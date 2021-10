Literaturnobelpreis für Abdulrazak Gurnah

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah . Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Er erhält den Preis "für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten", wie der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei der Bekanntgabe sagte.



Von seinen Romanen sind "Das verlorene Paradies" (1986), "Donnernde Stille" (2000), "Ferne Gestade" (2002), "Schwarz auf Weiß" (2004) und "Die Abtrünningen" (2006) ins Deutsche übersetzt worden. Nach Informationen des Börsenblatts , ist aktuell keiner der Titel lieferbar.