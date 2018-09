Bild © Beka Javaxishvil, Georgia Made by Characters

Bild © Beka Javaxishvil, Georgia Made by Characters

Georgien bringt zur Frankfurter Buchmesse nicht nur Bücher mit, sondern sein geballtes Kulturprogramm. Kino, Konzerte, Theater, Kulinarisches und Videoabende auf YouTube. Das geht kurz vor der Messestart alles "auf Georgisch".

Georgien ist das Gastland der diesjährigen Buchmesse - aber was wissen wir überhaupt über das Land und seine Kultur? Bereits vor dem Messe-Start bietet sich die einmalige Chance, Georgien zu erleben. Der Ehrengast übernimmt dann an verschiedenen Tagen die Kulturszene in Frankfurt, Wiesbaden und Marburg:

Deutsches Filmmuseum

Gastland Georgien kommt im Oktober nach Frankfurt und bringt bis zu 20 Filme mit. Ab dem 2. Oktober zeigt das Deutsche Filmmuseum in einer Filmreihe die Vielfältigkeit des georgischen Kinos, das für seinen sehr eigenen Stil bekannt ist. Gezeigt werden Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme. Zeitlich gesehen reichen die Stücke bis in die Stummfilmzeit zurück - oder stammen aus den Jahren kurz nach der Unabhängigkeit im Jahr 1991.

Ein Ausschnitt aus dem georgischen Kinofilm "Es war einmal eine Singdrossel". Bild © Deutsches Filminstitut

Inhaltlich spielt die Geschichte des Landes eine wichtige Rolle und der Einfluss, den die Zensur auf die Filmbranche ausgeübt hat. Zusätzlich wird es Vorträge und Filmgespräche mit Regisseuren geben.

Was? Kinofilme aus Gorgien

Kinofilme aus Gorgien Wann? 2. bis 31. Oktober

2. bis 31. Oktober Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

Junges Museum Frankfurt

Am 4. Oktober schlägt die reisende Erzählerin Zinnet Peken ihr ledernes Nomadenzelt im Jungen Museum Frankfurt auf. Dort wartet sie mit ihren Märchen, Mythen und Gedichten "Die Sonnenfrau: Msekala und Sismara -Träumer" aus Georgien auf Zuhörer und Zuhörerinnen im Alter von vier bis 15 Jahren.

Zinnet Peken erzählt im Konolino-Zelt Märchen und Geschichten aus Georgien. Bild © Çiya Rädle

Nach einer eineinhalbstündigen Märchen-Erzählung schafft Zinnet Peken die Brücke zur Realität: Wer will, kann dann noch etwas über die georgische Kultur erfahren. Und womit geht das am besten? Mit der selbstzubereiteten georgischen Spezialität "Khachapuri" - mit Käse gefüllte und überbackene Teigtaschen.

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Gruppen. Anmeldungen nimmt Zinnet Peken unter der E-Mail-Adresse "kontakt@konolino.de" an.

Was? Märchen & Geschichten-Workshop für Kinder

Märchen & Geschichten-Workshop für Kinder Wann? 4. bis 5. Oktober, jeweils ab 10, 11.45 und 14 Uhr

4. bis 5. Oktober, jeweils ab 10, 11.45 und 14 Uhr Eintritt: 3,50 Euro

Künstlerhaus Mousonturm

In Georgien gehört das Theater untrennbar zum gesellschaftlichen Leben - es ist der moralische Gradmesser der Nation. In verschiedenen Theaterstücken präsentieren das Künstlerhaus Mousonturm und der diesjährige Ehrengast die künstlerische Gegenwart Georgiens, sozusagen das theatrale Porträt des Landes.

Im Künstlerhaus Mousonturm zeigt der Ehrengast seine zeitgenössische Theaterlandschaft. Bild © Beka Javaxishvil

Großen Einfluss auf die heutige Theaterlandschaft hatten dabei die gesellschaftlichen, politischen und territorialen Umbrüche des Landes. Ab dem 2. Oktober laufen im Mousonturm die aktuellsten Stücke und Inszenierungen der bekanntesten Autoren, Bühnen und ihrer Schauspieler sowie alternativere Performance-Projekte junger freier Gruppen.

Was? Georgische Theaterstücke "Georgian Theatre - Made by Characters"

Georgische Theaterstücke "Georgian Theatre - Made by Wann? 2. bis 12. Oktober

2. bis 12. Oktober Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 9 Euro

Schauspiel Frankfurt

"Ramona" ist die neue Produktion aus dem Rezo Gabriadze Theater in der georgischen Haupststadt Tiblisi - eine der international bedeutendsten Kulturinstitutionen. Namensgeber des Theaters ist der Künstler, Autor und Regisseur Reza Gabriadze, der auch die Performance für "Ramona" entworfen hat.

Die Puppenperformances sind das Markenzeichen des Rezo Gabriadze Theater. Bild © Tako Robakidze

Das Theater gastiert inzwischen weltweit - berühmt wurde es mit seinen tiefgründigen Puppenperformances. Zum Anlass der Frankfurter Buchmesse kommt das georgische Puppenspiel "Ramona", eine tragische Geschichte zweier verliebter Züge, nun auch ins Schauspielhaus Frankfurt. Besucher erwartet ein Stück in georgischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Was? Performance "Ramona" des Rezo Gabriadze Theater

Performance "Ramona" des Rezo Gabriadze Wann? 17. und 18. Oktober, jeweils ab 20 Uhr

17. und 18. Oktober, jeweils ab 20 Uhr Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 9 Euro

Freitagsküche

Nicht nur in der Gourmet Gallery auf dem Messegelände können Besucher georgische Spezialitäten probieren - zur Buchmesse wird es auch ein kulinarisches Festival zum Ehrengastland geben. Das Zentrum der Veranstaltung "Georgia is Cooking" bildet das Restaurant Freitagsküche im Frankfurter Gallus.

Die georgische Spezialität Khachapuri: mit Käse gefüllte und überbackene Teigtaschen. Bild © Georgia Made by Characters

Besucher können mittags und abends im georgischen Ambiente die traditionelle und neue georgische Küche testen. Als Teil des diesjährigen Bookfests der Frankfurter Buchmesse wird es in der Freitagsküche auch Musik-, Poesie- und Performance-Auftritte geben.

Was? Kulinarisches Festival "Georgia is Cooking"

Kulinarisches Festival "Georgia is Cooking" Wann? 10. bis 12. Oktober

10. bis 12. Oktober Eintritt: Verzehr- und Getränkepreise, Dinner-Ticketpreise

Den Ehrengast Georgien mithilfe von YouTube kennenlernen - diesen Weg wagt in diesem Jahr das Gallus-Zentrum. Einen Abend lang führt der georgische Schauspieler Lasha Bakradze sein Publikum durch eine Auswahl von Videoclips, die den Gästen die georgischen "Characters" und die dahinter verborgenen Geschichten näher bringen sollen.

Das Gallus Zentrum richtet seine Videobar-Veranstaltung nach dem diesjährigen Ehrengast aus. Bild © Gallus Zentrum

Zusammen und nicht allein am PC, mit Chips und Flips, kann man die Wohnzimmerglobalisierung hautnah erleben - anhand der 15 witzigsten, politischsten, trashigsten Videos aus Georgien.

Was? Videoshow " videobar spezial"

Videoshow videobar Wann? 27. September, 20 Uhr

27. September, 20 Uhr Eintritt: frei

Live-Stream zum ARTE-Konzert

An einem Abend können Gäste die gesamte Bandbreite der georgischen Musik erfahren: Im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens veranstaltet ARTE ein großes Konzert zu Ehren des Gastlandes Georgien. Das Programm von "The Sound of Georgia" schlägt einen großen Bogen von der Klassik zur Pop-Musik, von der georgischen Folklore zum Jazz. Markenzeichen der georgischen Musik ist das "Cross-Over" durch unterschiedliche Musikgenres und Zeiten.

Klassik, Pop, Elektro oder Folklore -renommierte Musiker aus allen Genres präsentieren sich auf dem Konzert. Bild © ZDF/Nikolaj Georgiew, ZDF/Sammy Hart, ZDF

Was? Live-Stream zum Konzert "The Sound of Georgia" auf arte.tv

Live-Stream zum Konzert "The Sound of auf arte.tv Wann? 11. Oktober, 20 Uhr bis 21.30 Uhr

11. Oktober, 20 Uhr bis 21.30 Uhr Eintritt: kostenlose Übertragung

Alte Oper Frankfurt

Gastland Georgien bringt eines der Meisterwerke des georgischen Komponisten Giya Kantscheli mit. Die Komposition "STYX" wird am 13. Oktober in der Alten Oper aufgeführt - von der georgischen Geigerin Lisa Batiashvili, dem Georgian Philharmonic Orchestra, dem Frauenkammerchor der Stadt Gori unter der Leitung von Teona Tsiramua sowie dem Chor der Dreifaltigkeitskirche unter der Leitung von Svimon Jangulashvili. Als Dirigent wirkt Nikoloz Rachveli, der sowohl Chefdirigent als auch musikalischer Leiter des Georgian Philharmonic Orchestra ist.

Das Georgian Philharmonic Orchestra ist nur ein musikalisches Highlight an dem Abend. Bild © Khatia Psuturi

Was? Symphonie- und Chormusikkonzert "Georgien musikalisch"

Symphonie- und Chormusikkonzert "Georgien Wann? 13. Oktober, ab 20 Uhr

13. Oktober, ab 20 Uhr Eintritt: ab 27 Euro

Hessisches Landestheater Marburg

Radio Universe

Die Autorin und Dramatikerin Nino Haratischwili versetzt ihre Gäste mit ihrem Stück "Radio Universe" in die Zeit kriegerischer Konflikte in Osteuropa.

Die Koproduktion mit dem Theater Tumanishvili in Tbilisi wird von der Autorin Nino Haratischwili selbst mit georgischen und deutschen Schauspielern inszeniert. Bild © Katrin Schander/HLTM

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Am Tisch mit Nino Haratischwili [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Während in Deutschland mitten im Sommer Schnee fällt, fallen im Osten Bomben. Sechs Menschen und ihre Geschichten voller Sehnsucht, Liebe und Tod werden durch Jo, den Radiomoderator, und seine Sendung miteinander verknüpft. Radio Universe verbindet Ost und West, verbindet Georgien und den dort plötzlich ausgebrochenen Krieg mit Deutschland. Die Koproduktion mit dem Theater Tumanishvili in Tbilisi wird von der Autorin selbst mit georgischen und deutschen Schauspielerinnen inszeniert - und wird zweisprachig sein.

Was? Theaterstück "Radio Universe"

Theaterstück "Radio Wann? 10. Oktober, 19.30 Uhr

10. Oktober, 19.30 Uhr Eintritt: ab 19 Euro

Bakulas Schweine

Schweine auf der Theaterbühne - das ist wohl eine eher seltene Begebenheit. Georgien macht dieses Spektakel nun im Hessischen Landestheater in Marburg möglich. Das Gastland präsentiert David Kldiashvilis Stück "Bakulas Schweine" - ein Spiel über einen kuriosen Nachbarschaftsstreit, welcher dann zur Sinnkrise des einen Nachbarn führt.

Eine Szene aus dem georgischen Theaterstück "Bakulas Schweine". Bild © Hessisches Landestheater Marburg

Der Ausgangspunkt: Die Schweine des Nachbarn gewöhnen sich an den Garten von Galaktion Khosoliani und verwüsten ihn. Khosolianis Nachbar unternimmt jedoch nichts, also versucht Khosoliani ihn durch die Bekanntschaft mit einer Kanzleibeamtin einzuschüchtern. Er lädt sie ein, doch die Beamtin samt Kollegschaft betrinken sich und benehmen sich bei ihm Zuhause schlimmer als die Schweine. Das führt zur Sinnkrise: Khosoliani weiß nicht mehr, wie er vorgehen soll und wo er Gerechtigkeit findet. Das Stück wird mit deutschen Untertiteln präsentiert.

Was? Theaterstück "Bakulas Schweine"

Theaterstück "Bakulas Wann? 10. Oktober, 19.30 Uhr

10. Oktober, 19.30 Uhr Eintritt: ab 17 Euro

Steigenberger Frankfurter Hof

Die Hotel-Performance aus Georgien wird in einer Suite im Steigenberger Frankfurter Hof präsentiert. Bild © Georgia Made by Characters

Eine mitreißende Theater-Performance aus Georgien findet im Oktober seine Bühne im Steigenberger Frankfurter Hof. Das Stück "Bevor wir uns kennenlernten" von Basa Janikashvili spielt passenderweise in einem Hotelzimmer: Um der Monotonie des Ehelebens zu entfliehen, wagen Gia und Nino einen Seitensprung. Sie treffen sich im Hotel, doch dann tauchen ihre Ehepartner dort auf. Doch dann stellt sich heraus, dass die jenseits der Tür Stehenden sie selber sind.

Was? Performance "Bevor wir uns kennenlernten"

Performance "Bevor wir uns kennenlernten" Wann? 16. Oktober, 20 Uhr bis 21.20 Uhr

16. Oktober, 20 Uhr bis 21.20 Uhr Eintritt: ab 27 Euro

Museum für Moderne Kunst

Deutschlandpremiere im MMK: Der gebürtige Georgier und Wahlberliner Andro Wekua präsentiert am 11. Oktober seine neue Filminstallation "Burning Palm". Wekua gilt als einer der populärsten zeitgenössischen Künstler Georgiens. Die Veranstaltung wird vom georgischen Dichter Rati Amaglobeli literarisch begleitet.

Was? Werkpräsentation "Burning Palm"

Werkpräsentation "Burning Palm" Wann? 11. Oktober, 19 Uhr

11. Oktober, 19 Uhr Eintritt: frei

Literaturhaus Villa Clementine

Die georgische Filmemacherin Nana Ekvtimishvili liest aus ihrem Debütroman "Das Birnenfeld". Wie in ihren Filmen gibt sie den rebellischen Mädchen und Frauen der georgischen Gesellschaft Gesicht und Stimme: Das zornige junge Mädchen Lela hat in Tbilisi im Internat für geistig behinderte Kinder, einem Relikt aus Sowjetzeiten, die Rolle der Beschützerin für alle anderen übernommen, die Lehrerinnen sind mit den "Debilen" überfordert.

Nana Ekvtimishvili ist eine vielfach ausgezeichnete Filmemacherin in Georgien. Bild © Nata Sopromadze

Im Gespräch mit Shirin Sojitrawalla (DLF und taz) stellt die Autorin im Wiesbadener Literaturhaus Villa Clementine "Das Birnenfeld" vor. Die Lesung wird mit Unterstützung des Georgischen Buchzentrums veranstaltet.

Was? Lesung von Autorin Nana Ekvitimshvili

Lesung von Autorin Nana Ekvitimshvili Wann? 28. September, 19.30 Uhr

28. September, 19.30 Uhr Eintritt: 10,14 Euro, ermäßigt 6,75 Euro

Sie interessieren sich für Ausstellungen zum Ehrengast? In Frankfurt und Offenbach präsentiert sich Georgien in verschiedenen Museen - hier finden Sie eine Übersicht.