Die Buchmesse am Freitag – verfolgen Sie alle wichtigen Meldungen sowie Eindrücke von der Messe hier im Ticker. +++ Jugendliteraturpreis wird verliehen +++ Juli Zeh und Miroslav Nemec kommen +++

Am letzten Fachbesuchertag wird heute am frühen Abend der mit insgesamt 72.000 Euro dotierte Jugendliteraturpreis verliehen. Die Auszeichnungen werden von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) überreicht. Hessische Autoren und Illustratoren sind gut vertreten: Unter anderem ist der Frankfurter Illustrator Jörg Mühle mit seinem Kinderbuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" nominiert, ebenso wie Anke Kuhl mit "Das Liebesleben der Tiere" und die Labor Ateliergemeinschaft mit "Ich so du so".

Bekannte Autoren, schreibende Schauspieler, Cartoonpreis und ein spezieller Science-Fiction-Abend: Der letzte Fachbesuchertag auf der Buchmesse verspricht spannend zu werden. Neben Autorin Juli Zeh und Tatort-Star Miroslav Nemec wird etwa auch der Journalist Deniz Yücel erwartet. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Freitag.

Wer Juli Zeh heute verpasst, kann sie am Samstag um 11.30 Uhr auf der ARD-Bühne erleben. Und hier können Sie die Besprechung zu ihrem neuen Buch "Neujahr" anhören:

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Freitag +++

Sie wollen ein Promi- oder Autorengespräch auf der ARD Bühne verfolgen? Hier geht's zum Überblick am Freitag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Alle Talks können Sie auch bei uns im Livestream sehen.