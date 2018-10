Die Buchmesse am Donnerstag +++ Hayali: "Emotionale Basis nicht kaputt machen lassen"+++ Kutscher zu "Babylon Berlin": "Ich mag keine Helden, denen alles gelingt" +++ Michelle Hunziker stellt neues Buch "Ein scheinbar perfektes Leben" vor +++ Norwegen sagt Hallo als Ehrengast 2019 +++

+++ Hayali: "Emotionale Basis nicht kaputt machen lassen" +++

"Lügnerin", "Kackbratze", "Geh zurück in die Wüste": Beleidigungen und Hasskommentare dieser Art ist die Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali gewohnt, vor allem auf Facebook. Sie ignoriert sie nicht, sondern will mit den Urhebern der verbalen Angriffe in den Dialog kommen. "Ich versuche auch zu begreifen, warum jemand zum Beispiel zum Rassisten oder zum Menschenfeind geworden ist. Es ist entscheidend, diesen Weg zu verstehen. Wir nehmen uns oft gar keine Zeit mehr dafür", sagt die 44-Jährige im Video-Interview.

+++ Kutscher zu "Babylon Berlin": "Ich mag keine Helden, denen alles gelingt" +++

Hinter dem aktuellen Serienerfolg von "Babylon Berlin" steckt ein deutscher Autor: Volker Kutschers Kriminalromane, die im Berlin der 20er und 30er Jahre spielen. Gerade ist der siebte Roman "Marlow" um den jungen Ermittler Gereon Rath erschienen, den Kutscher im Gespräch als "bewusst unpolitisch und charakterlich auch nicht so ganz koscher" beschreibt. Er könne sogar ein richtiges Arschloch sein, sagte Kutscher. Aber genau das mache für ihn den Reiz der Figur aus: "Was ich nicht mag sind Helden, denen alles gelingt, die als Problem vielleicht nur haben, dass ihnen zu viele Frauen hinterherlaufen."

Für Fans der Bücher hat der Autor eine gute Nachricht: Zwei oder drei Bücher mit Gereon Rath will er noch schreiben. "Ich habe fest vor, das bis ins Jahr 1938 fortzuführen, bis zum Jahr der Reichspogromnacht. Da ist das Dritte Reich schon relativ weit fortgeschritten." An diesem Punkt sei die Geschichte für ihn abgeschlossen, denn ihn habe neben der Faszination für die Zwanziger Jahre vor allem eine Frage angetrieben, sagt Kutscher: Wie konnte sich aus der Weimarer Republik so schnell die schlimmste Diktatur entwickeln, die wir auf deutschem Boden je hatten? Das Video von der ARD Bühne finden Sie hier.

+++ Michelle Hunziker: "Ich war das perfekte Opfer für eine Sekte" +++

Sie war 20, verheiratet mit Italiens Frauenschwarm Eros Ramazzotti und hatte gerade eine kleine Tochter bekommen – nach außen hin war alles perfekt. Doch wie die Moderatorin Michelle Hunziker in ihrem autobiografischen Buch schreibt, war es das ganz und gar nicht. "Innerlich war ich ziemlich schwach", sagte Hunziker auf der Pressekonferenz zu ihrem Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Als ihr alkoholkranker Vater, mit dem sie sich gerade erst wieder versöhnt hatte, starb, verkraftete Hunziker den Rückschlag nicht.

Hunziker geriet in die Sekte "Krieger des Lichts", wie sie erzählte. Heute, mehr als zwanzig Jahre später, sieht sie sich als das "perfekte Opfer für eine Sekte". "Vielleicht war es nur eine kranke Suche nach Liebe", meinte sie. In einer Sekte zu landen, sei eine Gefahr, in die jeder geraten könne.

+++ Norwegen sagt Hallo als Ehrengast 2019 +++

Kaum ist die Buchmesse 2018 in Schwung gekommen, geht der Blick auch schon ins kommende Jahr. Norwegen hat sich am Donnerstag als Ehrengast 2019 vorgestellt. Der Auftritt wird unter dem Motto "Der Traum in uns" stehen. Die norwegische Literatur sehe in der Präsentation die große Chance, in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Polarisierung eine "gesamteuropäische Arena" für liberale Werte wie Meinungsfreiheit, Toleranz und Pluralität herzustellen, erklärte die norwegische Kulturministerin Trine Skei Grande. "Menschen, die neugierig sind auf die Geschichten anderer, bauen keine Mauern und so ist Literatur auch Friedensarbeit", sagte die Ministerin.

Eingeleitet und beendet wurde die Vorstellung des Ehrengastprogramms mit einer Performance von Ferdigsnakka , die mit ihrer elektronischen Musik einen darauf Vorgeschmack gaben, dass Norwegen auf jeden Fall für Überraschungen sorgen wird.

+++ Virtuelle Realität: Verwandlung in Kafkas Käfer +++

Heute schon in einen Käfer verwandelt? Auf der Buchmesse ist das möglich! Im Themenraum "VRwandlung" können Besucher in die Welt von Franz Kafka eintauchen. Dort wird sein Werk "Die Verwandlung" zur virtuellen Realität. Mit VR-Brille auf dem Kopf finden sich die Besucher im Schlafzimmer von Gregor Samsa wieder – und zwar in Gestalt eines ekeligen und verwirrten Käfers. Im Blickfeld sieht man seine eigenen Fühler herum zappeln. Hier ausprobieren: Halle 4.2/Stand B 19. Mehr Mitmach-Aktionen.

+++ Norwegen präsentiert sich, Hunziker kommt +++

Am zweiten Buchmesse-Tag in Frankfurt wird sich Norwegen als Ehrengast des kommenden Jahres vorstellen. Mit dabei ist auch die norwegische Bestsellerautorin Maja Lunde. Der schwedische Erfolgsautor Jonas Jonasson ist ebenfalls Gast auf der weltgrößten Bücherschau – genauso wie die Schweizer Entertainerin Michelle Hunziker.

Sie wird ihr Buch über ihren Ausstieg aus einer Sekte vorstellen. Außerdem wird sich Tschechien präsentieren, das Gastland der Leipziger Buchmesse im Jahr 2019. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Donnerstag.

+++ Illustrator Mühle im Interview +++

Der Buchmesse-Freitag wird spannend für den Frankfurter Illustrator und Autor Jörg Mühle. Mit dem Kinderbuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" ist er für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Wir haben mit ihm übers Zeichnen und seine Projekte gesprochen. Zum Interview.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Donnerstag +++

