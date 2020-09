Bookfest city - Promis und Autoren (fast) zum Anfassen

Autorinnen und Autoren hautnah erleben, das macht normalerweise den Reiz der Frankfurter Buchmesse aus. In Corona-Zeiten ist das mit den "Stars zum Anfassen" nicht ganz so einfach, aber beim Bookfest city wenigstens in Ansätzen möglich. Rund 80 Veranstaltungen gibt es an den fünf Messetagen vom 14. bis 18. Oktober in Frankfurt - und zwar auf so viele Locations verteilt wie nie zuvor - vom Gallus Theater über exklusive Hotels bis hin zum Kultkiosk YokYok+Ninaz ist alles dabei.

Das Programm ist bunt und vielfältig, es wird für alle Altersklassen und Interessenlagen etwas geboten. Rasch einige Namen zur Einstimmung - von Bestseller bis Lifestyle: Jan Weiler, Ralph Caspers, Helmut Zierl, Bov Bjerg, Kristof Magnusson, Linda Zervakis, Ahmad Mansour und Anastasia Zampounidis. Ab sofort können Sie sich Karten sichern. Hier geht es zum Programm - zumindest das Programm von Mittwoch und Donnerstag ist schon (Stand 23. September) online. Der Rest wird sicher bald folgen.

Bild © Frankfurter Buchmesse

Die Gästeanzahl pro Veranstaltung ist je nach Location individuell begrenzt. Es gelten selbstverständlich Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln.

Neben dem Bookfest city wird es in diesem Jahr am 17. Oktober das Bookfest digital geben. Geplant ist ein 22-stündiges Programm auf zwei Kanälen mit vielen internationalen Gästen, die zugeschaltet werden. Der Programmablauf ist allerdings noch nicht festgezurrt. Wenn es soweit ist, erfahren Sie es natürlich in unserem Ticker.