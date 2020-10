"WHAT A MESS" - Der Podcast zur Buchmesse Buchmesse 2020 digital? Was machen die Cosplayer?

Eine Buchmesse ohne Cosplay? Undenkbar! Die Buchmesse fällt in diesem Jahr größtenteils aus - und was machen die Cosplayer jetzt? Das seht Ihr in der ersten Folge von "WHAT A MESS", dem Podcast zur Buchmesse im Corona-Jahr.

Was macht die Cosplay-Community, wenn die Buchmesse in diesem Jahr ausfällt? Sie verlegt den Szenetreff für Anime-, Manga- und Comic-Fans ins Internet. Für die Cosplayerinnen und Cosplayer gibt es in diesem Jahr am Buchmesse-Wochenende (17./18. Oktober) ein Livestream-Event auf Twitch – organisiert vom Frankfurter Verein CosDay, dem Wiesbadener Verein wie.mai.kai, der Frankfurter Buchmesse und dem Anime- und Manga-Verein Animexx.

Auf dem Programm stehen Workshops wie Cosplaywaffenbau für Anfänger, Augen-Makeup und Contouring für männliche Charaktere, ein Perücken-FAQ, ein Anime-Quiz oder Tipps zum Basiswissen Fotografie.

Was das Alternativ-Event für die Community bedeutet, für wen das ist und was Cosplay überhaupt ist, seht Ihr in der ersten Folge von "WHAT A MESS". Alexander Pankow (CosDay e.V. ) und Andreas Neuhauser (wie.mai.kai e.V. ) sind zu Gast im Frankfurter Kult-Comicladen an der Berliner Straße.