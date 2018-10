Die Buchmesse am Samstag: +++ Harry-Potter-Weltrekord gescheitert +++ LiBeraturpreis für Nguyen Ngoc Tu +++ Die Cosplayer sind da! +++ 154 Seiten voll von Harald Glööckler +++ Marc-Uwe Kling begeistert mit "Känguru-Apokryphen" +++

+++ Harry-Potter-Weltrekord gescheitert +++

998 als Harry Potter verkleidete Menschen hätte es gebraucht, um den "meiste Harry Potters an einem Ort"-Weltrekord zu brechen. Der war im vergangenen Jahr in Australien aufgestellt worden und zum 20. Jubiläum der Harry-Potter-Reihe sollte auf der Buchmesse dieser Rekord geknackt werden.

Wer teilnehmen wollte, musste drei Mindestvoraussetzungen erfüllen: Blitznarbe, Nickelbrille und Umhang. Es waren auch viele HP-Fans aus ganz Deutschland da, aber leider, leider - am Ende fehlten 100 Zauberschüler zum Rekord.

+++ LiBeraturpreis für Nguyen Ngoc Tu +++

Die vietnamesische Schriftstellerin Nguyen Ngoc Tu ist am Samstag auf der Messe mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet worden. Der Publikumspreis würdigt ihren Erzählband "Endlose Felder" und ist mit 3.000 Euro dotiert. Die Literaturkritikerin Katharina Borchardt lobte eine zu Herzen gehende sozialrealistische Melancholie der Geschichten zwischen Wasser und Land. Der LiBeraturpreis wird jährlich an Schriftstellerinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika oder der arabischen Welt vergeben.

+++ Die Cosplayer sind da +++

Sie stellen Figuren aus der Manga- und Anime-Welt, Comics und Märchen dar: Zahlreiche Cosplayer tummeln sich in aufwändigen Kostümen auf der Buchmesse. Die Messe hat für die Cosplayer ("Costume und play") sogar einen eigenen Ball organisiert. Am Nachmittag soll der Weltrekord der meisten Harry Potters auf einem Fleck gebrochen werden.

Die Cosplayer bekommen in diesem Jahr mehr Platz denn je eingeräumt. Die Cosplay Area in Halle 1.1 ist auf 8.000 Quadratmeter ausgeweitet worden.

+++ Autor Guez hat beim Schreiben kein Mitgefühl für Mengele entwickelt +++

Der französische Bestsellerautor Olivier Guez hat beim Schreiben seines Romans über den KZ-Arzt Josef Mengele niemals Mitleid empfunden. "Ich habe nie Empathie gehabt", sagte Guez ("Das Verschwinden des Josef Mengele") auf der Buchmesse. Die grauenvollen Dinge, die Mengele mit seinen Experimenten als Arzt im KZ Auschwitz gemacht habe, seien wie "eine Mauer" gewesen. Das habe ihm Distanz ermöglicht.

Guez hat für seinen Roman drei Jahre Lang recherchiert - vor allem in Südamerika. Mengele, der sich nach dem Krieg zunächst nach Argentinien absetzte, starb 1979 in Brasilien. Der KZ-Arzt stellte sich laut Guez nach dem Krieg als Opfer dar.

+++ 154 Seiten voll von Modedesigner Harald Glööckler +++

154 Seiten, Harald Glööckler auf jeder einzelnen Seite davon: Ein Fotograf hat dem extravaganten Modedesigner nun einen eigenen Bildband gewidmet – mit dem Titel: "Harald Glööckler – Myth of an Icon".

Harald Glööckler selbst hat das Buch zusammen mit dem Fotografen Udo Spreitzenbarth auf der Messe präsentiert. Seine überwiegend weiblichen Fans kamen zahlreich zur Premiere. Ab Samstagabend gibt es ausgewählte Fotos daraus im Kunstverein Montez e.V. in Frankfurt zu sehen – die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Die Ausstellung ist bis 28. Oktober zu sehen.

Glööckler präsentiert sein eigenes neues Buch "Kirche, öffne dich!" nicht auf der Buchmesse. Wie das ankommt, lesen Sie in unserer kurzen Buchbesprechung.

+++ Judith Williams: Kind plus Karriere müssen möglich sein +++

Kind oder Karriere? "Beides!", sagt Judith Williams. Die erfolgreiche Teleshopping-Moderatorin schreibt in ihrem neuen Buch "Wie Träume fliegen lernen" über ihr Leben als Geschäftsfrau mit Familie. Welche Botschaft sie an alle Frauen hat, erzählt sie uns im Video.

+++ Volle Hallen schon am Vormittag +++

Halle 3, 11 Uhr: Menschenmassen bewegen sich durch die Gänge und schauen sich die Buchneuheiten der Verlage an. Auch die anderen Hallen auf der Frankfurter Buchmesse sind bereits am Vormittag gut besucht. Wenn Sie sich einen Überblick über die Highlights verschaffen wollen: Das ist los am Samstag.

+++ Marc-Uwe Kling begeistert mit "Känguru-Apokryphen" +++

Vier Jahre mussten Fans sich gedulden, nun ist es endlich so weit: Auf der Buchmesse hat Marc-Uwe Kling vor ausverkauftem Saal aus seinem neuen Werk "Känguru-Apokryphen" gelesen. In alter Beuteltiertradition hat der Autor, der selbst auch Protagonist in seinen Abenteuern mit einem Känguru ist, wieder allerlei verrückte Ideen - zum Beispiel "Open Schnick", eine Variante von "Schnick, schnack, schnuck", in der alles erlaubt ist. Da gewinnt die Kettensäge gegen die Giraffe oder der Meteorit gegen den T-Rex. Die anwesenden Fans honorierten das mit tosendem Applaus.

+++ Preisträger: Vergangenes wichtig für friedliches Miteinander +++

Nicht im Traum hätte das Forscher-Ehepaar Aleida und Jan Assmann daran geglaubt, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt zu werden. Ihre Botschaft ist wichtiger denn je: In der Vergangenheit liegt der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander. Der Friedenspreis wird am Sonntag um 10.45 Uhr in der Frankfurter Paulskirche vergeben und live in der ARD übertragen.

+++ Autor Christopher Schacht: "Habe im Dschungel Gold geschürft" +++

Nach dem Abi zieht es Christopher Schacht raus in die Welt - vier Jahre später hat er 45 Länder bereist und über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Sein Startkapital: 50 Euro. Oft nagen Rückschläge an seiner Motivation. Doch dann passieren immer wieder glückliche Zufälle, die die Reise retten. Ein wildes Auf und Ab, das der 24 Jahre alte Autor des Buches "Mit 50 Euro um die Welt" für uns im Interview skizziert. Inzwischen studiert Schacht Theologie im südhessischen Erzhausen.

+++ "Frühlingsrolle habe ich erst in Deutschland kennengelernt" +++

Streng genommen ist "Die Chinesen - Psychogramm einer Weltmacht" von Stefan Baron und Guangyan Yin-Baron gar kein Wirtschaftsbuch. Dennoch hat es am Freitagabend den mit 10.000 Euro dotierten Wirtschaftsbuchpreis bekommen. Das Autoren-Ehepaar erklärt darin, wie Chinesen ticken.

"Da existieren so viele Vorurteile und falsche Vorstellungen", sagte Stefan Baron bei der Preisverleihung. "Als ich nach Deutschland kam, wollten alle von mir wissen wie man Frühlingsrollen macht. Was ist eine Frühlingsrolle? Das habe ich in Deutschland erst kennengelernt", erklärte Guangyan Yin-Baron lachend.

+++ Lange Schlangen an den Einlasskontrollen +++

Die Tore zur Frankfurter Buchmesse sind geöffnet und die Besucher strömen in Scharen. An den Eingängen haben sich schon früh lange Schlangen gebildet. Die Einlasskontrollen sind streng und es sollten einige Regeln beachtet werden: Geduld mitbringen, Koffer und Trolleys daheim lassen. Alles was sie über die Sicherheitskontrollen wissen müssen, finden Sie hier.

+++ Die Wochenend-Highlights auf der Buchmesse +++

Endlich ist die Buchmesse für alle geöffnet. Von Otto über Frank Schätzing bis hin zu Winfried Kretschmann: Es haben sich viele Bestseller-Autoren, Politiker und Stars angekündigt. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Samstag.

+++ Bücher, Herzen, Mäuse: Eindrücke von der Buchmesse ++++

Fliegende Herzen, flauschige Mäuse, ein ziemlich teures Buch: Wir haben Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse in einer Bildergalerie gesammelt. Bei bestem Herbstwetter ist der zentrale Platz Agora sehr beliebt, um mal die Füße hochzulegen.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Samstag +++

