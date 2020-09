Börsenverein und Schriftsteller fordern Freiheitsrechte für Hongkong

Einen Tag vor dem Welttag der Demokratie am 15. September hat der Börsenverein gemeinsam mit weiteren Vereinen und Verbänden aus der Autoren- und Publizistikbranche auf die prekäre Situation der Freiheitsrechte in Chinas Selbstverwaltungszone Hongkong aufmerksam gemacht. "Vor den Augen der Weltöffentlichkeit schränkt das totalitäre Regime Chinas in Hongkong fundamentale Menschen- und Freiheitsrechte vehement ein", heißt es in der schriftlichen Mitteilung des Börsenvereins, des Internationalen Literaturfestivals Berlin, des PEN-Zentrums Deutschland, der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen und dem Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Durch das Ende Juni erlassene "Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong" sei die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Publikations- und Versammlungsfreiheit inzwischen de facto in Hongkong unter Strafe gestellt. "Dutzende Menschen wurden auf der Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes bereits festgenommen, Redaktionsräume eines unabhängigen Medienhauses wurden durchsucht und Bücher aus Bibliotheken entfernt", lautet es im gemeinsamen Appell. Chinas Regierung müsse sich einem kritischen Dialog stellen. Zudem riefen sie Bund und die Europäische Union dazu auf, Konsequenzen für die Wirtschafts- und Außenpolitik mit China und anderen autokratischen Regierungen zu ziehen.

Seit Juni 2019 gehen in Hongkong Tausende Menschen immer wieder gegen die chinesische Regierung auf die Straße. Auslöser der Proteste war eine umstrittene Gesetzesvorlage, die Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglicht hätte. Einer der bekanntesten Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong ist der Aktivist Joshua Wong. Er wird am Buchmesse-Samstag um 16 Uhr als Gast der ARD-Buchmessenbühne sprechen.