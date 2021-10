LiteraturBahnhof im Haus des Buches

Neben den Literaturfestivals Open Books und Bookfest City gibt es in der kommenden Woche noch eine weitere Reihe mit spannenden Autorinnen und Autoren in Frankfurt. Das Haus des Buches wird zum "LiteraturBahnhof " und bietet von Mittwoch bis Samstag täglich fünf Lesungen.

Hier lesen zum Beispiel am Mittwoch die Autorin Marlen Penly aus "Liebe/Liebe" und am Donnerstag Minu D. Tizabi aus ihrem Debütroman "Revolution morgen 12 Uhr". Tizabi wurde im Alter von 14 Deutschlands jüngste Abiturientin, im Alter von 22 Deutschlands jüngste Ärztin.

Am Donnerstag sind unter anderem die beiden kanadischen Autoren Michael Crummey und Michel Jean zu Gast. Und wer wissen will, was es neues aus der Literaturwelt des ehemaligen Ehrengastes Georgiens gibt, kommt am Samstagabend im Gespräch mit Lasha Bakradze auf seine Kosten. Bakradze ist der Leiter des Literaturmuseums in Tiflis.