Wer hat den besten Roman in diesem Jahr geschrieben und erhält den Deutschen Buchpreis 2022? Darüber darf ab sofort spekuliert werden. 20 Namen haben es auf die begehrte Longlist geschafft.

Es ist ein gewaltiger Bücherberg, durch den sich die Jury für den Deutschen Buchpreis 2022 gewühlt hat: 233 Titel aus 124 deutschsprachigen Verlagen. Die Verlage hatten 202 Romane eingereicht - hinzu kamen noch einige Nachnominierungen der Jury. Und so sieht sie aus, die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag veröffentlicht hat.

Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:

Fatma Aydemir: Dschinns (Carl Hanser Verlag, Februar 2022)

(Carl Hanser Verlag, Februar 2022) Kristine Bilkau: Nebenan (Luchterhand Literaturverlag, März 2022)

(Luchterhand Literaturverlag, März 2022) Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter (Verlag Kiepenheuer & Witsch, August 2022)

(Verlag Kiepenheuer & Witsch, August 2022) Carl-Christian Elze: Freudenberg (edition AZUR, Februar 2022)

(edition AZUR, Februar 2022) Theresia Enzensberger: Auf See (Carl Hanser Verlag, August 2022)

(Carl Hanser Verlag, August 2022) Jan Faktor: Trottel (Verlag Kiepenheuer & Witsch, September 2022)

(Verlag Kiepenheuer & Witsch, September 2022) Marie Gamillscheg: Aufruhr der Meerestiere (Luchterhand Literaturverlag, März 2022)

(Luchterhand Literaturverlag, März 2022) Kim de l’Horizon: Blutbuch (DuMont Buchverlag, Juli 2022)

(DuMont Buchverlag, Juli 2022) Yael Inokai: Ein simpler Eingriff (Hanser Berlin, Februar 2022)

(Hanser Berlin, Februar 2022) Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wilderer (S. Fischer Verlag, März 2022)

(S. Fischer Verlag, März 2022) Anna Kim: Geschichte eines Kindes (Suhrkamp Verlag, August 2022)

(Suhrkamp Verlag, August 2022) Esther Kinsky: Rombo (Suhrkamp Verlag, Februar 2022)

(Suhrkamp Verlag, Februar 2022) Dagmar Leupold: Dagegen die Elefanten! (Jung und Jung, Februar 2022)

(Jung und Jung, Februar 2022) Eckhart Nickel: Spitzweg (Piper Verlag, April 2022)

(Piper Verlag, April 2022) Gabriele Riedle: In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg. (Die Andere Bibliothek, März 2022)

(Die Andere Bibliothek, März 2022) Slata Roschal: 153 Formen des Nichtseins (homunculus verlag, Februar 2022)

(homunculus verlag, Februar 2022) Anna Yeliz Schentke: Kangal (S. Fischer Verlag, März 2022)

(S. Fischer Verlag, März 2022) Jochen Schmidt: Phlox (Verlag C.H.Beck, September 2022)

(Verlag C.H.Beck, September 2022) Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang (Rowohlt Verlag, März 2022)

(Rowohlt Verlag, März 2022) Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf (Rowohlt Verlag, Juni 2022)

Überblick über die nominierten Romane

"In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur rumoren die großen Fragen unserer Zeit: nach Herkunft und Identität, nach Formen und Zukunft unseres Zusammenlebens", sagte Jurysprecherin Miriam Zeh. Diese könnten sich in der deutschen oder österreichischen Provinz ebenso entfalten wie in Kabul oder Pjöngjang, in einer herannahenden Dystopie oder der real-historischen Ostberliner Vorwendezeit.

Auf der Longlist, die die 7-köpfige Jury zusammengestellt hat, finden sich epische Erzählungen, poetische Sprachschöpfungskaskaden sowie formale Experimente, die klassische und realistische Formen des Romans aufbrechen. Etablierte Autorinnen und Autoren finden sich ebenso wie "eine Vielzahl noch weniger bekannter und jüngerer Stimmen", so Jurysprecherin Zeh.

Die Jury zum Deutschen Buchpreis 2022

Diese Literaturexpertinnen und -experten entscheiden, wer den Deutschen Buchpreis 2022 verliehen bekommt: Erich Klein (freier Kritiker, Wien), Frank Menden (stories! Die Buchhandlung, Hamburg), Uli Ormanns (Agnes Buchhandlung, Köln), Isabelle Vonlanthen (Literaturhaus Zürich), Selma Wels (Kuratorin und Moderatorin, Frankfurt), Jan Wiele (FAZ), Miriam Zeh (Deutschlandfunk Kultur).

Buchpreis-Jury V.l.n.r.: Selma Wels, Uli Ormanns, Erich Klein, Miriam Zeh, Frank Menden, Isabelle Vonlanthen, Jan Wiele Bild © vntr.media

Und was passiert jetzt?

Die Jury kürt den Siegertitel in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Sechs Titel von der Longlist schaffen den Sprung auf die Shortlist, die am 20. September veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung, am 17. Oktober, erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, wer von ihnen den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der Gewinner erhält 25.000 Euro, die anderen fünf Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Die Preisverleihung findet traditionell im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt. Auf der Website des Deutschen Buchpreises wird die Veranstaltung live übertragen. Seit 2005 wird mit dem Deutschen Buchpreis der Roman des Jahres ausgezeichnet. Den Deutschen Buchpreis 2021 gewann Antje Rávik Strubel für "Blaue Frau".

Buchpreisblogger, Leseproben und Shortlist-Abend

Während die Jury hinter verschlossenen Türen tagt, um sich auf die Top-6-Titel für die Shortlist zu einigen, diskutieren 20 Buchblogger über die Titel der Longlist , liefern Hintergrundinformationen und tippen, welcher Titel das Zeug für den Deutschen Buchpreis hat. Bei Twitter werden Sie das in den kommenden Wochen unter dem Hashtag #buchpreisbloggen verfolgen können.

Ab dieser Woche ist das Taschenbuch "Deutscher Buchpreis 2022. Die Nominierten" kostenlos im Buchhandel erhältlich. Es enthält Leseproben aus den nominierten Romanen sowie Informationen zu den Autorinnen und Autoren.

Am Sonntag, 9. Oktober, findet um 11 Uhr im Schauspiel Frankfurt eine Shortlist-Lesung statt. Dort präsentieren sich dann die sechs Finalistinnen und Finalisten - vor Ort und im Livestream .