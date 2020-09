Buchmesse sendet "Signals of hope"

Das Jahr 2020 ist mit der Corona-Pandemie ein Krisenjahr, wie es im Buche steht. Die Zeichen stehen auf Veränderung und "nur wenig ist noch so, wie es im Februar war", sagte Katja Böhne, Marketing-Chefin der Frankfurter Buchmesse bei einer digitalen Pressekonferenz am Montag. Die Buchmesse sei normalerweise der Ort, an dem Veränderungen diskutiert und Lösungsansätze gefunden werden. "Aber ausgerechnet in diesem Jahr der großen Veränderungen dürfen wir unsere Hallen nicht aufmachen."

Doch aus Krisen können auch neue Dinge erwachsen und darum sendet die Buchmesse "Signale der Hoffnung - Signals of Hope ". Die finden zum einen im fünftägigen "Hope-Salon" statt, in dem digitales Programm zu Themen wie Menschenrechte, Klima, Liebe und Freundschaft geboten wird. Außerdem können alle eigene Hoffnungssignale senden. Beim interaktiven Hoffnungssignale-Generator werden die Botschaften im maritimen Flaggenalphabet versendet. Der Hope-Salon, dessen detailliertes Programm in den kommenden Tagen veröffentlich wird, wird an jedem Messeabend mit den Hope Beats, einem DJ-Set, abgerundet. Denn auch in Corona-Zeiten lässt die Buchmesse sich - zumindest ein bisschen - Party am Abend nicht nehmen.