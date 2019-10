Am Samstag ist die Buchmesse für alle geöffnet. Autoren, Stars, Cosplayer – ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen.

Wie immer wird es am Buchmesse-Wochenende bunt und fröhlich, denn die Cosplayer sind am Start. Die phantasievollen Figuren aus der Manga- und Anime-Welt, aus Büchern und Filmen bekommen in diesem Jahr mehr Platz denn je eingeräumt. In den Hallen 3 und 4, auf der Agora und im Ehrengast-Pavillon: überall wird es Hotspots für Cosplayer geben.

Am Buchmesse-Sonntag findet das Finale der Deutschen Cosplay Meisterschaften (DCM) auf der Messe statt. Das ist ein Event für echte Profis. Wer sich vor etwas kleinerem Publikum und auch mit deutlich kürzerer Performance ausprobieren möchte, für den gibt es in diesem Jahr WieCosMAN - das sind Bühnen-Auftritte im Schnelldurchlauf. 60 Sekunden - mehr Zeit gibt es nicht. Der Contest findet am Samstag, 15 bis 17 Uhr auf der Cosplay Stage in Halle 4.0 statt.

Eine Neuerung wird wahrscheinlich viele Bücherfreunde freuen: Der Bücherkauf ist am gesamten Wochenende möglich. Daher der Tipp: Nehmen Sie sich kleine, faltbare Taschen und ein bisschen mehr Geld mit.

Samstag, 19. Oktober

Der Samstag ist auf der Buchmesse traditionell der Tag mit den meisten Besuchern - und den meisten Prominenten. Wer Kinder dabei hat und sich ein bisschen vom Getümmel lösen möchte, sollte sich die Tipps für Kinder auf der Buchmesse anschauen, auch unsere Mitmach-Stationen sind eine gute Anlaufstelle. Ansonsten dürfen sich die Besucher auf jede Menge Bestseller-Autoren und Prominente freuen.

Auf der ARD Bühne gibt es am Samstag einen bunten Wechsel zwischen Gästen aus Literatur, Film und Show. Ulrich Wickert (10 Uhr), Thomas Gottschalk (11.30 Uhr), Ulrich Tukur (13 Uhr) und Astronautin Samantha Cristoforetti (15.30 Uhr) sind nur einige der Gäste. Doch auch in anderen Hallen, im "Frankfurt Pavilion" und im Lesezelt auf der Agora kann man allerhand Prominenz treffen. Als zusätzliche Bühne, die nur am Wochenende bespielt wird, gibt es die Open Air Stage. Zur besseren Vorbereitung hilft ein Blick in den Veranstaltungskalender , den es auch in der App der Buchmesse gibt.

Friedenspreisträger Salgado signiert

Wer Friedenspreisträger Sebastião Salgado einmal treffen möchte, hat am Samstag von 11 bis 12 Uhr dazu Gelegenheit. Salgado wird am Taschen-Verlag (3.0, D 85) sein neues Buch "Gold" signieren, an dem er jahrelang gearbeitet hat.

Cartoonfreunde kommen am Samstag auf ihre Kosten, denn um 12 Uhr wird im "Frankfurt Pavilion" der Gewinner des Deutschen Cartoonpreises gekürt. Wer den Fußball-Kulttrainer Otto Rehhagel treffen will, sollte um 13.30 Uhr zum Soccer Court auf der Agora kommen. Dort treffen die Autoren-Nationalteams von Norwegen und Deutschland aufeinander. "Trainiert" wird die deutsche Mannschaft von, na klar, Otto Rehhagel.

Literaturgala mit Hochkarätern

Premiere für die Literaturgala : Am Samstag, 19 Uhr, geben sich internationale Starautoren ein Stelldichein im Saal Harmonie. Margaret Atwood, Maja Lunde, Elif Shafak und Colson Whitehead stellen ihre neuen Bücher vor – ergänzt durch Textauszüge präsentiert von Bela B Felsenheimer und Nina Petri. Zudem ist Ken Follett mit seiner Aktion "The Friendship Tour" zu Gast. Für diese Veranstaltung braucht man allerdings gesonderte Eintrittskarten, mit dem Buchmesse-Ticket kommt man nicht hinein.

Im Ehrengast-Pavillon von Norwegen gibt es auf zwei Bühnen den ganzen Tag Gespräche, Lesungen und musikalisches Programm. Bestseller-Autorin Maja Lunde (12.30 Uhr) spricht über Natur und Literatur, Autor Per Petterson präsentiert "Männer in meiner Lage". Seinen großen Durchbruch hatte Petterson mit "Pferde stehlen" - der Kinofilm wurde bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären dekoriert und kommt am 21. November in die Kinos. Bei der täglichen Happy Hour ab 17.30 Uhr klingt der Messetag aus.

Wer am Ende des Tages noch Ausdauer hat, kann am Samstag beim Norsk Festival im Künstlerhaus Mousonturm vorbeischauen. Der Fokus liegt an diesem Abend auf der norwegischen Folkmusik. Was zum Messe-Endspurt am Samstag noch für Partys auf dem Programm stehen, finden Sie hier.

Sonntag, 20. Oktober

Am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse wird traditionell der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche verliehen. In diesem Jahr wird der Fotograf Sebastiao Salgado geehrt. Die Preisverleihung beginnt um 10.45 Uhr und wird im ZDF übertragen.

Und was passiert unterdessen auf dem Messegelände?

Am Sonntag gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Auch bei den Mitmach-Aktionen, die Sie auf der Buchmesse ausprobieren sollten, sind einige Tipps für Familien mit Kindern dabei.

Die Cosplayer laufen zur Hochform auf, wenn ab 13.30 Uhr das Finale der Deutschen Cosplayermeisterschaft stattfindet. Um den Titel haben sich wieder über 100 Paare beworben. Die 20 Besten präsentieren sich mit ihren aufwändigen Kostümen und versuchen dabei, nicht aus der Rolle zu fallen.

Auf der ARD Bühne in der Halle Forum gibt es am Sonntag einen munteren Wechsel zwischen Gästen aus Literatur, Film und Showbiz. Außerdem sind die Social-Media- und Youtube-Stars Heiko und Roman Lochmann ("Die Lochis") zu Gast (11.30 Uhr). Tatort-Kommissar Axel Milberg stellt den neusten Borowski vor, den man ab 11.15 Uhr als Preview im ARD Kino sehen kann. Zum Abschluss der Gesprächsreihe "Streiterinnen" sitzen Dr. Bitch Ray, Alice Hasters und Julia Korbik auf der ARD Bühne - drei Frauen, die für Toleranz und Vielfalt streiten.

Sie wollen Ihren Besuch durchplanen und wissen, wo Sie Ihren Lieblingsautor wann finden? Der Veranstaltungskalender der Buchmesse hilft dabei, es gibt auch eine Buchmesse-App, die einen durch die Hallen lotst.

Abschied vom Ehrengast Norwegen

Um 15.30 Uhr heißt es Abschied nehmen vom Ehrengast Norwegen. Ein trauriger Moment für die Nordeuropäer, ein freudiger Moment für die Delegation aus Kanada: Sobald die Ehrengastrolle übergeben wurde, tickt der Countdown für den Ehrengast-Auftritt 2020.

Zum Schluss ein kleiner Trost für alle, die nicht persönlich zur Frankfurter Buchmesse kommen können: Mit unseren Livestreams von den Gesprächen auf der ARD Bühne bringen wir Ihnen Autoren und Prominente nach Hause oder auf Ihre mobilen Geräte für unterwegs.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 19.10.2019, 19.30 Uhr