Wann sind die Besuchertage? Was kostet der Eintritt? Kann ich auf der Buchmesse auch Bücher kaufen? Die wichtigsten Fakten rund um Ihren Buchmesse-Besuch in Frankfurt.

In diesen Tagen wird Frankfurt wieder zur internationalen Bühne – nicht nur für Verlage und Autoren. Zur 76. Frankfurter Buchmesse tummeln sich von Mittwoch bis Sonntag (16.-20. Oktober) auch zahlreiche Politiker und Prominente auf dem Messegelände; die Messe erwartet jeden Tag zehntausende Menschen.

2023 zählte die Buchmesse insgesamt rund 215.000 Besucher und Besucherinnen an allen fünf Messetagen. In diesem Jahr findet die Buchmesse unter dem Motto "Read. Reflect. Relate." statt, Ehrengastland ist Italien.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Wann öffnet die Buchmesse in Frankfurt?

Die Frankfurter Buchmesse 2024 ist vom 16. bis 20. Oktober täglich von 9 bis 18.30 Uhr (Sonntag: 17.30 Uhr) geöffnet, am Mittwoch und Donnerstag allerdings zunächst nur für Fachbesuchende. Am Freitag ist die Messe dann ab 14 Uhr sowie am Samstag und Sonntag ganztägig für alle Interessierten geöffnet.

Wie teuer sind die Buchmesse-Tickets in diesem Jahr?

Die Eintrittspreise sind in diesem Jahr leicht gestiegen. Sie variieren je nach Besuchertag:



Freitagnachmitta g: 22 Euro

22 Euro Tageskarte Samstag oder Sonntag: 28 Euro

28 Euro Wochenendticket (Freitagnachmittag bis einschl. Sonntag): 52 Euro

(Freitagnachmittag bis einschl. Sonntag): 52 Euro Tageskarte ermäßigt (Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag): 16 Euro; Ermäßigung für Schüler, Studierende, Azubis, Volontäre, FSJler, Menschen mit GdB 50+, Rentner, Inhaber Frankfurt Pass und Arbeitslose

(Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag): 16 Euro; Ermäßigung für Schüler, Studierende, Azubis, Volontäre, FSJler, Menschen mit GdB 50+, Rentner, Inhaber Frankfurt Pass und Arbeitslose Familien-Tageskarte für Samstag oder Sonntag : 56 Euro (2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis einschl. 18 Jahre)

56 Euro (2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis einschl. 18 Jahre) Familien-Tageskarte für Freitagnachmittag: 44 Euro (2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis einschl. 18 Jahre)

In diesem Jahr können die Tickets für das Publikumswochenende (Freitagnachmittag bis Sonntag) nur online gekauft werden. Die Anzahl der Tickets ist pro Tag begrenzt. Die Buchmesse rechnet damit, dass die begehrten Samstag-Tickets voraussichtlich vor Messe-Beginn ausverkauft sind.

Während der Messe selbst wird es keinen Kassenverkauf vor Ort mehr geben. Tickets sind über die Buchmessen-Webseite erhältlich - sie müssen bei Einlass digital oder ausgedruckt vorgezeigt werden.



Für Kinder bis einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt kostenlos. Rollstuhlfahrer und Besucher und Besucherinnen, die eine Begleitperson benötigen, können ebenfalls kostenlos auf das Messegelände. Weitere Informationen zur Barrierefreiheit auf der Messe gibt es online und über die Info-Hotline für Menschen mit Behinderung der Messe Frankfurt: 069 - 7575 6999.

Was kosten die Tickets an den Fachbesuchertagen?

Das sind die Eintrittspreise für das Fachpublikum in diesem Jahr:



Tageskarte: 89 Euro (flexibel an jedem Messetag einsetzbar)

89 Euro (flexibel an jedem Messetag einsetzbar) Tageskarte ermäßigt: 27 Euro; Ermäßigung für Studierende, Sortimenter, Bibliothekare, Volontäre, Azubis der Buch- und Medienbranche und Fachbesucher mit GdB50+

27 Euro; Ermäßigung für Studierende, Sortimenter, Bibliothekare, Volontäre, Azubis der Buch- und Medienbranche und Fachbesucher mit GdB50+ Dauerticket (Mittwoch bis Sonntag): 159 Euro

Für Kinder bis einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt kostenlos. Für Kinder über sechs Jahre gilt das ermäßigte Tagesticket.

Laut Buchmesse zählen zum Fachpublikum Berufsgruppen, die sich von der Entwicklung bis zur Vermittlung von gedruckten und elektronischen Medien sowie Kunst beschäftigen oder im Bereich Bildung arbeiten (einige Beispiele sind hier aufgelistet ). Bei den Eintrittskarten für das Fachpublikum ist die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (RMV) bei An- und Abreise inbegriffen. Fachbesucherinnen und -besucher können Tickets an den Kassen vor Ort kaufen, allerdings nur mit EC-Karte.

Kann ich auf der Buchmesse in Frankfurt Bücher kaufen?

Von Freitag (ab 14 Uhr) bis Sonntag verkaufen einige Aussteller Bücher zum festen Ladenpreis - ein Kaufbeleg dient gegenüber dem Sicherheitspersonal als Nachweis über den Kauf. Im Anschluss von Lesungen und Signierstunden können die Bücher der entsprechenden Autoren und Autorinnen ebenfalls zum regulären Ladenpreis erworben werden. Bücher zum Signieren können von zu Hause mitgebracht werden, bei Neuerscheinungen sollten Besucher und Besucherinnen ein Kaufnachweis vorzeigen können. In dem neuen New Adult-Bereich (Halle 1.2) wird es an den Publikumstagen auch eine Buchhandlung für den Bücherverkauf geben.

Welche Veranstaltungen bietet das Programm?

Ein neuer Hotspot für kulturpolitische Diskussionen und Interviews ist die neue Bühne Frankfurt Calling (Frankfurt Pavilion, Agora), die von der Frankfurter Buchmesse organisiert wird. Fragen wie "Geht im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit die Demokatie zugrunde?" oder "Besetzt, zerstört, umkäpft, in Aufruhr: Quo vadis, Palästina?" werden dort diskutiert.



Auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat (Forum, Ebene 0) begegnen Sie nicht nur der neuen Buchpreisträgerin Martina Hefter, viele weitere Autoren aus allen Genres nehmen dort Platz - von Newcomern bis Buchmesse-Stammgästen.



Neu in diesem Jahr ist die New Adult Stage (Halle 1.2): Fans von aufregenden Liebesgeschichten, die vor Zerreißproben gestellt werden oder in anderen Welten spielen, sind hier richtig. Die neue Bühne soll vor allem am Wochenende zu einem kleinen Romance-Festival mit Lesungen, Austausch und Begegnungen mit Lieblingsautorinnen werden. New Adult-Bestsellerautorin Yasmin Shakarami liest Sonntag dort aus ihrem neuen Buch "Sturmflirren".



Im Bereich Meet the Author (Agora) können Sie auch in diesem Jahr Autogramme und Selfies mit Ihrer Lieblingsautorin oder Ihrem Lieblingsautoren ergattern oder Bücher signieren lassen. Wartezeit mitbringen und einfach anstellen. An den Publikumstagen dürfte dort oder nebenan auf der Open Stage (Agora) die Promidichte sehr hoch sein.



Ob Lesungen, Signierstunden, Happy Hour - eine Übersicht bietet der Veranstaltungskalender der Buchmesse. Dort finden Sie auch heraus, welcher Autor und welcher Promi wo zu sehen ist.

Was muss ich bei der Anfahrt beachten?

Öffentliche Verkehrsmittel: Vom Frankfurter Hauptbahnhof können Sie mit der S-Bahn, U-Bahn und der Tram zum Messegelände gelangen. Vier S-Bahn-Linien (S3, S4, S5 und S6) fahren die Haltestelle Messe an. Mit der U4 ab Hauptbahnhof (Richtung Bockenheimer Warte) fahren Sie alternativ bis zur Haltestelle Festhalle/Messe. Außerdem können Sie am Hauptbahnhof die Straßenbahn-Linie 16 (Richtung Ginnheim) oder 17 (Richtung Rebstockbad zum Messegelände nehmen (Haltestelle Festhalle/Messe).

Vom Frankfurter Hauptbahnhof können Sie mit der S-Bahn, U-Bahn und der Tram zum Messegelände gelangen. Vier S-Bahn-Linien (S3, S4, S5 und S6) fahren die Haltestelle Messe an. Mit der U4 ab Hauptbahnhof (Richtung Bockenheimer Warte) fahren Sie alternativ bis zur Haltestelle Festhalle/Messe. Außerdem können Sie am Hauptbahnhof die Straßenbahn-Linie 16 (Richtung Ginnheim) oder 17 (Richtung Rebstockbad zum Messegelände nehmen (Haltestelle Festhalle/Messe). Pkw: Autobahn A5 bis Westkreuz Frankfurt (Ausfahrt 19), Abfahrt nach Osten in Richtung Innenstadt. Der Beschilderung Rebstockbad folgen bis zum kostenpflichtigen Parkhaus (Adresse: Am Römerhof). Vom Rebstockgelände verkehrt ein kostenloser Pendelbus zum Eingang Halle 3.0 Ost und zurück.

Anders als bei den Tickets für das Fachpublikum berechtigen die Eintrittskarten für Privatbesucher nicht zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (RMV) bei An- und Abreise.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Aus Sicherheitsgründen werden am Eingang Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt. Fachbesucherinnen und -besucher sollten genügend Zeit beim Einlass einplanen, um Termine auf der Messe rechtzeitig wahrnehmen zu können.



Die Buchmesse rät, keine große Taschen, Rucksäcke oder Koffer auf das Messegelände mitzunehmen. Privatbesucherinnen und -besucher, Familien und Gruppen sollten so wenig Utensilien wie möglich mitbringen. Details regelt die Hausordnung .



Tiere sind auf dem Messegelände nicht erlaubt (Ausnahme: Assistenzhunde). Verboten sind außerdem Waffen, Taschenmesser, Reizsprays sowie auch Waffenattrappen oder Spielzeugpistolen. Cosplay-Fans dürfen selbstgebaute Waffen wie Schwerter mitbringen, die nicht täuschend echt aussehen. Diese werden am Eingang gekennzeichnet (mehr Infos zu Cosplay-Waffen gibt es hier ).