Endlich ist die Buchmesse für alle geöffnet. Autoren, Stars, Cosplayer - alle sind zu Gast. Hier ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.

Wie immer wird es am Buchmesse-Wochenende bunt und fröhlich, denn die Cosplayer sind am Start. Die phantasievollen Figuren aus der Manga- und Anime-Welt, aus Büchern und Filmen bekommen in diesem Jahr mehr Platz denn je eingeräumt. Die Cosplay Area in Halle 1.1 ist auf 8.000 Quadratmeter ausgeweitet worden. Es gibt nicht nur einen ausgedehnten Händlerbereich, sondern auch eine Gamingzone und ein umfangreiches Bühnenprogramm.

Samstag, 13. Oktober

Der Samstag ist auf der Buchmesse traditionell der Tag mit den meisten Besuchern - und den meisten Prominenten. Wer Kinder dabei hat und sich ein bisschen vom Getümmel lösen möchte, sollte sich die Tipps für Kinder auf der Buchmesse anschauen. Ansonsten dürfen sich die Besucher auf jede Menge Bestseller-Autoren und Prominente freuen.

Auf der ARD Bühne gibt es am Samstag einen bunten Wechsel zwischen Gästen aus Literatur, TV und Politik. Von Juli Zeh (11.30 Uhr) über Frank Schätzing (12 Uhr) und Harald Lesch (14.30 Uhr) bis hin zu Winfried Kretschmann (17.30 Uhr) reicht das Programm. Doch auch in anderen Hallen, im neuen "Frankfurt Pavilion" und im Lesezelt auf der Agora kann man allerhand Prominenz treffen.

Ab 14 Uhr signiert Modedesigner Harald Glööckler sein neues Buch "Kirche, öffne dich! Hat die Kirche noch Zukunft?" (Halle 3.0 A153). Armin Mueller-Stahl sitzt um 15.30 Uhr auf dem blauen sofa (3.1 L25).

Autoren, Autoren und noch mehr Autoren

Ihnen steht der Sinn gar nicht nach TV-Promis, denn schließlich sind Sie wegen "echter Autoren" hier? Hier eine kleine Auswahl: Um 10 Uhr kann man die am Freitagabend frisch gekürten Preisträger des Jugendliteraturpreises im Frankfurt Pavilion treffen, um 11.30 Uhr sitzt Julia Shaw auf dem blauen Sofa (3.1 L25), Ursula Poznanski liest um 11.30 Uhr aus "Thalamus" (Lesezelt). Karen Duve (13.30 Uhr) und Dörte Hansen (14 Uhr) können Sie beide auf der ARD Bühne treffen. Markus Heitz präsentiert um 16 Uhr im Lesezelt "Doors". Weitere Termine finden Sie im Veranstaltungskalender .

Bild © Carlsen Verlag

Zum 20. Harry-Potter-Geburtstag wird ein Weltrekordversuch gestartet. Mehr Harry Potters auf einen Fleck werden wir so schnell nicht mehr zu Gesicht bekommen. Mindestens 1.000 Harry Potters werden benötigt, um den Rekord zu knacken. Wer mitmachen möchte, muss folgende Merkmale tragen: eine blitzförmige Narbe, ein rundes Brillengestell auf der Nase und einen schwarzen Zauberumhang um die Schultern.

Hut, Zauberstab, Besen und was einem sonst noch einfällt, dürfen natürlich auch mitgebracht werden, doch das Rekordinstitut ist streng: Narbe, Brille und Umhang sind Pflicht. Los geht der Rekordversuch um 15.30 im Saal Harmonie.

Otto Waalkes wird am Samstagabend (19 Uhr im Saal Harmonie) seine Autobiografie "Kleinhirn an alle" präsentieren. Er nimmt die Besucher mit auf seinem Weg vom Deichkind zum Alleinunterhalter der Nation und seine Gitarre hat Otto auch dabei. Für diese Veranstaltung braucht man allerdings gesonderte Eintrittskarten, mit dem Buchmessenticket kommt man nicht hinein.

Der Ehrengast-Pavillon Georgien ist ein Ort, den zu besuchen sich lohnt. Auf mehreren Bühnen gibt es den ganzen Tag Gespräche, Lesungen und musikalisches Programm. "Happy Hour" heißt es täglich ab 17 Uhr mit einem abwechslungsreichen Abendprogramm aus Gesang, Tanz, Kunst und mit DJs.

DJ HVL aus Georgien Bild © George Nebieridze

Am Samstag gibt es dort Masterknot zu erleben, ein elektronisches Ambient-Musikprogramm. Ab 19 Uhr geht die Buchmesse dann in die Verlängerung. DJ Gigi Jikia alias HVL legt bis 21 Uhr im Ehrengast-Pavillon auf.

Wer nicht nur Bücher durchblättern und Autogramme abstauben will, für den sind die täglichen Mitmach-Aktionen auf der Buchmesse eine schöne Abwechslung.

Sonntag, 14. Oktober

Am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse wird traditionell der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche verliehen. In diesem Jahr wird das Forscherehepaar Aleida und Jan Assmann geehrt. Die Preisverleihung beginnt um 10.45 Uhr und wird in der ARD übertragen.

Und was passiert unterdessen auf dem Messegelände?

Am Sonntag gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Auch bei den 10 Dingen, die Sie auf der Buchmesse ausprobieren sollten, sind einige Tipps für Familien mit Kindern dabei. Die Cosplayer laufen zur Hochform auf, wenn ab 13.30 Uhr das Finale der Deutschen Cosplayermeisterschaft stattfindet.

Ein Hauch von Urlaub in Frankreich weht über die ARD Bühne, wenn Autor Martin Walker (11.30 Uhr) die Besucher ins malerische Périgord entführt. Eckart von Hirschhausen (12.30 Uhr) verrät mit seinem Co-Autor Tobias Esch worauf wir uns mitten im Leben freuen können. Ihr Buch heißt: "Die bessere Hälfte". Iny Lorentz berichten Neues von der "Wanderhure" (11 Uhr, Lesezelt auf der Agora) und Klüpfl und Kobr stellen ihren 10. "Klüftinger" vor (16 Uhr, Frankfurt Pavilion).

Und welche Prominenten kann man am Sonntag noch treffen? Liedermacher Konstantin Wecker sitzt um 13.30 Uhr auf der ARD Bühne. Koch Tim Mälzer kann man entweder in seinem Lieblingselement erleben, und zwar bei einer Kochshow (13 Uhr, Gourmet Gallery, 3.1 L99) oder ein bisschen später um 15 Uhr auf der ARD Bühne, da wird allerdings mehr geredet und weniger gekocht. Die Schauspielerinnen Imogen Kogge und Alwara Hövels sind Gäste der Gesprächsreihe "Streiterinnen" (16 Uhr, ARD Bühne).

Abschied vom Ehrengast Georgien

Um 15.30 Uhr heißt es Abschied nehmen vom Ehrengast Georgien. Ein trauriger Moment, der jedoch gleichzeitig für die Delegation aus Norwegen zum Freudentag wird. Sobald die Ehrengastrolle übergeben wurde, tickt der Countdown für den Ehrengast-Auftritt 2019. Eine musikalischen Performance mit Multiinstrumentalist Mathias Eick, Pianist Kjetil Bjerkestrand und Sängerin Herborg Kråkevik beschließt die Feierstunde.

Noch ein Tipp für alle Sonntagsbesucher: Nehmen Sie sich kleine, faltbare Taschen und ein bisschen mehr Geld mit. Am Sonntag dürfen - anders als an den anderen Messetagen - auch Bücher gekauft werden. Sie wollen Ihren Besuch durchplanen und wissen, wo Sie Ihren Lieblingsautor wann finden? Der Veranstaltungskalender der Buchmesse hilft dabei.

Zum Schluss ein kleiner Trost für alle, die nicht persönlich zur Frankfurter Buchmesse kommen können: Mit unseren Livestreams von den Gesprächen auf der ARD Bühne bringen wir Ihnen Autoren und Prominente nach Hause.