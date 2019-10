Was ist heute los auf der Frankfurter Buchmesse? In unserem Ticker halten wir Sie mit kurzen Infos aus der Bücherwelt und zum Messegeschehen auf dem Laufenden.

Die Meldungen im Überblick:

14.25 Uhr: Angekommen! Das norwegische Kronprinzenpaar ist mit seinem Literaturzug in den Frankfurter Hauptbahnhof eingefahren. Zur Begrüßung von Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit standen Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, bereit. Außerdem gab's schöne Sträuße von den zwei Blumenkindern Annabel und Leander.

Hei! Das norwegische Kronprinzenpaar ist in Frankfurt angekommen. Bild © Sonja Fouraté/hr

14:15 Uhr: Sicherheit wird auf der Frankfurter Buchmesse groß geschrieben - und daher möglichst kleines Gepäck empfohlen. Besucher müssen sich auf Taschenkontrollen an allen Eingängen zum Messegelände einstellen, wie die Veranstalter betonen. "Wir empfehlen, Rucksäcke oder Trolleys zuhause zu lassen, da dies die Wartezeiten am Eingang verlängern kann", sagte Gabi Rauch-Kneer vom Messemanagement. Es könne zeitweise zu "Staus" an den Eingängen kommen. Möglicherweise selbstverständlich, aber vielleicht doch nochmal erwähnenswert ist dieser Hinweis: Taschenmesser, Waffen, Nachbildungen von Waffen und auch Reizsprays sind auf dem Messegelände verboten. Für den einen oder anderen Cosplayer könnte dies allerdings ein Problem darstellen. "Verbindlichen Auskünfte zu Sonderfällen" könnten nicht erteilt werden, sagt die Messeleitung, die endgültige Entscheidung liege beim Sicherheitspersonal vor Ort.

13:20 Uhr: Journalisten und Fans des norwegischen Kronprinzenpaares knubbeln sich bereits am Frankfurter Hauptbahnhof. Hier soll gleich der Literaturzug eintreffen, mit dem der norwegische Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit gerade unterwegs zur Buchmesse sind. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland der Messe. Mit an Bord des Zugs sind viele bekannte norwegische Schriftsteller.

Testlauf für die Begrüßung des Kronprinzenpaares am Frankfurter Hauptbahnhof Bild © Sonja Fouraté/hr

Kronprinzessin Mette-Marit im Literaturzug Bild © Sofia Luft/hr

13:00 Uhr: Die neue polnische Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ist "nicht besonders glücklich" über den Sieg der Nationalkonservativen bei der Parlamentswahl in Polen am Sonntag. "Mich beunruhigt der Versuch einer historischen Erinnerungspolitik", sagte die Autorin am Dienstag bei der Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse. Sie sehe die Auswirkungen einer zweiten Legislaturperiode mit absoluter Mehrheit für die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vor allem als bedrohlich für Theater und Museen, die häufig in staatlicher Hand seien. Die Lage für Schriftsteller werde dadurch weniger verändert. "Wir brauchen nur einen Computer oder sogar nur einen Bleistift, und die meisten Verlage sind in privater Hand." Eine Zensur für Schriftsteller gebe es nicht in Polen. Allerdings beobachte sie einen Hang zur Selbstzensur bei einigen ihrer Kollegen, die mit schwierigen Themen nicht anecken wollten. "Ich hoffe, dass das nicht weiter fortschreitet."

Tokarczuk war vergangenen Donnerstag der nachgeholte Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 zugesprochen worden, der Österreicher Peter Handke mit dem Preis für 2019 geehrt worden. Zur Diskussion über Handke könne sie noch nicht viel sagen, da sie während ihrer Lesereise kaum dazu komme, alle Kommentare zu lesen. Handke der Bad Guy, sie das Good Girl - ob ihr diese Aufteilung gefalle, wollte ein Journalist wissen. "Normalerweise bin ich das Bad Girl, das ist die Rolle, mit der ich vertraut bin. Darum kann ich das jetzt gerade genießen."

Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk Bild © picture-alliance/dpa

11:15 Uhr: Der norwegische Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit sind soeben am Kölner Hauptbahnhof mit ihrem Literaturzug in Richtung Frankfurt gestartet. Ihr Ziel: die Buchmesse, auf der Norwegen in diesem Jahr das Gastland ist. Der Zug war am Montag in Berlin losgefahren und hatte in Köln Zwischenstation gemacht. Mit an Bord sind neben dem Kronprinzenpaar zwei Dutzend der bekanntesten norwegischen Autoren. In Frankfurt wird das Kronprinzenpaar unter anderem von Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos empfangen. Und unsere hr-Reporter sind auch dabei und werden berichten.

Los geht's: Das Kronprinzenpaar vor der Abfahrt nach Frankfurt am Kölner Hauptbahnhof. Bild © Lisa Luft/hr

10:20 Uhr: Das ist eine Premiere auf der Frankfurter Buchmesse 2019: Erstmals arbeiten das Kunstfestival "The Arts+" und das Multimediafestival "B3 Biennale" zusammen. Unsere Reporterin Sonja Fouraté hat für Sie fünf Highlights aus dem Programm herausgesucht.

10:00 Uhr: Die weltgrößte Bücherschau in Frankfurt wird heute Nachmittag eröffnet. Derzeit laufen noch die letzten Aufbauarbeiten. Die rund 7.450 Aussteller kommen aus 104 Ländern. Die Messe steht in den ersten drei Tagen nur Fachbesuchern offen, am Wochenende sind dann alle Bücherfreunde willkommen. Die Buchmesse hat sich längst zu einem multimedialem Spektakel entwickelt. Was die Besucher in diesem Jahr alles erwartet, können Sie hier nachlesen. Und die praktischen Tipps finden Sie hier.

