In der Stadt, in der Festhalle, im Internet

Friedenspreis-Verleihung, Cosplay digital und Prominente in der Festhalle - zum Abschied gibt die Buchmesse nochmal alles. Erleben Sie die Messe in Frankfurt - oder vom Sofa aus.

Auch wenn die Buchmesse in der Corona-Edition 2020 so ganz anders ist als in den Vorjahren, an einer Tradition wird festgehalten: Zum Abschluss am Sonntag findet die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels aus der Paulskirche statt. Ausgezeichnet wird der indische Ökonom und Philosoph Amartya Sen. Zur Verleihung in der Frankfurter Paulskirche, wird Sen aus den USA digital zugeschaltet. Immerhin 130 Gäste dürfen in der Paulskirche dabei sein.

Digital oder direkt vor Ort? Das ist die entscheidende Frage auch am letzten Tag der Messe. Diese Veranstaltungen und Autoren-Auftritte kann man zum Buchmesse-Abschluss am Sonntag (18. Oktober) erleben:

In der Festhalle und im Stadtzentrum

In der Frankfurter Festhalle beginnt der Tag auf der ARD-Buchmessenbühne um 10 Uhr mit Sternekoch Johann Lafer. Im Anschluss nehmen dort im Halb- bis Ein-Stunden-Takt Autorinnen und Autoren, Literaturkritiker Denis Scheck und zum Abschluss Tennisprofi Andrea Petković und Kabarettist Vince Ebert Platz.

Die Corona-Situation macht einen ARD-Bühnenbesuch in diesem Jahr vor Ort etwa entspannter: Sitzplätze sind garantiert, Tickets müssen zuvor online gekauft werden - sie gelten für den gesamten Tag. Gedränge an der Bühne ist pandemiebedingt ausgeschlossen. 450 Besucher und Besucherinnen sind im Hygienekonzept der ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle erlaubt. Es gibt vor Ort auch Verpflegungsstände und einen Bücher- und Signierstand.

Der Sonntag gehört beim städtischen Lesefest Open Books den Kindern. Am Sonntag wird es vier Veranstaltungen in der Deutschen Nationalbibliothek geben. Der Eintritt ist kostenlos, es müssen vorher jedoch Tickets reserviert werden.

Kostenlos und vorher bitte registrieren, so funktioniert es auch bei den Veranstaltungen des Bookfest city in der Frankfurter Innenstadt. Auch beim Bookfest liegt der Schwerpunkt am Sonntag bei Veranstaltungen für Kinder. Ralph Caspers liest fantastische Geschichten und Margit Auer macht eine bunte Tour durch ihre magische Tier-Reihe.

Das ausführliche Kinderprogramm finden Sie hier:

Digitale Angebote

In der Frankfurter Paulskirche wird um 10.45 Uhr der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020 verliehen. Ausgezeichnet wird Wirtschaftsphilosoph Amartya Sen, der aus den USA live zugeschaltet wird. Die Laudatio hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die ARD überträgt die Veranstaltung live im Ersten.

Der Besuch der ARD-Buchmessenbühne in der Frankfurter Festhalle ist nicht nur physisch, sondern auch digital möglich. Alle Talkreihen und Autoren-Auftritte von 10 bis 17.30 Uhr werden im Livestream übertragen und im Anschluss als Video zur Verfügung gestellt.

Um 15 Uhr, spricht Erfolgsautorin Cornelia Funke mit Bärbel Schäfer über ihr neues Buch "Reckless - Auf silberner Fährte", dem vierten Band der Reckless-Saga. Funkes Bücher, darunter die Tintenwelt-Trilogie, sind weltweit erfolgreich und in mehr als 40 Sprachen erschienen. Inzwischen lebt Cornelia Funke mit ihrer Familie in Los Angeles, und wird zur Veranstaltung live zugeschaltet.

Cosplay tobt sich im Digitalen aus

Normalerweise wäre die Buchmesse am Sonntag der große Treffpunkt für alle Fans von Cosplay, Manga und Anime. Buchmesse ohne das bunte, fröhliche Treiben? Eigentlich undenkbar. Doch die Cosplay-Community ist jung und sowieso im Internet zuhause. Und so wird aus dem Messe-Gewusel einfach ein Livestream-Event auf Twitch.

Am Sonntag stehen dort Vorträge und Workshops auf dem Programm : Ob Augen-Makeup und Contouring für männliche Charaktere oder Perücken-FAQ - Cosplay-Fans dürften fündig werden. Die erste Folge unseres Podcasts "WHAT A MESS" dreht sich übrigens um Cosplay - für alle, die wissen möchten, was das eigentlich genau ist.

Der digitale Weltempfang von Buchmesse und Auswärtigem Amt beendet sein Programm am Sonntag mit zwei Gesprächsrunden. Um 15.30 Uhr dreht sich alles um die Frage: "Gestärkt aus der Coronakrise – eine neue Balance finden?" Um 17 Uhr heißt es: "Die Welt danach - über die Folgen der Corona-Krise".

Neu in diesem Jahr ist der sogenannte "Hope Salon" - die Bühne, die die "Signals of Hope" der Frankfurter Buchmesse transportieren und die internationale Verbundenheit symbolisieren soll.