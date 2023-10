Sophie Passmann war selbst ein "Pick me Girl"

Bärbel Schäfer hat am Freitagnachmittag mit Autorin Sophie Passmann über ihr neues Buch "Pick me Girls" gesprochen. Unter dem Begriff versteht man Frauen, die sagen, sie seien nicht so wie andere Frauen. Sie erhöhen sich selbst, indem sie andere Frauen herabsetzen. Mit den typischen Klischees: "Ich bin lieber mit Männern befreundet. Männer sind einfach entspannter." Die Anerkennung von Männern gelte für Frauen in unserer Gesellschaft oft als die höchste Währung, sagte Passmann.

Sie war selbst ein "Pick me Girl": Im Buch erzählt sie von vielen Situationen aus ihrem eigenen Leben, in denen sie immer wieder versucht hat, Männer zu beeindrucken und dabei vergessen hat, was ihr selbst Spaß macht und wie sie aussehen möchte. Damit wolle sie aufhören, so Passmann am Freitag. "Nachdem ich das Buch geschrieben habe, bin ich erst mal ins Nagelstudio gegangen und habe mir künstliche Nägel gemacht. Vorher dachte ich, ich bin nicht so eine Frau."