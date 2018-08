Ab sofort darf munter spekuliert werden, wer aus dem illustren Kreis der Longlist wohl den Deutschen Buchpreis bekommt. 20 Namen sind im Rennen. Auffällig: Die Frauen sind in der Überzahl.

Es ist ein ordentlicher Bücherberg, durch den sich die Jury für den Deutschen Buchpreis 2018 gewühlt hat. 105 Verlage hatten 165 Romane ins Rennen geschickt. Jeder Verlag durfte maximal zwei Titel einsenden, außerdem konnten bis zu fünf Titel pro Verlag empfohlen werden, das waren noch einmal 94 Bücher, aus denen die Jury weitere auswählen durfte. Das hat sie auch getan, und am Ende 199 Romane bewertet. Aus diesem Füllhorn hat sich die Jury auf eine Longlist von 20 Romanen geeinigt:

Die nominierten Romane in alphabetischer Reihenfolge:

"Die Vielfalt der literarischen Formen hat die Jury begeistert", erklärte Jurysprecherin Christine Lötscher. "Es gibt große historische, aber auch verspielt fantastische Weltentwürfe, ebenso wie Texte, die eine radikale Reduktion der Perspektive suchen, bis auf den Nullpunkt des Erzählens."

"Wie ist die Welt zu dem geworden, was sie heute ist?", scheint die Frage zu sein, die die deutschsprachigen Autorinnen und Autoren umtreibt. "Die ausgewählten Romane versuchen diese Fragen in der ganzen poetischen Tiefe auszuloten, indem sie ihre Figuren als Reisende, Suchende oder Vertriebene ihre Vergangenheit und Gegenwart erkunden lassen."

Longlist 2018 ist weiblich

Der Jury ist eine spannende Longlist-Mischung aus alten Bekannten und jungen Talenten gelungen. Einen neuen Anlauf auf die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres nehmen Angelika Klüssendorf und Stephan Thome. Beide standen schon mit früheren Romanen auf der Auswahlliste. Und auch ein ehemaliger Preisträger ist vertreten: Arno Geiger. Der Österreicher war 2005 der erste Gewinner des Deutschen Buchpreises.

Und noch ein bisschen Statistik: Die Longlist 2018 ist mit zwölf nominierten Autorinnen überwiegend weiblich. Von den 20 Titeln sind 13 bereits erschienen, sieben folgen in den nächsten Tagen.

Die Jury zum Deutschen Buchpreis 2018

Die Buchpreis-Jury (v.l.n.r.): V.l.n.r.: Christine Lötscher, Paul Jandl, Marianne Sax, Christoph Bartmann, Tanja Graf, Uwe Kalkowski, Luzia Braun Bild © Monique Wüstenhagen

Diese sieben Literaturexperten entscheiden, wer den Deutschen Buchpreis 2018 erhält: Christoph Bartmann (Goethe-Institut Warschau), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf (Literaturhaus München), Paul Jandl (freier Kritiker), Uwe Kalkowski (Literaturblog "Kaffeehaussitzer"), Christine Lötscher (freie Kritikerin) Marianne Sax (Bücherladen Marianne Sax, Frauenfeld). Sie wählten aus Büchern aus, die seit Oktober 2017 erschienen sind oder noch bis September 2018 erscheinen.

Und was passiert jetzt?

Die Jury kürt den Siegertitel in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Nachdem die Longlist feststeht, wählen die Juroren daraus sechs Titel für die Shortlist aus, die am 11. September veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung, am 8. Oktober, erfahren die sechs Autoren, wer von ihnen den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der Gewinner erhält 25.000 Euro, die anderen fünf Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Während die Jury hinter verschlossenen Türen tagt, stürzen sich sechs Blogger auf die nominierten Titel der Longlist. Ihre Aktivitäten und Anekdoten rund um den Buchpreis sind in einem Blog gebündelt .

Das Lesebuch zur Longlist, in dem die diesjährigen Kandidaten vorgestellt werden und das Auszüge der Romane enthält, ist ab dieser Woche in vielen Buchhandlungen kostenlos erhältlich.

Sendung: hr-iNFO, 14.08.2018, 10.20 Uhr