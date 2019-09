Noch sechs Titel sind im Rennen um den Deutschen Buchpreis 2019. Großes übergreifendes Thema, das in fast allen nominierten Romanen eine Rolle spielt, ist das Thema Herkunft. Der Anteil an Debütanten ist hoch.

Die Jury hat sich durch einen riesigen Berg an Neuerscheinungen gearbeitet und sich für diese sechs Titel der Shortlist entschieden:

Die nominierten Romane in alphabetischer Reihenfolge

Raphaela Edelbauer , Das flüssige Land (Klett-Cotta, August 2019)

, Das flüssige Land (Klett-Cotta, August 2019) Miku Sophie Kühmel , Kintsugi (S. Fischer, August 2019)

, Kintsugi (S. Fischer, August 2019) Tonio Schachinger, Nicht wie ihr (Kremayr & Scheriau, September 2019)

Norbert Scheuer, Winterbienen (C.H.Beck, Juli 2019)

Saša Stanišić, Herkunft (Luchterhand, März 2019)

Jackie Thomae, Brüder (Hanser Berlin, August 2019)

Herkunft spielt in fast allen ausgezeichneten Romanen eine Rolle. Sei es in Jackie Thomaes "Brüder", in dem das Schicksal zweier Söhne eines afrikanischen Vaters in der DDR geschildert wird, sei es in Norbert Scheuers Eifelroman "Winterbienen" oder ganz direkt in Saša Stanišićs Jugoslawien-Roman "Herkunft".

Familiäre Zusammenhänge und Problemfall Mann

Darüber hinaus könnten die sechs nominierten Romane - wie es in der Jury-Begründung heißt - formal und stilistisch unterschiedlicher nicht sein. Einendes Element: "In allen geht es um familiäre Zusammenhänge, um den Ort in der globalen Welt, von dem aus das eigene Dasein zu begreifen ist. Dass dabei vor allem die Identität des Mannes problematisch geworden ist, beschreiben sie mal aus weiblicher, mal aus männlicher Perspektive", beschreibt Jury-Sprecher Jörg Magenau die Auswahl.

Ein hoher Anteil an Debütanten zeichnete bereits die Longlist aus. Das spiegelt sich jetzt auch in der Shortlist wider. Im Rennen um den Deutschen Buchpreis sind mit Raphaela Edelbauer, Miku Sophie Kühmel und Toni Schachinger drei Debüts. Drei Männer, drei Frauen - mit Büchern aus sechs verschiedenen Verlagen - ausgewogener kann eine Shortlist kaum sein. Wie sich die Jury auf diese sechs Titel geeinigt hat? "Die Jury war geeint in Leselust und konstruktivem Streit", verrät Magenau und hofft, "dass es auch allen anderen Leserinnen und Lesern so gehen wird."

Die Jury zum Deutschen Buchpreis 2019

Ursprünglich hatten 105 Verlage 173 deutschsprachige Romane ins Rennen geschickt, hinzu kamen noch 30 Titel, die die Juroren nachgeordert hatten. Die Jury erstellte daraus zunächst eine 20 Titel umfassende Longlist, aus dieser ist nun die Shortlist entstanden.

Bis am 14. Oktober der Gewinner oder die Gewinnerin verkündet wird, trifft sich die Jury noch ein einziges Mal. Diese sieben Literaturexperten entscheiden, wer den Deutschen Buchpreis 2019 erhält:

Petra Hartlieb (Hartliebs Bücher, Wien), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Frankfurt), Björn Lauer (Hugendubel), Jörg Magenau (freier Literaturkritiker), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (Literaturwissenschaftlerin), Margarete von Schwarzkopf (Autorin und Literaturkritikerin). Sie wählten aus Büchern aus, die seit Oktober 2018 erschienen sind oder noch bis September 2019 erscheinen.

Preisverleihung am 14. Oktober

Erst am Abend der Preisverleihung, am 14. Oktober, dem Vorabend vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, erfahren die sechs Autoren, wer von ihnen den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der Gewinner erhält 25.000 Euro, die anderen fünf Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Während die Jury hinter verschlossenen Türen tagt, bewerten fünf Lesekreise die nominierten Titel. Außerdem begleiten 20 Bloggerinnen und Blogger den Deutschen Buchpreis. Jeder von ihnen bespricht einen der 20 nominierten Titel. Was Blogger und Lesekreise von den Büchern halten, gibt es auf der Seite Deutscher Buchpreis Blog zu lesen. Unter #buchpreisbloggen findet man die Beiträge auch bei Twitter und Instagram.

Die Buchpreis-Verleihung wird im Internet und im Radio übertragen. Unter www.deutscher-buchpreis.de beginnt am 14. Oktober um 18 Uhr der Video-Livestream aus dem Frankfurter Römer. Im Radio können Sie die Veranstaltung im Deutschlandfunk und bei Deutschlandfunk Kultur hören.

