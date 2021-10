Aminata Touré und Janina Kugel haben es geschafft! Trotz aller Hürden, die ihnen als Schwarze Frauen in den Weg gelegt wurden, sind sie in wirtschaftliche und politische Machtpositionen gelangt. Nicht selbstverständlich: obwohl Deutschland als eines der demokratischsten Länder der Welt gilt, finden sich "ganz oben" überwiegend weiße Männer aus Akademikerfamilien. Touré und Kugel zeigen auf, was sich ändern muss, um auch an der Spitze Vielfalt zu ermöglichen!