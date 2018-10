Die Buchmesse am Donnerstag – verfolgen Sie alle wichtigen Meldungen sowie Eindrücke von der Messe hier im Ticker. +++ Michelle Hunziker stellt neues Buch "Ein scheinbar perfektes Leben" vor +++ Virtuelle Realität: Verwandlung in Kafkas Käfer +++ Illustrator Mühle im Interview +++

+++ Michelle Hunziker: "Ich war das perfekte Opfer für eine Sekte" +++

Sie war 19, verheiratet mit Italiens Frauenschwarm Eros Ramazzotti und hatte gerade eine kleine Tochter bekommen – nach außen hin war alles perfekt. Doch wie die Moderatorin Michelle Hunziker in ihrem autobiografischen Buch schreibt, war es das ganz und gar nicht. "Innerlich war ich ziemlich schwach", sagte Hunziker auf der Pressekonferenz zu ihrem Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Als ihr alkoholkranker Vater, mit dem sie sich gerade erst wieder versöhnt hatte, starb, verkraftete Hunziker den Rückschlag nicht.

Hunziker geriet in die Sekte "Krieger des Lichts", wie sie erzählte. Heute, mehr als zwanzig Jahre später, sieht sie sich als das "perfekte Opfer für eine Sekte". "Vielleicht war es nur eine kranke Suche nach Liebe", meinte sie. In einer Sekte zu landen, sei eine Gefahr, in die jeder geraten könne.

+++ Virtuelle Realität: Verwandlung in Kafkas Käfer +++

Als Käfer in der VR-Box Bild © Sophia Luft (hessenschau.de)

Heute schon in einen Käfer verwandelt? Auf der Buchmesse ist das möglich! Im Themenraum "VRwandlung" können Besucher in die Welt von Franz Kafka eintauchen. Dort wird sein Werk "Die Verwandlung" zur virtuellen Realität. Mit VR-Brille auf dem Kopf finden sich die Besucher im Schlafzimmer von Gregor Samsa wieder – und zwar in Gestalt eines ekeligen und verwirrten Käfers. Im Blickfeld sieht man seine eigenen Fühler herum zappeln. Hier ausprobieren: Halle 4.2/Stand B 19. Mehr Mitmach-Aktionen.

So sieht es mit der VR-Brille aus Bild © Sophia Luft (hessenschau.de)

+++ Norwegen präsentiert sich, Hunziker kommt +++

Michelle Hunziker Bild © picture-alliance/dpa

Am zweiten Buchmesse-Tag in Frankfurt wird sich Norwegen als Ehrengast des kommenden Jahres vorstellen. Mit dabei ist auch die norwegische Bestsellerautorin Maja Lunde. Der schwedische Erfolgsautor Jonas Jonasson ist ebenfalls Gast auf der weltgrößten Bücherschau – genauso wie die Schweizer Entertainerin Michelle Hunziker.

Sie wird ihr Buch über ihren Ausstieg aus einer Sekte vorstellen. Außerdem wird sich Tschechien präsentieren, das Gastland der Leipziger Buchmesse im Jahr 2019. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Donnerstag.

+++ Illustrator Mühle im Interview +++

Der Buchmesse-Freitag wird spannend für den Frankfurter Illustrator und Autor Jörg Mühle. Mit dem Kinderbuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" ist er für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Wir haben mit ihm übers Zeichnen und seine Projekte gesprochen. Zum Interview.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Donnerstag +++

