Do. 15.04.21, 14:31 Uhr

197 Romane für Deutschen Buchpreis eingereicht

So viele Romane wie nie zuvor gehen in das Rennen um den Deutschen Buchpreis 2021. Das zweite Jahr in Folge ist die Zahl der Einreichungen gestiegen. Der neue Rekord liegt bei 197 Titeln aus 125 deutschsprachigen Verlagen. Das sind zehn Titel und fünf Verlage mehr als im Rekordjahr 2020.

Von den vorgeschlagenen Titeln stammen 110 aus dem aktuellen Frühjahrsprogramm, 67 weitere kommen im Herbst auf den Markt. 20 Titel sind bereits im vergangenen Herbst erschienen. Jeder Verlag darf maximal zwei Titel einreichen, darüber hinaus konnten bis zu fünf weitere Titel empfohlen werden. Auf der Empfehlungsliste landeten 112 Romane - 16 mehr als im Vorjahr. Aus dieser Liste kann die Jury weitere Titel auswählen.

Am 24. August wird die Longlist der 20 nominierten Titel veröffentlicht. Aus ihr wird dann die Shortlist mit sechs Titeln, die am 21. September erscheint. Die Preisverleihung findet am 18. Oktober statt.