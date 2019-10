Buchmesse-Infos: +++ House of Norway eröffnet, Fachpublikum strömt auf die Messe, das ist los am ersten Buchmessetag +++

Was ist heute los auf der Frankfurter Buchmesse? In unserem Ticker halten wir Sie mit kurzen Infos aus der Bücherwelt und zum Messegeschehen auf dem Laufenden.

Die Meldungen im Überblick:

10:15 Uhr: Im Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sieht die Schriftstellerin Dagmar Leupold ("Unter der Hand") auch die Literatur gefordert. Schriftsteller sollten zum Beispiel den Rechtspopulismus sprachlich entlarven, aber auch als Bürger - je nach persönlicher Neigung - an Demonstrationen oder anderen Aktionen teilnehmen, sagte Leupold. Auf die Frage, ob sie nach dem rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle Deutschland im freien Fall nach rechts sehe, antwortete Leupold: "Ich mache mir sehr große Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass es so eine Art Autoimmunerkrankung der Demokratie gibt, die auf einmal von dem bedroht wird, was sie im Wesen ausmacht - nämlich freie Wahl." Es sei ja kein völlig unmögliches Szenario, dass die AfD noch unglaublich zulege. "Was ist, wenn die AfD stärkste Partei wird? Ich finde es außerordentlich bedrohlich", sagte Leupold. Übrigens: Dagmar Leupold ist heute um 13.30 Uhr zu Gast auf der ARD Bühne - und im Livestream auf unserer Seite zu sehen.

10:00 Uhr: Buchmesse-Tage sind lang und Ehrengast Norwegen verlängert die Tage mit einigen Partys. Am Dienstagabend ging es gleich los mit der Eröffnung des "House of Norway" im MAK. Wir haben die Schau schon gesehen und hier sind zehn Gründe, warum Sie auch einen Blick darauf werfen sollten. Die Eröffungsparty verpasst? Nicht schlimm. Im Mousonturm gibt es bis Samstag jeden Abend das "Norsk Festival" mit Konzerten norwegischer Musiker. Jeden Tag ein anderer Stil, von Elektronik bis Folk. Hier eine Zusammenstellung aller Partys.

8:45 Uhr: Autorengespräche, Promibesuche, Kochshow: Das Programm am ersten Besuchertag ist pickepackevoll. Die Highlights des Tages haben wir für Sie hier zusammengestellt. Um 10.30 Uhr wird beispielsweise Alt-Bundespräsident Joachim Gauck auf dem berühmten Blauen Sofa (3.1 L25) Platz nehmen. Und wenn Sie auf der Suche nach Ihrem Lieblingsautor sind, könnten Sie auch Glück haben: David Wagner (12 Uhr, 3.1 D106), Jackie Thomae (14 Uhr, 3.1 L25), Eugen Ruge (15.20 Uhr, 3.1 D106), Nora Bossong (16 Uhr, 3.0 D56), Rafik Schami (16 Uhr, 3.0 C63) und Isabel Bogdan (16.30 Uhr, ARD Bühne) sind nur einige der Literaten, die man heute erleben kann. Außerdem tritt um 14 Uhr der frischgekürte Gewinner des Deutschen Buchpreises, Saša Stanišić, auf der ARD Bühne auf - sollte er nach seiner Schilddrüsenentzündung wieder halbwegs fit sein.

Überhaupt, die ARD Bühne: Die Highlights von dort bringen wir Ihnen per Livestream nach Hause. Wer dort wann auftritt, finden Sie hier: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Noch mehr Promis gefällig? Ja, heute kommen auch Harald Glööckler, Doris Dörrie, Ulrich Wickert, Jo Nesbø, Denis Yücel und viele andere. Und wer wissen möchte, wie Norwegen schmeckt, sollte einen Abstecher in die Gourmet Gallery machen (3.1 L99). Dort kann man von 11 bis 12 Uhr eine Kochreise in den Norden Europas unternehmen.

8:20 Uhr: Die Buchmesse ist gestern Abend feierlich eröffnet worden, heute öffnet sie ihre Pforten für das Fachpublikum. Und das strömt bereits auf die Messe. An den Eingängen ist beim Sicherheitscheck bereits Warten angesagt. Tipp: Nehmen Sie möglichst wenig Gepäck mit, dann kommen Sie schneller durch die Sicherheitsschleuse.

