Endspurt auf der Frankfurter Buchmesse: Der Friedenspreis wird an Sebastião Salgado verliehen, die Cosplayer küren ihren Meister und Ehrengast Norwegen wird sich tränenreich verabschieden. Ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.

Am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse wird traditionell der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche verliehen. In diesem Jahr wird der Fotograf Sebastião Salgado geehrt. Die Preisverleihung beginnt um 10.45 Uhr und wird im ZDF übertragen.

Und was passiert unterdessen auf dem Messegelände? Die Cosplayer laufen zur Hochform auf, wenn ab 13.30 Uhr das Finale der Deutschen Cosplayer-Meisterschaft stattfindet. Um den Titel haben sich wieder über 100 Paare beworben. Die 20 Besten präsentieren sich mit ihren aufwändigen Kostümen und versuchen dabei, nicht aus der Rolle zu fallen. Alle, die weniger professionell in der Cosplayer-Welt unterwegs sind, tummeln sich auf dem gesamten Gelände.

Die phantasievollen Figuren aus der Manga- und Anime-Welt, aus Büchern und Filmen haben in diesem Jahr mehr Platz denn je: In den Hallen 3 und 4, auf der Agora und im Ehrengast-Pavillon, überall gibt es Hotspots für Cosplayer. Bereits am Samstag waren Dutzende verkleidete Manga-Fans auf dem Messegelände unterwegs.

Zudem verwandelt sich die Buchmesse am Sonntag wieder in die wohl größte Buchhandlung der Welt. In diesem Jahr ist der Bücherkauf erstmals am gesamten Wochenende möglich. Die Verlage haben versprochen, dass auch für den Sonntag noch genug Material da sein wird. Daher der Tipp: Nehmen Sie sich kleine, faltbare Taschen und ein bisschen mehr Geld mit.

Am Sonntag gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Auch bei den Mitmach-Aktionen, die Sie auf der Buchmesse ausprobieren sollten, sind einige Tipps für Familien mit Kindern dabei. Fußball-Freestyle-Meister Marcel Gurk wird ab 13 Uhr versuchen, einen Rekord aufzustellen. Auf dem Soccer Court auf der Agora wird er seine Fußball-Kunststücke vorführen.

Auf der ARD Bühne in der Halle Forum gibt es einen munteren Wechsel zwischen Gästen aus Literatur, Film und Showbiz. Außerdem sind die Social-Media- und Youtube-Stars Heiko und Roman Lochmann (11.30 Uhr) - formerly known as "Lochis" - zu Gast. Tatort-Kommissar Axel Milberg stellt den neusten Borowski vor, den man ab 11.15 Uhr als Preview im ARD Kino sehen kann. Zum Abschluss der Gesprächsreihe "Streiterinnen" sitzen Dr. Bitch Ray, Alice Hasters und Julia Korbik auf der ARD Bühne - drei Frauen, die für Toleranz und Vielfalt streiten.

Sie wollen Ihren Besuch durchplanen und wissen, wo Sie Ihren Lieblingsautor wann finden? Der Veranstaltungskalender der Buchmesse hilft dabei, es gibt auch eine Buchmesse-App, die einen durch die Hallen lotst.

Abschied von Ehrengast Norwegen

Um 15.30 Uhr heißt es Abschied nehmen vom Ehrengast Norwegen. Ein trauriger Moment, der jedoch gleichzeitig für die Delegation aus Kanada zum Freudentag wird. Sobald die Ehrengastrolle übergeben wurde, tickt der Countdown für den Ehrengast-Auftritt 2020.

Zum Schluss ein kleiner Trost für alle, die nicht persönlich zur Frankfurter Buchmesse kommen können: Mit unseren Livestreams von den Gesprächen auf der ARD Bühne bringen wir Ihnen Autoren und Prominente nach Hause oder auf Ihre mobilen Geräte für unterwegs.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 20.10.2019, 19.30 Uhr