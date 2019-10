Die Frankfurter Buchmesse bietet mehr als Bücher und Autoren. An vielen Stationen ist Mitmachen angesagt - Spaß garantiert! Probieren Sie sich aus und nehmen Sie ein Erinnerungsstück mit nach Hause.

ARD Fotobox

Ein kurzer Griff in die Verkleidungskiste, und mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie sich in sagenhafte Märchenfiguren. Kostüme und Requisiten liegen bereit für ein märchenhaftes Erinnerungsfoto in der ARD Fotobox, das man auch gleich als Ausdruck mit nach Hause nehmen kann.

Ort: ARD Forum F.0

2018 drehte sich in der ARD Fotobox alles um die Zeichentrickserie "Simsala Grimm". Bild © ARD

Wunsch-Erfüllungsmaschine Illumat

Ein Besuch der Zeichenmaschine Illumat ist ein klassisches "Muss man gemacht haben" der Buchmesse. Auf geheimnisvolle Weise erfüllt die wundersame Kiste die Wünsche der Besucher. Auf einem Zettel notiert, gerne auch mit einer kleinen Münze durch einen Schlitz gesteckt, verwandelt sich der geschriebene Wunsch in eine einmalige Zeichnung. An kaum einem Ort der Buchmesse kann man so viele lächelnde Menschen treffen. Die Illustratoren der Kreativ-Etage machen Wünsche wahr.

Ort: Stand des Bundeslandes Thüringen, Halle 3.1 F65

Der Andrang bei der Zeichenmaschine Illumat ist meist groß. Bild © Frankfurter Buchmesse

ARD HörSpiel-Box

Probieren Sie aus, wie Ihre Stimme in einem Hörspiel klingt. Schlüpfen Sie in eine der Märchenfiguren und werden Sie Teil eines Hörspiels. In der ARD HörSpielBox entstehen von Mittwoch bis Sonntag (10 bis 18 Uhr) mit dem Publikum "Geschichten aus der Märchenwelt" und einige Episoden aus der Krimi-Hörspielserie "Schreckmümpfeli ". Das Hörspiel kann als mp3 mit nach Hause genommen werden.

Ort: ARD Forum F.0

VR-Park mit 20 Virtual-Reality-Experimenten

Auf geht's in virtuelle Welten. Im VR-Park der B3 Biennale in Halle 4.1 gibt es 20 großartige Filme zu entdecken. Mit VR-Brille auf dem Kopf verschwinden sie kurzerhand von der Buchmesse und finden sich in einer anderen Welt wieder.

Ort: Halle 4.1

Mit Virtual Reality-Brille sieht die Welt gleich ganz anders aus. Bild © Ilja Hendel/Wissenschaft im Dialog

Aufnahmen im Podcast-Studio

Schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast aufzunehmen? Vielleicht haben Sie ja was Spannendes zu erzählen. Teil des neuen Areals "Frankfurt Audio" ist auch ein Podcast-Studio. Hier können die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden. Gesucht wird der beste improvisierte Podcast der Frankfurter Buchmesse. Der oder die Gewinnerin wird von Audio Alliance mit einer eigenen Staffel belohnt.

Ort: Frankfurt Audio in Halle 3.1

Bild © Shutterstock

Kleine Ping-Pong-Pause gefällig?

Aufschlag für alle heißt es täglich von 17.30 bis 18.30 Uhr beim Technologie- und Informationsanbieter MVB. Bei dieser kollektiven Ping-Pong-Pause geht es darum, beim Minitischtennis möglichst lange am Ball zu bleiben.

Ort: Halle 3.1, H65

Bild © picture-alliance/dpa

Filme vor dem offiziellen Sendetermin sehen

Tatort-Vorpremieren, neue ARD-Produktionen und Reportagen zum Ehrengast Norwegen - das alles läuft im ARD Kino. Ein Kinobesuch auf der Buchmesse - ganz ohne weitere Eintrittskosten. Die perfekte Abwechslung vom Buchmesse-Rundgang. Das läuft im Kino am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag.

Ort: Forum Ebene 0

Das ARD Kino zeigt Reportagen, Dokumentationen, Krimis, Spielfilme und eine Serie für Kinder. Bild © Imago Images

Selfie-Wände für noch mehr Selfies

Ohne Selfie geht heute ja quasi nichts mehr. Wenn man nicht selbst mit auf dem Bild ist, dann war man nicht dabei, so die Devise. In diesem Jahr bieten zusätzliche Selfie-Wände auf der Agora noch mehr Gelegenheiten, um sich - und die Buchmesse #fbm19 - auf Instagram, Twitter & Co perfekt in Szene zu setzen.

Ort: Agora, Info-Box

Selfies mit Prominenten - hier mit Jeanette Biedermann - kann man auf der Buchmesse immer ergattern. Bild © Frankfurter Buchmesse

Serious Game und virtuelles (und reales) Äppler-Tasting

Am Stand der Kreativwirtschaft Hessen gibt es gleich mehrere Dinge, die man ausprobieren kann. Beim Serious Game "Balance Fit" steuert man durch Gewichtsverlagerung eine Kugel durch ein Labyrinth. Dann gibt es noch einen virtuellen Gang durch die Frankfurter Altstadt und eine sehr spezielle Erfrischungspause. Apfelwein-Tasting (real) verbindet sich durch aufgesetzte VR-Brille mit einer beeindruckenden Landschaft. Die Macher versprechen ein "Zaubertrank-Gefühl" - möglicherweise meinen sie aber auch die Äppler-Nebenwirkungen.

Ort: Halle 4.1, M37

Bild © Kreativwirtschaft Hessen

Experimente mit Frottage und Gutenberg-Druckerei

Das Gutenberg-Museum Mainz lädt zu künstlerisch-kreativen Angeboten ein. Johannes Gutenberg persönlich erklärt seine Erfindungen. In direkter Nachbarschaft kann mit der Frottagetechnik experimentiert und ein eigenes Kunstwerk geschaffen werden.

Ort: Halle 4.1, A32 und A33

Am Stand des Gutenberg-Museums darf mit Farbe experimentiert werden. Bild © Gutenberg-Museum

Strampeln auf dem Smoothie-Fahrrad

Beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt es Smoothies. Aber bevor man sich den Fruchtmix an die Lippen setzen darf, ist erst einmal Bewegung angesagt. Die Früchte stecken in einem Mixer, der auf einem Fahrrad montiert ist. Also: In die Pedale treten und dann genießen.

Ort: Halle 3.1, L140