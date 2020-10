Friedenspreisträgerin Alexijewitsch verlässt Belarus

Die politisch engagierte Literaturnobelpreisträgerin und Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Swetlana Alexijewitsch, hat am Montag ihre Heimat Belarus verlassen. Die 72-Jährige flog demnach mit einer Maschine der Fluggesellschaft Belavia in Richtung Berlin.

Die 72-jährige Schriftstellerin werde sich in Deutschland einer medizinischen Behandlung unterziehen, sagte Alexijewitschs Vertraute Marija Woiteschonok am Nachmittag der Nachrichtenagentur AFP. Alexijewitschs Assistentin Tatjana Tjurina erklärte, es handele sich nicht um eine Emigration. Die Schriftstellerin wolle in Schweden eine Buchmesse besuchen und in Sizilien eine Auszeichnung entgegennehmen, sagte Tjurina. In einem Monat werde Alexijewitsch nach Belarus zurückkehren. Ihre Rückkehr sei aber abhängig von der Lage in Belarus.

Swetlana Alexijewitsch Bild © picture-alliance/dpa

Swetlana Alexijewitsch gehört dem Präsidium des Koordinierungsrates der belarussischen Demokratiebewegung an. Alexijewtisch war neben dem zuletzt aus der Haft entlassenen Gewerkschafter Sergej Dylewski das einzige Präsidiumsmitglied, das noch in Minsk in Freiheit war.