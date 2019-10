Was ist heute los auf der Frankfurter Buchmesse? In unserem Ticker halten wir Sie mit kurzen Infos aus der Bücherwelt und zum Messegeschehen auf dem Laufenden.

Die Meldungen im Überblick:

11:15 Uhr: Der norwegische Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit sind soeben am Kölner Hauptbahnhof mit ihrem Literaturzug in Richtung Frankfurt gestartet. Ihr Ziel: die Buchmesse, auf der Norwegen in diesem Jahr das Gastland ist. Der Zug war am Montag in Berlin losgefahren und hatte in Köln Zwischenstation gemacht. Mit an Bord sind neben dem Kronprinzenpaar zwei Dutzend der bekanntesten norwegischen Autoren. In Frankfurt wird das Kronprinzenpaar unter anderem von Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos empfangen. Und unsere hr-Reporter sind auch dabei und werden berichten.

Los geht's: Das Kronprinzenpaar vor der Abfahrt nach Frankfurt am Kölner Hauptbahnhof. Bild © Lisa Luft/hr

10:20 Uhr: Das ist eine Premiere auf der Frankfurter Buchmesse 2019: Erstmals arbeiten das Kunstfestival "The Arts+" und das Multimediafestival "B3 Biennale" zusammen. Unsere Reporterin Sonja Fouraté hat für Sie fünf Highlights aus dem Programm herausgesucht.

10:00 Uhr: Die weltgrößte Bücherschau in Frankfurt wird heute Nachmittag eröffnet. Derzeit laufen noch die letzten Aufbauarbeiten. Die rund 7.450 Aussteller kommen aus 104 Ländern. Die Messe steht in den ersten drei Tagen nur Fachbesuchern offen, am Wochenende sind dann alle Bücherfreunde willkommen. Die Buchmesse hat sich längst zu einem multimedialem Spektakel entwickelt. Was die Besucher in diesem Jahr alles erwartet, können Sie hier nachlesen. Und die praktischen Tipps finden Sie hier.

