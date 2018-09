Lautstarker Protest und Abbruch einer Lesung: Im Vorjahr sorgte das Auftreten rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse für Aufruhr. Dieses Jahr will man sie besser einhegen. Doch die Kontrolle hat Grenzen.

Lediglich zwei Verlage, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, hätten sich in diesem Jahr angemeldet, teilte Buchmesse-Sprecherin Katja Böhne am Mittwoch in Frankfurt mit. Dabei handle es sich um Manuscriptum und Junge Freiheit. Diese würden recht nahe beieinander in der Ecke einer Halle untergebracht. Dort könne man sie sehr gut kontrollieren, sagte Böhne.

Der Antaios-Verlag, bei dessen Veranstaltungen es im vergangenen Jahr zu tumultartigen Szenen kam, wird nicht teilnehmen. "Was im Vorjahr passiert ist, hat uns mit Wucht überrascht und überrannt", sagte Böhne. Und sie räumte ein: "Wir waren nicht gut vorbereitet."

Messeleitung will breites Meinungsspektrum zulassen

Die Buchmesse sei durch Provokationen der Neuen Rechten instrumentalisiert worden. Gleichzeitig bat Böhne um Verständnis für die komplizierte Situation der Buchmesse. Wer solle über Standpräsenzen entscheiden und darüber, wann eine Veranstaltung stattfinden dürfe oder beendet werden müsse, fragte sie: "Diese inhaltliche Bewertung kann und will die Buchmesse nicht vornehmen."

In Frankfurt präsentieren sich rund 7.000 Verlage aus mehr als 100 Ländern. "Wir beherbergen dabei seit jeher ein großes Spektrum an internationalen Spannungsgebieten", betonte Böhne. Meinungen zuzulassen, sie aber nicht unwidersprochen zu lassen, das sei das eigentliche Ziel.

"Für die Rechten war die Buchmesse 2017 ein Erfolg"

Dabei wird die Buchmesse, wie schon 2017, von der Amadeu-Antonio-Stiftung aus Berlin unterstützt. "Wir befanden uns da im Vorjahr in einem Angstraum", schilderte Stiftungsgeschäftsführer Timo Reinfrank die Geschehnisse. Die Stiftung hatte in direkter Nachbarschaft zum Antaios-Verlag ihren Stand. Seine Mitarbeiter seien permanent gefilmt und fotografiert worden, auch sexuelle Anmache und Provokationen seien an der Tagesordnung gewesen.

Gleichzeitig sei es den Rechten gelungen, sich als Opfer zu inszenieren. Protest und Widerspruch gegen ihren Messeauftritt seien zur vermeintlichen Einschränkung der Meinungsfreiheit verdreht worden. "Für die Rechten war die Buchmesse 2017 ein Erfolg auf ganzer Linie, für die demokratischen Kräfte war sie ein Schlag ins Gesicht", schlussfolgerte Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft.

Man dürfe nicht vergessen, dass es sich im Grunde um eine überschaubare Gruppe rechter Stichwortgeber handele, betonte Quent am Mittwoch. Diese beherrschten jedoch große Teile des politischen und öffentlichen Diskurses. So sei die Buchmesse vor einem Jahr zu einem Praktikumsplatz für die "Provokations-Schulung" rechtsextremer Jugendlicher geworden. Demokratische Kräfte seien ungewollt zum Teil dieser Inszenierung geworden. Eine Szenerie, die sich nicht wiederholen dürfe.