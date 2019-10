Was ist am heutigen Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse los? In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Fotograf Salgado mit Friedenspreis ausgezeichnet +++

12:05 Uhr: Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado hat soeben in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Mit dem 75-Jährigen wurde ein Künstler ausgezeichnet, "der mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden fordert und der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit verleiht", hieß es in der Begründung der Stiftung. Zugleich habe er mit seinem "Instituto Terra" eine Einrichtung geschaffen, die einen direkten Beitrag zur Wiederbelebung von Biodiversität und Ökosystemen leiste.

Filmregisseur Wim Wenders sagte in seiner Laudatio: "Uns an der Schönheit und Erhabenheit der Erde so teilhaben zu lassen, das kann nur einer, der vorher ihre Abgründe geschaut hat, der die Hölle und das Fegefeuer durchquert hat, und der dem Horror selbst ins Auge geschaut hat, zu dem Menschen fähig sind." Salgado male oder zeichne mit Licht. Seine "Lichtgemälde" führten einem dem "großen Frieden, nach dem sich unser Planet sehnt, vor Augen". Salgado ist der erste Fotograf, der den Friedenspreis erhalten hat. Wenn Sie seine Dankesrede verfolgen wollen: Das ZDF überträgt live.

+++ Kreisch-Alarm bei den "Lochmanns" +++

11:55 Uhr: Der Altersdurchschnitt vor der ARD Bühne ist rapide gesunken: Die "Lochis" sprachen dort nämlich gerade über ihr Buch, ihren Abschied von Youtube und ihre neue Identität als "die Lochmanns". Die Youtube-Stars und Musiker lockten vor allem junge Mädchen vor die Bühne, viele übertrugen den Talk per Videochat an Freunde zu Hause. Gekreischt wird vermutlich erst später, wenn Heiko und Roman Lochmann auf der Open Air Stage auftreten und dort lesen, singen und Autogramme geben - oder Selfies machen.

+++ Jetzt live: Friedenspreisvergabe an Sebastião Salgado +++

11:00 Uhr: So, jetzt geht's los: In der Frankfurter Paulskirche wird dem brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Das ZDF überträgt live.

+++ Fjörtoft, König Otto und Fitnesstrainig im Weltraum +++

9:50 Uhr: Literatur ist nicht alles auf der Buchmesse, auch Fußball, Basketball oder das Weltall spielen eine Rolle. Eintracht-Legende Jan Aage Fjörtoft mag's international, König Otto alias Otto Rehhagel wundert sich, dass Goethe in Schulen oft nicht mehr gelesen wird, und die italienische Austronautin Samantha Cristoforetti erzählt, wie sie im All gegen Osteoporose kämpfte. Und Basketball-Star Dirk Nowitzki genießt einfach nur. Wie bunt die Messe ist, hat hessenschau-Reporterin Janine Hilpmann in Bild und Ton eingefangen.

+++ Flugausfälle am Frankfurter Flughafen +++

9:35 Uhr: Der Warnstreik der Flugbegleiter erschwert dem einen oder anderen Buchmesse-Besucher heute womöglich die An- oder Abreise. Auch am Frankfurter Flughafen wurden am Morgen bereits vereinzelte Flüge annulliert. Eigentlich wollte die Kabinengewerkschaft Ufo nur bis 11 Uhr streiken, jetzt wurde der Ausstand aber bis 24 Uhr verlängert. Hier erfahren Sie alles rund um den Warnstreik und seine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

+++ Warteschlangen vor den Eingängen +++

9:00 Uhr: In diesen Minuten öffnet die Buchmesse ihre Pforten für Besucher - und viele stehen schon Schlange vor den Eingängen. Tipp: Wenn Sie schnell durch den Sicherheitscheck kommen wollen, nehmen Sie möglichst wenig Gepäck mit.

Warteschlange vor dem Eingang zur Frankfurter Buchmesse Bild © Tamara Marszalkowski/hr

+++ So originell sind die Cosplayer kostümiert +++

Auch der Buchmesse-Sonntag ist wieder bunt und fröhlich, denn die Cosplayer sind am Start. Wir zeigen Ihnen die phantasievollen Figuren im Video. Heute finden übrigens auf der Buchmesse die Deutschen Cosplaymeisterschaften statt. In unserer Bildergalerie bekommen Sie auch einen Eindruck, wie bunt's hier auf der Messe zugeht.

+++ Sebastião Salgado erhält Friedenspreis +++

8:15 Uhr: Das ist sicher der wichtigste Termin des Tages: Sebastião Salgado nimmt am Vormittag in der Frankfurter Paulskirche zum Abschluss der Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Es werde ein Künstler ausgezeichnet, "der mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden fordert und der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutz Dringlichkeit verleiht", hieß es zur Begründung. Die Laudatio auf den 75-Jährigen hält Autor und Filmregisseur Wim Wenders, der Salgado in dem oscarnominierten Dokumentarfilm "Das Salz der Erde" (noch bis Donnerstag in der ARD Mediathek zu sehen ) porträtierte. Das ZDF überträgt ab 11.00 live.

+++ Letzter Buchmesse-Tag +++

8:15 Uhr: Die 71. Frankfurter Buchmesse geht nach fünf Tagen zu Ende. Am zweiten und letzten Publikumstag werden nochmal Zehntausende von Besuchern erwartet. Autoren, Stars, Cosplayer - alle sind am Sonntag noch einmal zu Gast. Hier geht's zu unserem Überblick: Das ist los am Sonntag.

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Sonntag +++

8:10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Buchmesse-Endspurt! Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an den Fotografen Sebastião Salgado verliehen. Unterdessen tummeln sich auf der Messe Cosplayer und Prominente in großer Menge. Sie wollen ein Promi- oder Autorengespräch auf der ARD Bühne verfolgen? Hier geht's zum Überblick am Sonntag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Alle Talks können Sie auch bei uns im Livestream sehen oder im Anschluss als Video.