründet die Jury ihre Entscheidung: "Felicitas Hoppe stellt Fragen an Sein und Wirklichkeit und lässt uns über den Horizont unserer alltäglichen Wahrnehmung hinausblicken." Weitgereist teile die Büchner-Preisträgerin ihren neugierigen Blick, aufgeschlossen begegne sie der Welt und der Literatur. Ihrer Leserschaft wie auch ihren Zuhörerinnen und Zuhörern gebe sie immer wieder neue Schlüssel zum Verständnis in die Hand, wenn sie so klug wie amüsant über ihre eigenen wie die Werke anderer Auskunft gebe.

Gratulation an Felicitas Hoppe zur Auszeichnung mit dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds Bild © NDR / Anita Affentranger / AF_Hoppe

Der Deutsche Literaturfonds hat seinen Sitz in Darmstadt. Die Preisverleihung findet jedoch in Berlin statt und zwar am 7. Oktober.