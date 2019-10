Die Frankfurter Buchmesse rückt näher. In unserem Literatur-Ticker halten wir Sie mit kurzen Infos aus der Bücherwelt und zum Messegeschehen auf dem Laufenden.

+++ Das hat sich 2018 am besten verkauft +++

4.10.2019, 15 Uhr: Welche Bücher sind 2018 am häufigsten über den Ladentisch gegangen? Auf Platz 1: "Der Insasse" von Sebastian Fitzek. Auf Rang 2 folgt "Die Tyrannei des Schmetterlings" von Frank Schätzing, den dritten Platz belegte Dörte Hansens "Mittagsstunde". Im "Doppelkopf" von hr2-kultur verrät Dörte Hansen wie das mit ihrer "Aufschieberitis" ist und wie man es trotzdem schafft, ein Buch zu Ende zu schreiben.

Bei den Sachbüchern lag übrigens Michelle Obamas Autobiografie "Becoming" vorn. Dahinter folgten auf Rang 2 "Kurze Antworten auf große Fragen" von Stephen Hawking und auf Platz 3 "Der Ernährungskompass" von Bas Kast.

+++ Das Jahr des doppelten Nobelpreises +++

4.10.2019, 15 Uhr: Am Donnerstag, 10. Oktober, erfahren wir, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Eine Besonderheit: Es wird nicht nur der Preis für 2019 vergeben, sondern auch nachträglich noch ein Preisträger für 2018 benannt. Im vergangenen Jahr war die Vergabe des mit umgerechnet 830.000 Euro dotierten Preises wegen eines Skandals in der Schwedischen Akademie um Vergewaltigung und Vertuschung verschoben worden. Sieben der 18 Akademie-Mitglieder sind zurückgetreten, nun soll es einen Neuanfang geben.

Für 2018 hat sich die Akademie 194 Kandidaten angeschaut, für 2019 insgesamt 189. Diese Namen werden traditionell für 50 Jahre unter Verschluss gehalten. Glaubt man den Wettanbietern, dann dürfte der Preis für 2019 an eine Frau gehen. Drei Frauen liegen ganz vorn: Anne Carson aus Kanada, Maryse Condé aus Guadeloupe sowie Can Xue aus China. Dahinter folgen Namen, die seit Jahren hoch gehandelt werden, darunter der Kenianer Ngugi wa Thiong'o, Haruki Murakami aus Japan und die Kanadierin Margaret Atwood.

+++ BEN Hauptpreis für Steve McQueen +++

2.10.2019, 14 Uhr: Die B3 Biennale des bewegten Bildes und das Kreativ-Festival The ARTS+ kooperieren in diesem Jahr erstmals und werden rund um die Buchmesse ein multimediales Kreativ-Feuerwerk abfackeln. Einer, der sich besonders freuen darf, ist der britische Künstler, Fotograf und Regisseur Steve McQueen. Er bekommt den BEN Hauptpreis der B3 Biennale in der Kategorie "Most Influencial Moving Image Artist". Den britischen Turner Prize hat er schon, jetzt kommt der BEN Award dazu. Glückwunsch!

+++ Cosplayer bekommen neue Bühne +++

2.10.2019, 13 Uhr: Cosplayer und Buchmesse, das gehört seit einigen Jahren fest zusammen. Am Buchmesse-Sonntag findet das Finale der Deutschen Cosplay Meisterschaften (DCM) auf der Messe statt. Das ist ein Event für echte Profis. Wer sich vor etwas kleinerem Publikum und auch mit deutlich kürzerer Performance ausprobieren möchte, für den gibt es in diesem Jahr WieCosMAN - das sind Bühnen-Auftritte im Schnelldurchlauf. 60 Sekunden - mehr Zeit gibt es nicht für den möglichst gelungenen Auftritt. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober, 12 Uhr. Der Contest findet am Samstag, 19. Oktober, 15 bis 17 Uhr auf der Cosplay Stage in Halle 4.0 statt.

+++ Jo Nesbø schont die Leser nicht +++

1.10.2019, 16 Uhr: Der norwegische Bestsellerautor Jo Nesbø hat auf der Frankfurter Buchmesse seinen einzigen Deutschland-Auftritt zu seinem neuen Buch "Messer - Ein Fall für Harry Hole". Im Gespräch mit hr2-Moderator Alf Mentzer präsentiert er am Donnerstag, 17. Oktober, 20 Uhr, im Congress-Center der Messe seinen neuen Harry-Hole-Thriller. Mentzer hat das Buch schon gelesen und stellt fest "Nett ist Nesbø zu seinen Lesern nicht." Für Krimi-Fans mit guten Nerven jedoch eine absolute Leseempfehlung.

+++ Norwegens Kronprinzessin: Als Kind war ich etwas seltsam +++

1.10.2019, 15 Uhr: Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit liebt Bücher und führt das unter anderem auf ihre Kindheit zurück. "Als Kind war ich zurückhaltend und viel allein und auch etwas seltsam", sagte sie im Interview mit "Die Welt". So habe sie häufig in einer Hängematte gelegen und sich einfach die Blätter im Baum angeschaut. "Wenn ich aus der Schule kam, hörte ich mir ein Don-Quichotte-Musical an, das es damals gab. Ich kann es immer noch halb auswendig!" Wenn alles läuft wie geplant, rollt zur Eröffnung am 15. Oktober am Frankfurter Hauptbahnhof der "Literaturzug" ein. An Bord: Kronprinzessin Mette-Marit und zwei Dutzend der bekanntesten Autoren ihres Landes.

+++ Jan Wilm freut sich auf den Odenwald +++

1.10.2019, 15 Uhr: Für Jan Wilm geht es ab in den Odenwald. Der Autor, Literaturwissenschaftler und -kritiker ist Stipendiat bei "Land in Sicht". Das Projekt des Hessischen Literaturrats heißt im Untertitel "Autorenresidenzen im ländlichen Raum" und schickt Schriftsteller - böse formuliert - in die Pampa. In Wilms Fall geht es für zwei Monate nach Michelstadt. Wilm freut sich auf den Odenwald. "Die Herkunft des Namens für dieses Gebiet ist nicht eindeutig zu klären, sondern beruht auf widersprüchlichen Sagen und Geschichten. Daher ist diese Gegend unmittelbar verbunden mit Literatur: mit Überlieferung, mit Erinnerung, mit Interpretation." Das Stipendium ist mit 2.500 Euro monatlich dotiert.

+++ Gourmet Gallery im Markthallen-Look +++

1.10.2019, 14 Uhr: Der Kochbuch-Markt boomt und bei der Frankfurter Buchmesse ist die Gourmet Gallery ein beliebter Anlaufpunkt. Die kommt in diesem Jahr in neuer Marktoptik daher. Dort wird gebrutzelt und probiert - aber auch diskutiert. Kochbuch ist voll retro? Ja, schon irgendwie, aber eben auch sehr beliebt. Die Kochwelt erfreut uns außerdem mit neuen Formaten. Stichwort: FoodTuber. CrispyRob ist so einer. Auf YouTube haben 1,7 Mio Menschen seinen Kanal abonniert. Beim Koch-Event am Sonntag, 20. Oktober, 14 Uhr, dürften dann doch ein paar weniger zuschauen.

+++ Colson Whitehead bei Literaturgala +++

1.10.2019, 14 Uhr: Bei der Literaturgala am Buchmesse-Samstag, 19. Oktober, 19 Uhr, haben Schwergewichte der Bücherwelt ihren Auftritt. Ken Follet präsentiert seine Aktion "The Friendship Tour". Margaret Atwood, Maja Lunde, Elif Shafak und Colson Whitehead stellen ihre neuen Bücher vor. Colson Whitehead, vor drei Jahren mit dem Pulitzer Preis und dem National Book Award dekoriert, hat sein Buch "Die Nickel Boys" im Gepäck.

"Die Nickel Boys" ist ein Buch, das streckenweise schwer zu ertragen ist, sagt hr-Literaturexperte Alf Mentzer. "Es liest sich mitunter wie ein Horror-Roman und erzählt doch nur den Horror des alltäglichen Rassismus in den USA, der von den 60er Jahren bis heute vielleicht sein Gesicht, nicht aber seine Brutalität verändert hat. Es ist ein Roman, der wütend macht, der einen nicht so schnell los lässt."