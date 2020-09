Die ARD-Buchmessennacht wird zum Highlight in der Festhalle

Die spannendsten Autoren des Jahres, die noch unbekannten Preisträger und die aktuell relevantesten Themen - komprimiert an einem Abend. Warum Sie die ARD-Buchmessennacht nicht verpassen dürfen.

Lesungen, Diskussionen und Autoren zum Anfassen - wer auch trotz Corona in diesem Jahr nicht auf das gewisse Flair des Messebesuchs verzichten will, sollte sich den Abend am Buchmesse-Freitag (16. Oktober) freihalten.

Denn die ARD-Buchmessennacht verspricht das, was in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie insgesamt als Messeveranstaltung unmöglich ist - komprimiert auf einen Abend und eine Location.

450 Gäste dürfen sich in der Frankfurter Festhalle auf einen dreistündigen Abend mit spannenden Gesprächen, Unterhaltung und abwechslungsreichen Gästen freuen.

Von Böhmermann bis zum Buchpreisträger

Mit dabei sind Gäste wie Elke Heidenreich und Susanne Fröhlich, Max Czollek, Klaus Brinkbäumer, Alexa Hennig von Lange und Bas Kast, Ahmad Mansour, Richard David Precht und Stefanie Sargnagel.

Per Schalte kommen dann noch Jan Böhmermann, Friedenspreisträger David Grossman und die Buchpreisträgerin oder der Buchpreisträger 2020 hinzu - wer das sein wird, erfahren wir erst bei der Preisverleihung am 12. Oktober. Außerdem liest Jan Weiler noch hinreißende Geschichten über junge Erwachsene und ihre "Ältern".

In allen Kulturwellen der ARD und im Livestream

Moderiert wird der Abend von Catherine Mundt und Alf Mentzer vom Hessischen Rundfunk. Tickets kosten 15 Euro und sind ab sofort erhältlich .

Alf Mentzer und Catherine Mundt Bild © hr

Die ARD-Buchmessennacht wird als ARD-Radiokulturnacht der Bücher live in hr2-kultur und den anderen Kulturwellen der ARD übertragen sowie auf buchmesse.ard.de gestreamt.