Die Buchmesse am Freitag: +++ Promijagd für den guten Zweck +++ Buchmesse-Besucherin inspirierte Maar für neues Kinderbuch +++ Friedenspreisträger: Deutschland braucht Migrationsmuseum +++ Poetry-Slammer "Sebastian 23" ist endlich erfolglos +++

+++ Warum Désirée Nick "Ja" zur Buchmesse sagt +++

"Nein zur Ja-Sagerei!" Das fordert Désirée Nick in ihrem Buch "Nein ist das neue Ja: Warum wir nicht alles abnicken müssen". Im Video erklärt die Entertainerin, warum wir öfters "Nein" sagen sollten, wie wir damit am besten beginnen – und warum sie nicht "Nein" zur Buchmesse sagt.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Désirée Nick übers "Nein-Sagen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

+++ Promijagd für den guten Zweck +++

Carsten Grafe hat eine Mission: Er ist auf der Buchmesse auf Promijagd – und im Gepäck hat er kleine Schachteln mit roten Christbaum-Herzen. Den Baumschmuck lässt er signieren, hängt ihn aber nicht an seinen privaten Weihnachtsbaum. Die unterschriebenen Unikate werden für einen guten Zweck im Internet versteigert.

Grafe unterstützt damit die Arbeit der Hilfsorganisation Archemed , die medizinische Hilfe für Kinder in Eritrea leistet. Hinter der ARD Bühne wird Grafe auf der Suche nach Prominenten regelmäßig fündig. So wie Schauspieler und Autor Miroslav Nemec machen alle gerne mit. "Ich hatte noch nie einem Prominenten, der nicht unterschrieben hat", verrät Grafe.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Miroslav Nemec unterzeichnet Herz für Spendenaktion [Videoseite] Ende des Videobeitrags

+++ Besucherin inspirierte Maar für neues Kinderbuch +++

"Sams"-Erfinder Paul Maar hat bei seiner Buchvorstellung verraten, wie er auf die Idee zu seinem neuen Buch "Snuffi Hartenstein und sein ziemlicher dicker Freund" gekommen ist. "Die Geschichte ist hier auf der Frankfurter Buchmesse entstanden", verriet der 80 Jahre alte Kinderbuchautor. In dem Kinderbuch geht es um zwei unsichtbare Hunde, die von ihrem Besitzer weggeschickt wurden. Der Grund: Sie haben einen realen Freund gefunden.

Eine Messe-Besucherin hatte Maar einst die Frage gestellt, ob es normal sei, dass ihr Sohn einen unsichtbaren Freund habe. Maar antwortete, sie habe einfach einen fantasievollen Sohn. Spätestens in der Pubertät würde er den Freund wegschicken. Dann fiel die entscheidende Frage einer weiteren Besucherin: Wohin er den Freund denn schicken würde? Die Antwort hat Maar in seinem "Snuffi"-Buch verfasst.

Paul Maar liest aus seinem Buch, rechts Zeichnerin Sabine Bücher mit "Snuffi" Bild © hessenschau.de

+++ Friedenspreisträger: Deutschland braucht Migrationsmuseum +++

Deutschland sollte nach Ansicht der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Aleida und Jan Assmann, sein kulturelles Gedächtnis erweitern. Es sei "erschütternd", dass es hierzulande noch kein wirkliches Migrationsmuseum gebe, sagte Aleida Assmann am Freitag auf der Buchmesse. "Deutschland muss sich als Einwanderungsland neu erfinden." Bisher gebe es nur lokale Ansätze in diese Richtung.

Die beiden Kulturwissenschaftler nehmen am Sonntag (10.45 Uhr, live im Ersten ) in der Paulskirche die renommierte Auszeichnung entgegen. Der Ägyptologe Jan Assmann und seine Frau Aleida haben sich unter anderem mit der Erinnerungskultur von Gesellschaften beschäftigt - vom alten Ägypten bis zur Gegenwart.

Aleida und Jan Assmann am Freitag auf der Buchmesse Bild © picture-alliance/dpa

+++ Poetry-Slammer "Sebastian 23" ist endlich erfolglos +++

Fastfood statt Gesundheitswahn, Faulenzen statt Sport und mausgrauer Pulli statt Modehype: Poetry-Slammer "Sebastian 23" nimmt in seinem Buch "Endlich erfolglos!" den Perfektionswahn aufs Korn - und gibt Tipps für ein schlechtes Leben. Im Video zeigt er, wie er zu Mode, Yoga und Smalltalk steht und wie sein perfekter schlechter Tag aussieht. Randnotiz: "Sebastian 23" heißt mit gebürtigem Namen Sebastian Rabsahl.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Poetry-Slammer "Sebastian 23" gibt Tipps für ein schlechtes Leben [Videoseite] Ende des Videobeitrags

+++ Bestsellerautor Kikodze: Irritiert über eigenen Erfolg +++

Der georgische Schriftsteller Archil Kikodze hat sich überrascht gezeigt, dass sein Debütroman "Der Südelefant" zu einem Bestseller wurde. "Dass mein Buch ein Bestseller war, irritierte mich", sagte Kikodze am Freitag auf der Buchmesse. Er habe sich gefragt, wie es dazu gekommen sei. Er habe nichts schreiben wollen, das sich besonders gut verkaufen lasse, sondern was ihn selber interessiere. Das titelgebende Tier, der nicht mehr lebende "Südelefant", habe ihm als Begriff gut gefallen. "Das ist ein Symbol für eine Epoche, die verschwindet." Jeder Leser könne ein anderes Symbol finden.

In dem unlängst auf Deutsch erschienenen Roman streift der Erzähler stundenlang durch die georgische Hauptstadt Tiflis, weil er seine Wohnung einem Freund für eine amouröse Begegnung überlassen hat. Er stellt Orte vor, trifft Menschen, erzählt Geschichten und verknüpft die persönliche Ebene mit der politischen Geschichte Georgiens. Hier geht's zu unserer Rezension.

+++ Juli Zeh: "Wir müssen über Identitätskrisen sprechen" +++

Autorin Juli Zeh hat am Vormittag ihr neues Buch "Neujahr" auf dem Blauen Sofa vorgestellt. Die Idee dazu habe sie beim Radfahren im Urlaub auf Lanzarote quasi überfallen, erzählte sie. Der Roman über einen Familienvater in der Krise sei eine Parabel auf unsere überforderte Gesellschaft: "Die Individualisierung geht inzwischen so weit, dass wir uns immer für alles ganz allein verantwortlich fühlen", sagte Zeh. "Dadurch entsteht Dauerstress, wir sind immer vom Scheitern bedroht."

Juli Zeh war heute auf dem "Blauen Sofa" auf der Buchmesse zu Gast. Bild © Johannes Gregor

Es gebe keine Rollenmuster mehr, aber noch ein Denken in antiquierten Männer- und Frauenrollen. Diese Identitätskrise habe auch zum Erstarken rechter Bewegungen geführt. Die Menschen, die sich zum Beispiel der AfD zugewandt haben, könne man nun nicht mit erhobenem Zeigefinger umerziehen: "Aber wir müssen über Identitätskrisen sprechen." Sie selbst möchte ihr mögliches Amt als Verfassungsrichterin in Brandenburg nutzen, um sich juristisch rechten Parteien entgegenzustellen, die derzeit mit vielen Klagen versuchen, dort das Landesparlament lahmzulegen.

Wer Juli Zeh heute verpasst hat, kann sie am Samstag um 11.30 Uhr auf der ARD-Bühne erleben. Und hier können Sie die Besprechung zu ihrem neuen Buch "Neujahr" anhören.

+++ Jugendliteraturpreis wird verliehen +++

Am letzten Fachbesuchertag wird heute am frühen Abend der mit insgesamt 72.000 Euro dotierte Jugendliteraturpreis verliehen. Die Auszeichnungen werden von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) überreicht. Hessische Autoren und Illustratoren sind gut vertreten: Unter anderem ist der Frankfurter Illustrator Jörg Mühle mit seinem Kinderbuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" nominiert, ebenso wie Anke Kuhl mit "Das Liebesleben der Tiere" und die Labor Ateliergemeinschaft mit "Ich so du so".

+++ Juli Zeh und Miroslav Nemec kommen zur Buchmesse +++

Bekannte Autoren, schreibende Schauspieler, Cartoonpreis und ein spezieller Science-Fiction-Abend: Der letzte Fachbesuchertag auf der Buchmesse verspricht spannend zu werden. Neben Autorin Juli Zeh und Tatort-Star Miroslav Nemec wird etwa auch der Journalist Deniz Yücel erwartet. Ebenfalls auf die Messe kommen die US-Bestsellerautoren Meg Wolitzer und Paul Beatty. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Freitag.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Freitag +++

Sie wollen ein Promi- oder Autorengespräch auf der ARD Bühne verfolgen? Hier geht's zum Überblick am Freitag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Alle Talks können Sie auch bei uns im Livestream sehen.