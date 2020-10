Darum lohnt sich am Mittwoch ein (digitaler) Buchmesse-Besuch

In der Stadt, in der Festhalle, im Internet

Zwei Shortlist-Autoren, der Buchpreisgewinner, eine Box-Legende und ein Krimi-Speed-Dating-Abend. Der erste Messetag fährt voll auf. Erleben Sie die Messe in Frankfurt - oder vom Sofa aus.

Eine Buchmesse ohne Messe - lohnt sich da überhaupt ein Besuch in diesem Jahr? Auch in diesem Jahr finden trotz Corona Autorengespräche, Lesungen, Diskussionsrunden und Preisverleihungen zur Buchmesse statt - bloß Anreise und die Umstände vor Ort fallen in diesem Jahr etwas anders aus.

"Bitte fahren Sie Ihren Computer hoch", kann die Wegbeschreibung zu so manch einer Veranstaltung heißen. Denn anders als sonst spielt sich die Messe in diesem Jahr nicht mehr hauptsächlich auf dem Messegelände ab.

Stattdessen gibt es in dieser Special Edition gleich drei große Schauplätze - die Festhalle, die Innenstadt und das Internet mit unzähligen Online-Events zur Buchmesse. Diese Veranstaltungen und Autoren-Auftritte könnten Ihnen zum Buchmesse-Auftakt am Mittwoch (14. Oktober) gefallen:



Die Messe am Mittwoch vor Ort erleben

Buchmesse-Fans, die schon früh in den Tag starten wollen, sollten mit einem Besuch in der Frankfurter Festhalle beginnen: Ab 10 Uhr nehmen dort auf der ARD-Buchmessenbühne im Ein-Stunden- bis Halb-Stunden-Takt prominente Autoren, Literaturkritiker Denis Scheck und preisgekrönte Schriftsteller auf der Bühne Platz. Ein Highlight am Mittwoch ist sicherlich der Auftritt des Gewinners oder der Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2020 - erst am Montagabend wird der renommierte Titel verliehen.

Nicht verpassen sollten Besucher am ersten Messetag die Eröffnung des Weltempfangs der Frankfurter Buchmesse - um 17.30 Uhr wird das traditionelle Gemeinschaftsprojekt der Frankfurter Buchmesse und des Auswärtigen Amts auf der ARD-Buchmessenbühne unter dem Motto "Europa - Kulturen verbinden" eröffnet. Nach der physischen Eröffnung in der Festhalle geht der Weltempfang als kostenlose Internet-Bühne weiter.

Weltempfang Bild © Frankfurter Buchmesse

Die Corona-Situation macht einen ARD-Bühnenbesuch in diesem Jahr vor Ort etwa entspannter: Sitzplätze sind garantiert, Tickets müssen zuvor online gekauft werden - sie gelten für den gesamten Tag. Gedränge an der Bühne ist pandemiebedingt ausgeschlossen. 450 Besucher und Besucherinnen sind im Hygienekonzept der ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle erlaubt. Es gibt vor Ort auch Verpflegungsstände und einen Bücher- und Signierstand.

ARD-Buchmessenbühnenbesucher können nach Programmende weiter in die Stadt ziehen. Dort bieten das städtische Lesefest "Open Books" und das Bücherfestival der Frankfurter Buchmesse "Bookfest city" hochkarätige Lesungen und unterhaltsame Abendveranstaltungen.

Deniz Ohde Bild © picture alliance/Helmut Fricke/dpa

Sie können gleich zwei der diesjährigen Shortlist-Autoren am Mittwochabend begegnen. Autor Bov Bjerg liest ab 19.30 Uhr im Restaurant Walden aus seinem nominierten Roman "Serpentinen". In der Romanfabrik ist ab 20 Uhr Deniz Ohde mit ihrem Buch "Streulicht" zu Gast - sie spricht dort zusammen mit drei weiteren Autoren, die nun ihr erstes Werk veröffentlicht haben, über ihr literarisches Debüt. Mehr Belletristik gibt es auch in den Römerhallen bei "Literatur im Römer" ab 20 Uhr.

Für Krimi-Fans gibt es in diesem Jahr erstmals ein "Krimi-Speed-Dating" mit Autoren wie Jan Beck, Lucas Fassnacht, Tilmann Spreckelsen und Andreas Winkelmann.

Wer direkt nach Feierabend in den Buchmessenabend starten möchte, sollte um 18 Uhr im Haus am Dom vorbeischauen: Dort berichtet und liest der 21 Jahre alte Amed Sherwan aus seinem Leben bzw. seinem Buch "Kafir. Allah sei Dank bin ich Atheist". Sherwan wurde mit 15 Jahren in seiner Heimat Irakisch-Kurdistan wegen Gotteslästerung inhaftiert und gefoltert. Nach seiner Freilassung blieb ihm nur die Flucht, seit 2014 lebt er in Deutschland.

Die Messe am Mittwoch digital erleben

Die wohl größte Schaubühne der Buchmesse ist das Internet. Auch dort gibt es mehrere Live-Bühnen - das Programm startet auch hier fast überall am Mittwoch. Wer nicht in und um Frankfurt wohnt, hat dieses Jahr die besten Chancen, möglichst viel Buchmesse miterleben zu können.

Ein ARD-Buchmessenbühnen-Besuch ist nicht nur physisch, sondern auch digital möglich. Alle Talkreihen und Autoren-Auftritte von 10 bis 18 Uhr werden im Livestream übertragen und im Anschluss als Video zur Verfügung gestellt - das ist am Mittwoch zum Beispiel der Talk mit dem Buchpreisgewinner 2020 oder die Eröffnung des Weltempfangs.

Nach der physischen Eröffnung auf der ARD-Buchmessenbühne startet der digitale Weltempfang von Buchmesse und Auswärtigem Amt am Abend mit zwei Gesprächsrunden: Ab 19 Uhr zum Thema "Europa bleibt diskursfähig" und ab 20.30 Uhr zum Thema "Kultureller Neubeginn in Europa". Jede Veranstaltung wird auf buchmesse.de/weltempfang und im YouTube-Kanal der Frankfurter Buchmesse ausgestrahlt.

Auch "Das blaue Sofa" vom ZDF sendet einen Livestream aus Berlin: Ab 15 Uhr zu Gast ist am Mittwoch Wladimir Klitschko, Boxer und ehemaliger Weltmeister im Schwergewicht. Nach seinem Bühnenauftritt um 15.30 Uhr beantwortet er seinem Publikum bei Facebook zuvor eingereichte Fragen.

Neu in diesem Jahr ist der sogenannte "Hope Salon" - die Bühne, die die "Signals of Hope" der Frankfurter Buchmesse transportieren und die internationale Verbundenheit symbolisieren soll. Das zeigt sich auch inhaltlich - es geht um die Verletzung von Menschenrechten, Gender Diversität, Feminismus, strukturellen Rassismus und Klimawandel. Los geht es am Mittwoch mit dem Motto "Raising Hope".

Die Buchmesse 2020 soll in der schwierigen Corona-Zeit"Signals of Hope" senden. Bild © Frankfurter Buchmesse

Auch einige Preisverleihungen stehen am Mittwoch an - und finden ausschließlich im Internet statt: Um 17 Uhr verleihen der Börsenverein und die Friedrich-Naumann-Stiftung auf der Webseite www.freiheit.org den "Raif Badawi Award for courageous journalists" - und ehren damit das Engagement für unabhängigen Journalismus. Ausgezeichnet wird der jemenitische Menschenrechtler Abdul-Rahman Al-Zbib.

Direkt im Anschluss um 17 Uhr wird in sechs Kategorien der schönste Kalender für das kommende Jahr ausgezeichnet - die digitale Preisverleihung wird auf dem YouTube-Kanal des Börsenvereins übertragen.

Besonders verlockend ist für Branchenmitglieder in diesem Jahr das digitale - und erstmals kostenlose - Fachprogramm, das ausschließlich online stattfindet. Alles was gebraucht wird, ist ein My Book Fair-Account und eine stabile Internetverbindung.

Fünf verschiedene Formate locken mit zahlreichen Terminen pro Fachbesuchertag - das können Termine der digitalen Konferenzreihe "Frankfurt Conference", weitere Online-Fachveranstaltungen während der Buchmessewoche, die Online-Reihe "Market Insights" oder Networking-Treffen der Online-Veranstaltungsreihe "The Hof" in lockerer Atmosphäre sein. Auch "The Arts+" bietet täglich ein virtuelles Fachprogramm.