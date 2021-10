Raif Badawi Award für türkischen Journalisten

Der Raif Badawi Preis für mutigen Journalismus geht in diesem Jahr an den türkischen Journalisten Alican Uludag. Mit der Auszeichnung werde die Arbeit des Justizkorrespondenten in einer Zeit gewürdigt, in der unabhängiger Journalismus in der Türkei stark unter Druck stehe, teilte die Friedrich-Naumann-Stiftung am Montag mit. Uludag deckte den Angaben zufolge mit seinen Artikeln Korruption in Regierungskreisen auf und recherchiert zur Arbeit von Strafverfolgungs- und Sicherheitsdiensten.

"Er hat sich als mutiger Reporter in einer schwierigen bis feindseligen Umgebung hervorgetan, der für die Freiheit des Wortes, für die Wahrheit und die Rechtschaffenheit steht. Seine investigativen Arbeiten sind geprägt von der beständigen Suche nach belastbaren Beweisen", heißt es in der Jurybegründung. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am 20. Oktober, 17 Uhr, im Livestream statt .

Der Preis ist nach dem saudischen Blogger Raif Badawi benannt, der seit 2012 in seiner Heimat im Gefängnis sitzt und wegen seiner Texte zu Freiheit und Gleichberechtigung zu zehn Jahren Haft, 1.000 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt worden war.