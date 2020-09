Diese Gäste kommen auf die ARD-Buchmessenbühne

Üblicherweise hetzen die Autoren und Autorinnen auf der Frankfurter Buchmesse mit ihren Neuerscheinungen von einer Bühne zur nächsten: Wer seinen Lieblingsautor oder seine Lieblingsautorin an einem Tag verpasst hat, kann sie oder ihn oftmals noch am nächsten Tag auf einer anderen Medienbühne in einer der Messehallen erleben. In diesem Jahr hingegen tummeln sich die begehrtesten Autoren und Autorinnen des Jahres während der Buchmessenwoche allesamt auf einer gemeinsamen Bühne - der ARD-Buchmessenbühne in der Frankfurter Festhalle. Sie wird von Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, zum physischen Herzstück der Messe.

Literarisch, politisch und unterhaltsam: Sie können live vor Ort oder bequem im Livestream von zuhause aus Gästen wie Jan Böhmermann, dem Hongkong-Aktivisten Joshua Wong, Susanne Fröhlich, der Kult-Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke oder dem neuen Buchpreisgewinner 2020 zuhören. Einige der Gäste werden digital zugeschaltet, die meisten sind aber live in der Halle zu erleben. Auch die feministische Gesprächsreihe "Streiterinnen!" von ARD und Buchmesse geht in diesem Jahr in die nächste Runde. Alles Wissenswerte zur ARD-Buchmessenbühne lesen Sie hier.

Welche Gäste wann auf die Bühne kommen, erfahren Sie in unserer Programmübersicht zu den einzelnen Messetagen - jeweils von 10 bis 14 Uhr und von 14 bis 18 Uhr: