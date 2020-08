Was haben Otto Waalkes und Margot Käßmann gemeinsam? Eines ihrer Lieblingsbücher. Auf der Internetseite "Auf ein Buch mit ..." verraten Prominente ihre liebsten Schmöker - und von Kochbüchern bis zu schwerer Kost ist wirklich alles dabei.

"Auf ein Buch mit ..." - so nennt sich ein neues Internetangebot, bei dem bekannte Personen aus Kultur, Kirche, Politik, Sport, Entertainment und Gesellschaft ihre Lieblingsbücher verraten. Unter www.aufeinbuchmit.de sind Lesetipps beispielsweise der Schauspielerin Meret Becker, des ehemaligen Fußballtorwarts Timo Hildebrand, der Theologin Margot Käßmann oder des Komikers Otto Waalkes zu finden, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag in Frankfurt mitteilte.

Bücherfans könnten dabei Romane, Science-Fiction, politische oder wissenschaftliche Sachbücher genauso wie Kochbücher und Klassiker entdecken. So unterschiedliche Menschen wie Waalkes und Käßmann hätten etwa die Bibel auf ihrer Leseliste. Inspiriert sei die Aktion von den jährlichen Leselisten des früheren US-Präsidenten Barack Obama.

Darüber hinaus verraten die Teilnehmer in der Rubrik "Mein Lieblingskinderbuch", welche Bücher aus Kindertagen sie Leserinnen und Lesern ans Herz legen möchten oder welche Werke die Lieblingsbücher ihrer Kinder sind. "Auf ein Buch mit ..." ist ein neues Projekt der bundesweiten Initiative "Jetzt ein Buch!" der deutschen Buchbranche.