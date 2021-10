Deutscher Cartoonpreis für "Laschet-Greta"

Wenn Armin Laschet als Greta Thunberg verkleidet mehr Klimaschutz fordert, dann ist das preisverdächtig. Der mit 3.000 Euro dotierte Deutsche Cartoonpreis 2021 geht an den Kölner Zeichner AD Karnebogen. Das teilte die Jury am Freitag in Frankfurt mit. Platz zwei geht an Ruth Hebler (Köln), der dritte Preis an Klaus Stuttmann (Berlin).

"Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik“, sagte Kanzlerkandidat Armin Laschet laut Jury nach der Hochwasserkatastrophe im Juli. Gleichzeitig habe er eine bessere internationale Klimapolitik angemahnt und sich als Mann geriert, den das Klima umtreibe. AD Karnebogen habe mit seinem Cartoon "eine großartige Analyse dieses aktionistischen Verharrens geschaffen", lobte die Jury. Der Wille zur Veränderung sei bloße Fassade.

Der Deutsche Cartoon-Preis wird gemeinsam von der Frankfurter Buchmesse und dem Lappan-Verlag in Hamburg vergeben. Insgesamt waren in diesem Jahr mehr als 3.000 Cartoons von 220 Zeichnerinnen und Zeichnern eingesandt worden. Die Preisverleihung findet am 19. November in Kooperation mit der "Caricatura - Galerie für Komische Kunst“ im Kulturbahnhof Kassel statt.