Buchmesse-Besucherinnen erzählen Was das Genre New Adult so faszinierend macht

Selten dürfte das Publikum einer Frankfurter Buchmesse so jung gewesen sein. Das liegt vor allem am neuen Themenschwerpunkt New Adult. Fans warteten am Samstag stundenlang auf ein Autogramm ihrer Stars. Hier berichten einige, was sie am New-Adult-Genre reizt.

Bilder wie diese kennt man eher von Comic-Conventions: Junge Menschen stehen in langen Schlangen an, um Stars aus Film und Fernsehen zu treffen. Auf der Frankfurter Buchmesse sind es New-Adult-Autorinnen, für die sich Menschen stundenlang geduldig anstellen. Das Ziel: ein Autogramm, ein Selfie mit der Lieblingsautorin. New Adult besteht vorwiegend aus romantischen Romanen, viele mit einer mehr oder weniger großen Prise Erotik und teils vermischt mit anderen Subgenres wie Fantasy. Die Zielgruppe liegt zwischen etwa 16 Jahren und Anfang 30. Audiobeitrag Bild © Sonja Fouraté (hr) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags hessenschau.de hat einige Fans gefragt, was das New-Adult-Genre für sie so faszinierend macht. Cleo: "Dabei kann man unglaublich mitfiebern" Cleo in der längsten Warteschlange vom Freitag. Ihre Mutter wollte nicht mit aufs Bild. Bild © Sonja Fouraté (hr) Cleo steht schon am Freitag zusammen mit ihrer Mutter über zwei Stunden für ein Autogramm der amerikanischen Fantasy-Autorin Lauren Roberts an - ihre Mutter aus Solidarität, wie sie scherzt. Cleo gerät ins Schwärmen, wenn sie von Lauren Roberts spricht: "Ihre 'Powerless'-Reihe erinnert ein bisschen an 'Die Tribute von Panem', weil es auch um Kämpfe geht. Es ist aber eine eigenständige Geschichte. Die Hauptfigur Paedyn muss sich gegen eine Elite behaupten, die magische Kräfte hat. Sie hat aber keine. Es ist eine ganz eigene Welt. Paedyn muss einen Wettkampf bestehen, es gibt Action, es gibt Gewalt, aber auch Liebe. Dabei kann man unglaublich mitfiebern." Anna: "Ich habe Lesen wieder neu entdeckt und lieben gelernt" Buchfan Anna. Bild © Sonja Fouraté (hr) Anna, 20, ist aus Leipzig eigens zur Buchmesse angereist. Es ist ihre zweite. Sie möchte die Autogramme mehrerer Autorinnen ergattern und hat sich dafür einen genauen Plan gemacht. Am Morgen steht sie bei der Dark-Romance-Autorin Jane S. Wonda an, später reiht sie sich in die Schlangen der amerikanischen Autorinnen Lauren Roberts und Stephanie Garber ein. Anna sagt: "Gelesen habe ich schon immer gerne, aber vor zwei Jahren habe ich es durch Janes S. Wondas "Kingston"-Reihe wieder neu entdeckt und lieben gelernt. Mir gefällt die Liebesgeschichte und der Spannungsaufbau. Es wird nie langweilig, es passiert immer etwas. Man will beim Lesen ja in eine Welt fliehen, die man nicht im realen Leben hat. Die Hauptfigur ist außerdem in meinem Alter, man wächst mit ihr, weil auch sie die Hindernisse beim Erwachsenwerden durchlebt. Und mir gefallen die Bad Guys, wobei sich die Charaktere auch entwickeln. Bei Dark Romance muss man natürlich die Fiktion von der Realität trennen können. Deswegen wäre meine Altersempfehlung ab 18 Jahre, und wenn ich 14-Jährige im Laden sehe, wie sie diese Bücher kaufen, denke ich mir: Muss das sein?" Vanessa und Denise: "Man wird in diese Welt reingezogen" Vanessa und Denise Bild © Sonja Fouraté (hr) Vanessa und Denise, beide 34, stehen seit etwa einer Stunde für ein Autogramm der Regisseurin und Fantasy-Autorin Julia Dippel an - Vanessa ist zum ersten Mal auf der Buchmesse, Denise war vor Corona zuletzt da. Sie hat alle Bücher von Julia Dippel gelesen und trifft sie zum dritten Mal. Am Samstag stehen für die Freundinnen noch weitere Autorinnen und Autoren auf dem Plan. Vanessa sagt: "Ich lese viel, auch Krimis, zum Beispiel von Sebastian Fitzek. Heute ist viel Warten angesagt, weil wir einige Bücher signieren lassen wollen, auch ein Jugendbuch für meine Tochter. An Julia Dippels Romanen fasziniert mich die Kombination aus Fantasy und Liebesroman. Sie sind sehr spannend geschrieben und man weiß manchmal nicht, wohin die Geschichte führt. Man wird in diese Welt reingezogen, fiebert mit, und vergisst seine eigenen Probleme." Robin: "Über Burcu Bloyd habe ich schon viele tolle Bücher gefunden" Robin (re.) mit drei Begleitern, die "nicht ganz freiwillig" in der Schlange stehen, wie sie sagen. Bild © Sonja Fouraté (hr) Was wäre das New-Adult-Genre ohne Influencerinnen und Influencer? Für die BookTokerin Burcu Bloyd ist die Studentin Robin eigens aus Hannover angereist - es ist ihre erste Buchmesse. Bloyd gibt Schmink- oder Rezeptetipps, empfiehlt aber auch regelmäßig Bücher. Robin sagt: "Ich will hier nach neuen Büchern schauen, stehe aber erst einmal für ein Autogramm von Burcu Bloyd an. Ich folge ihr im Internet, weil sie viele Bücher liest und darüber spricht. Sie hat mich schon oft inspiriert, über sie habe ich schon tolle Bücher gefunden." New-Adult-Autorin Josi Wismar "Ohne TikTok wäre mein Buch kein Bestseller" Zum Artikel