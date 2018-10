Die Buchmesse am Freitag – verfolgen Sie alle wichtigen Meldungen sowie Eindrücke von der Messe hier im Ticker. +++ Juli Zeh: "Wir müssen über Identitätskrisen sprechen" +++ Jugendliteraturpreis wird verliehen +++

Autorin Juli Zeh hat am Vormittag ihr neues Buch "Neujahr" auf dem Blauen Sofa vorgestellt. Die Idee dazu habe sie beim Radfahren im Urlaub auf Lanzarote quasi überfallen, erzählte sie. Der Roman über einen Familienvater in der Krise sei eine Parabel auf unsere überforderte Gesellschaft: "Die Individualisierung geht inzwischen so weit, dass wir uns immer für alles ganz allein verantwortlich fühlen", sagte Zeh. "Dadurch entsteht Dauerstress, wir sind immer vom Scheitern bedroht."

Es gebe keine Rollenmuster mehr, aber noch ein Denken in antiquierten Männer- und Frauenrollen. Diese Identitätskrise habe auch zum Erstarken rechter Bewegungen geführt. Die Menschen, die sich zum Beispiel der AfD zugewandt haben, könne man nun nicht mit erhobenem Zeigefinger umerziehen: "Aber wir müssen über Identitätskrisen sprechen." Sie selbst möchte ihr mögliches Amt als Verfassungsrichterin in Brandenburg nutzen, um sich juristisch rechten Parteien entgegenzustellen, die derzeit mit vielen Klagen versuchen, dort das Landesparlament lahmzulegen.

Am letzten Fachbesuchertag wird heute am frühen Abend der mit insgesamt 72.000 Euro dotierte Jugendliteraturpreis verliehen. Die Auszeichnungen werden von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) überreicht. Hessische Autoren und Illustratoren sind gut vertreten: Unter anderem ist der Frankfurter Illustrator Jörg Mühle mit seinem Kinderbuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" nominiert, ebenso wie Anke Kuhl mit "Das Liebesleben der Tiere" und die Labor Ateliergemeinschaft mit "Ich so du so".

