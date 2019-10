Was ist heute los auf der Frankfurter Buchmesse? In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Zukunftsforscher: Seid zufrieden und träumt mehr! +++

13:21 Uhr: Wir sind viel zu oft unzufrieden – zu Unrecht, findet Sozialpsychologe und Zukunftsforscher Harald Welzer. "Wenn wir uns die Leute vorstellen, die vor 100 Jahren gelebt haben, denen wäre die Art, wie wir heute leben als eine unvorstellbare Utopie erschienen", sagte er im Gespräch auf der ARD Bühne. Träumen habe die Entstehung der heutigen Welt erst ermöglicht, deswegen sei es so wichtig. Darin sieht der Autor von "Alles könnte anders sein" auch ein Problem der heutigen Zeit: "Wir haben gegenwärtig einen Zustand, wo Menschen gar nicht mehr wagen, zu träumen." Außerdem seien die Momente des Nachdenkens dank Smartphone und Co. rar geworden. Welzer selbst besitzt deswegen keins.

Dafür fährt er gerne Bahn, schaut aus dem Fenster und träumt, zum Beispiel von seiner Utopie der Zukunft. Er nennt es seine "Legostein-Theorie": Mit den Bausteinen, die wir schon haben, ließe sich eine gute neue Welt bauen. Man müsse sie nur anders ordnen, ein paar wegschmeißen und vielleicht auch ein paar neue dazu nehmen. "Es geht nicht um schöne Utopien, sondern um Dinge, die man konkret umsetzen kann." Dazu zählt er zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz. Unternehmen sollten nicht mehr nur auf die nackten Zahlen schauen, sondern andere Dinge in ihre Bilanz mit aufnehmen: Wie weit werden Menschenrechte eingehalten? Wie umweltverträglich arbeiten wir? Das würde einiges verändern, sagt der Zukunftsforscher.

+++ Jo Nesbø präsentiert "Messer" +++

13:10 Uhr: Im großen Saal Harmonie des Franfurter Congress Center hat Jo Nesbø gestern seinen neuen Thriller "Messer" vorgestellt. Präsentiert von hr2 und hr-Literaturredakteur Alf Mentzer las Nesbø aus seinem brandaktuellen Harry-Hole-Thriller. Nesbø sprach englisch, die deutsche Übersetzung las Ex-Tatort-Kommissar Oliver Mommsen. Für alle, die gestern Abend nicht dabei sein konnten: Hier ist die Lesung, komplett und in voller Länge. Viel Spaß!

+++ Salgado: Brasiliens Politik ist ein Desaster +++

12:40 Uhr: Als erster Fotograf erhält Sebastião Salgado am Sonntag den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Heute hat er sich in Frankfurt den Fragen der Journalisten gestellt - und erzählt, dass er überrascht war, als er von der Auszeichnung erfuhr. Und natürlich auch sehr erfreut: "Der Preis trägt den Begriff 'Frieden' im Titel", sagte Salgado. Und Frieden sei zurzeit ein sehr schwieriges Thema, gerade in seinem Land Brasilien. Seit der Rechtsnationalist Jair Bolsonaro im Oktober 2018 Präsident wurde, sei nicht nur die Situation im Amazonas-Gebiet ein Desaster, sagte Salgado, der Bolsonaro nicht beim Namen, sondern nur "diesen Mann" nannte. "Dieser Mann ist für alle Teile der Gesellschaft ein Desaster."

Salgado "handle die großen Themen unserer Zeit ab", deshalb werde er ausgezeichnet, sagte Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. "Er begleitet die Menschheit, wie sie in der Globalisierung angekommen ist."

+++ Natur und Umwelt sind die Themen der Stunde +++

11:25 Uhr: Wo wir schon beim Thema Klimaschutz sind: Es sind unzählige Bücher frisch auf dem Markt, die sich mit Klima, Natur und Umweltschutz befassen. Da ist zum Beispiel das neue Buch des US-amerikanischen Autors Jonathan Safran Foer "Wir sind das Klima! Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können". Darin schlägt er vor, morgens und abends auf Fleisch zu verzichten, wenn man es schon nicht schafft, komplett vegetarisch zu leben. Buchautor Florian Schwinn sorgt sich vor allem um die Böden: "Wenn wir das Bodenleben zerstören, dann ist der Klimawandel ein laues Lüftchen dagegen", warnt er in seinem Buch, das ebenfalls mit einem Ausrufezeichen daherkommt: "Rettet den Boden!"

Auch für jüngere Leser gibt es neue Bücher zum Thema Umweltschutz - zum Beispiel das Kindersachbuch "Wie viel wärmer ist 1 Grad?" oder das neue Buch von Promi-Förster Peter Wohlleben "Weißt du, wo die Tiere wohnen?". Hier finden Sie eine Auswahl der Neuerscheinungen, für kleine und große Leser.

+++ Olympiasiegerin Dahlmeier präsentiert Kinderbuch +++

11:15 Uhr: Und gleich nochmal Klima: Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat auf der Buchmesse ihr erstes Kinderbuch präsentiert. Der ehemaligen Leistungssportlerin liegt der Klima- und Umweltschutz stark am Herzen – daher hat die 26-Jährige das Buch "Die KlimaGang – Laura Dahlmeier & Freunde im Einsatz für die Natur" geschrieben. Es soll Kinder ab sieben Jahren für die Themen Klimawandel, Naturschutz und nachhaltiges Handeln sensibilisieren. Alltagstipps für Kinder und Jugendliche sind auch enthalten. Die Auswirkungen des Klimawandels entdecke sie täglich vor ihrer Haustür, sagt Dahlmeier. "Es müssen nicht immer die großen Schritte sein, ganz oft führen schon Kleinigkeiten zum Ziel."

+++ Klimaaktivistin Luisa Neubauer über Hate-Speech ++++

11:05 Uhr: Luisa Neubauer ist das Gesicht der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung. Ihr neues Buch "Vom Ende der Klimakrise" erzählt von unserer Welt in der Zukunft - mit vielen wissenschaftlichen Belegen und einem Appell an die Leser (oder wie Neubauer schreibt: Leser*innen): "Organisiert euch!". Uns erklärte die 23 Jahre alte Studentin ihr Buch mit nur einem Hashtag und wie sie mit Hass und Anfeindungen im Netz umgeht.

+++ Wirtschaftspreis für Kapitalismus-Kritiker +++

10:45 Uhr: Preise, Preise, Preise. Davon werden auf der Buchmesse so einige verliehen. Auch einen Wirtschaftsbuchpreis gibt es. Gestern Abend wurde er zum 13. Mal vergeben - und zwar an Paul Collier mit seinem Buch "Sozialer Kapitalismus". Collier ist Professor für Ökonomie in Oxford und gilt als einer der renommierten Armuts- und Migrationsforscher.

Sein Buch sticht heraus unter den zahlreichen kapitalismuskritischen Büchern, findet hr-Wirtschaftsredakteurin Ursula Mayer. Collier vertritt darin die neuartige These, dass der Kapitalismus diese Gesellschaft viel mehr entzweit als bisher gedacht. Nicht nur der Riss zwischen Arm und Reich oder Hoch- und Geringerqualifizierten sei problematisch. Viel gefährlicher sei der neue Riss zwischen der ländlichen Bevölkerung und den Städtern, meint Collier. Diese These unterfüttert der britische Ökonom mit zahlreichen Fakten - und wird dabei mitunter ungewöhnlich persönlich: "Im Alter von 14 Jahren waren meine Cousine und ich gleichauf. Am selben Tag geboren, die Kinder ungebildeter Eltern, die die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium bestanden hatten. Doch warf sie der frühe Tod ihres Vaters aus der Bahn. Ich durchlief derweilen den höheren Bildungsweg und ergatterte ein Stipendium in Oxford." Den Kapitalismus lehnt Collier zwar nicht grundsätzlich ab, die Politik müsse ihn aber sozialer machen, fordert er.

+++ Livestream zur Verleihung des Jugendliteraturpreises +++

10:00 Uhr: Einer der wichtigsten Literaturpreise wird am Abend auf der Buchmesse verliehen. Der Deutsche Jugendliteraturpreis - mit 72.000 Euro dotiert, seit 64 Jahren eine feste Größe im Auszeichnungsreigen. Wer live mitfiebern möchte, kann das im Livestream tun ab 17.30 Uhr tun. 28 Bücher in fünf Kategorien und drei "Neue Talente" stehen auf der Nominierungsliste. Die Entscheidung über die Gewinner wird nicht von einer, sondern gleich von drei Jurys getroffen. Kritikerjury, Jugendjury und Sonderpreisjury. Und das hier sind die Nominierten .

+++ Dirk Nowitzki auf der Schauspielbühne +++

9:50 Uhr: Auf der Bühne des Frankfurter Schauspiels stand gestern Abend einer, dem sonst eher in Sporthallen zugejubelt wird: Basketball-Star Dirk Nowitzki. Die rund 700 Karten für dieses Event am Rande der Buchmesse waren in Nullkommanix weg. Kein Wunder, denn so viele Möglichkeiten, den NBA-Star in Deutschland einmal live zu sehen, gibt es nicht - und wird es so schnell wohl auch nicht geben.

"Unsere nahe Zukunft liegt erstmal in Amerika", sagte Nowitzki gestern jedenfalls über die Zukunftspläne seiner Familie. "Die Kids sind alle da geboren und fangen an, dort in die Schule zu gehen." Im Schauspiel präsentierte der 41-Jährige seine Biografie "The Great Nowitzki" zusammen mit Thomas Pletzinger, der das rund 500 Seiten starke Buch geschrieben hat. Bei den kommenden Lesungen in Deutschland wird Nowitzki nicht dabei sein, der Abend im Schauspiel war also wirklich ein einmaliges Ereignis.

+++ Friedenspreisträger Salgado auf der Buchmesse +++

9:00 Uhr: Heute Vormittag kommt der diesjährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels auf die Buchmesse. Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado wird am Sonntag zum Abschluss der Messe mit dem Preis geehrt. Heute stellt er sich erstmal den Fragen der Journalisten. Später ist er dann auch live auf der Messe zu erleben: Ab 13 Uhr sitzt er auf dem blauen Sofa (3.1, L25). Bei uns können Sie sich schonmal ein paar der Werke des Fotografen anschauen.

+++ So schmeckt Norwegen +++

8:30 Uhr: Wie schmeckt Norwegen? Zum Frühstück ist die skandinavische Kost, die man auf der Buchmesse probieren kann, vielleicht nicht ganz geeignet, aber die Kollegen haben gestern einen Selbstversuch gestartet und kamen mit einem "War ganz okay" zurück in unsere Redaktion. Wenn Ihnen also der Sinn nach "Marinert byggsalat" (Gerstensalat mit Rüben, Eigelb, saurer Sahne, Meerrettich und Kresse) oder "Fisk-og skalldyrgryte" (Fisch und Krustentiereintopf) stehen sollte, sind Sie auf der Frankfurter Buchmesse genau richtig. God matlyst! (Guten Appetit!)

+++ Gäste auf der ARD Bühne am Freitag +++

8:25 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Buchmesse-Freitag - dem letzten Tag, an dem die Frankfurter Buchmesse für Fachbesucher reserviert ist. Am Wochenende ist die Messe dann offen für alle, die Bücher (oder Promis) mögen. Apropos Promis: Heute sind auch wieder viele Stars und Sternchen auf dem Messegelände unterwegs, zum Beispiel auf der ARD Bühne. Harald Welzer, Ildikó von Kürthy, Doris Dörrie, Bela B Felsenheimer, Peter Wohlleben treten dort auf. Die Gespräche könnnen Sie bei uns im Livestream verfolgen. Hier geht's zum Überblick am Freitag: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Und was sonst noch am Freitag wichtig wird, haben wir hier für Sie zusammengestellt.