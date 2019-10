Was ist heute los auf der Frankfurter Buchmesse? In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die Nachrichten im Überblick:

10:20 Uhr: Ein dicker, goldener Kot-Haufen macht diesen japanischen Stand zum Hingucker. Präsentiert wird hier ein japanisches Workbook, mit dem Grundschüler Mathe lernen sollen. Zum Beispiel so: „Es liegen fünf Kot-Haufen im Sandkasten. Dein Schulleiter kommt hinzu und macht drei Kot-Haufen dazu. Wie viele Kot-Haufen liegen jetzt im Sandkasten?“ Für uns klingt das höchst seltsam - in Japan ist diese Methode zum Mathe-Lernen aber beliebt.

Das Poop-Mathebuch Bild © Lisa Landau/hr

10:15 Uhr: Seine autobiografischen Werke sind umfangreich und in kurzer Zeit entstanden - dennoch litt der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgård zeitweise unter Schreibblockaden. Bevor er die sechs Bände "Sterben", "Lieben", "Spielen", "Leben", "Träumen" und zuletzt "Kämpfen" niederschrieb, habe er vier Jahre nicht schreiben können, berichtete Knausgård im Gespräch mit Buchmesse-Direktor Juergen Boos. "Ich war total blockiert. Ich wollte über den Tod meines Vaters schreiben, aber ich konnte keinen Weg finden, an den ich hätte glauben können. Können Sie sich vorstellen: Sie gehen vier Jahre lang zur Arbeit und versagen jeden Tag. Das ist schrecklich." Im Nachhinein habe er aber erkannt, dass diese Zeit nötig war. Es habe sich "etwas angesammelt". Seither wisse er: "Einen Roman zu schreiben ist einfach. Das Schwierige ist, dahin zu kommen, wo es einfach ist." Als er schließlich mit dem Schreiben begann, sei es nur so aus ihm herausgeflossen. Und was rät er Kollegen, die eine Schreibblockade haben? "Der einzige Rat, den ich geben kann ist: nie aufgeben."

Juergen Boos (l.) und Karl Ove Knausgård Bild © picture-alliance/dpa

10:00 Uhr: "Übersetzer, die so oft übersehen werden, sind meine literarischen Alltagshelden", sagte die norwegische Schriftstellerin Erika Fatland am Dienstagabend bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Aber weder Bezahlung noch Wertschätzung literarischer Übersetzer seien ausreichend, beklagt der Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke (VdÜ) - und trommelt auf der Buchmesse für seine Mitglieder. Auf der "Weltlesebühne" kann man live erleben, wie schwer das Ringen um die richtige Übersetzung ist. Übersetzer arbeiten dort vor Publikum öffentlich an einer Übersetzung und diskutieren mit den Zuhörern über mögliche Lösungen. Außerdem wird auf der Messe der mit 20.000 Euro dotierte Paul-Celan-Preis verliehen - in diesem Jahr an die Italienisch-Übersetzerin Annette Kopetzki.

Und was verdient ein Übersetzer? Die "Grundvergütung" pro "Normseite" liegt bei 19 Euro, Minimum sind 15 Euro, Maximum für besonders anspruchsvolle Übersetzungen 23 Euro. In der Praxis wird das aber nicht immer eingehalten. Eine Umfrage hat ergeben: Der durchschnittliche Jahresgewinn 2017 und 2018 lag unter 20.000 Euro - rund die Hälfte des Durchschnittseinkommens. Die Chinesisch-Übersetzerin Karin Betz fasst es so zusammen: "Je mehr Mühe man sich gibt, desto schlechter ist die Bezahlung, denn man wird pro Seite bezahlt und nicht nach Zeit."

Übersetzerin Karin Betz Bild © picture-alliance/dpa

9:05 Uhr: Kaum hat die Frankfurter Buchmesse begonnen, blickt sie schon aufs nächste Jahr. Während die Fachbesucher sich am zweiten Messetag den diesjährigen Ehrengast Norwegen ansehen, stellt sich heute schon das Gastland des nächsten Jahres vor: Kanada, ein Land mit mehreren Sprachen.

Norwegische Trachten gibt's in diesem Jahr, nächstes Jahr präsentieren sich die Kanadier auf der Buchmesse. Bild © picture-alliance/dpa

8:30 Uhr: Norwegen ist Gastland der diesjährigen Buchmesse, deshalb heben wir einen Autor, der heute in Frankfurt zu sehen und zu hören ist, in unserem Ticker hervor: Der norwegische Krimiautor Jo Nesbø präsentiert am Abend seinen brandneuen Harry-Hole-Thriller "Messer". Für die Lesung des Bestsellerautors müssen die Besucher allerdings extra in die Tasche greifen. Die Veranstaltung findet im Saal Harmonie um 20 Uhr statt. Kurz kann man ihn am Nachmittag aber auch von 14.30 bis 15 Uhr in Halle 3.0, D56 erleben. Bereits gestern am Abend hatte Nesbø die Besucher im Ehrengast-Pavillon in seinen Bann gezogen.

Videobeitrag Video zum Video Jo Nesbø auf der Frankfurter Buchmesse [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

8:25 Uhr: Auch auf der ARD Bühne geht es heute wieder Schlag auf Schlag: Dort können Sie unter anderem Rafik Schami, Eugen Ruge, Denis Scheck, Steffen Kopetzky, Rita Falk, Hajo Seppelt oder auch Luisa Neubauer erleben. Und das geht sogar von Zuhause aus oder unterwegs, denn alle Talks können Sie auch im Livestream sehen. Hier geht's zum heutigen Überblick: 10 bis 14 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

8:20 Uhr: Buchmesse-Tag Nummer zwei beginnt! Und der bringt nicht nur jede Menge Literatur, sondern natürlich auch wieder viele Promis. Erstmal zur Literatur: Da stehen heute unter anderem Bestsellerautor Jo Nesbø, Rafik Schami, Shortlist-Autorin Jackie Thomae, Longlist-Autorin Nora Bossong, Jussi Adler Olsen und Jan Weiler auf dem Programm. Aus der Rubrik Promis sind heute hervorzuheben: Basketball-Star Dirk Nowitzki (er hat seine Biografie im Gepäck), Moderatorin und Schauspielerin Ruth Moschner und Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Hier ist unser ausführlicher Überblick zum Buchmesse-Donnerstag.