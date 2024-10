Frankfurt ist zur Buchmesse das Top-Ziel für Autoren, Verlage, schreibende Promis und Bücherfans. Bülent Ceylan, Judith Rakers, Caroline Wahl, Matthias Maurer, Peter Maffay und die "Bridgerton"-Autorin haben sich für das Wochenende angekündigt. Tipps für Ihren Besuch.

Wer zur Frankfurter Buchmesse kommt, sollte beim Schlendern durch die Messehallen aufpassen: Der Lieblingsautor oder die Lieblingsautorin könnte schon am nächsten Stand stehen, Bücher signieren oder auf der Bühne nebenan aus seiner Neuerscheinung lesen.

Besonders während der Publikumstage am Wochenende (ab Freitag um 14 Uhr) sind die meisten Autoren und bekannten Gesichter aus Film, Musik und Fernsehen zu Gast auf der Messe in Frankfurt. Die begehrten Samstag-Tickets sind bereits ausverkauft, Tickets für Freitagnachmittag und Sonntag gibt es in diesem Jahr nur online.

Seit Mittwoch läuft die Messe, zunächst war sie nur für Fachbesucher geöffnet. Für diejenigen, die Ihren Besuch nach einigen prominenten Gästen und interessanten Talkrunden ausrichten wollen, haben wir neun Anlaufstellen und Termine aus dem Buchmesse-Programm herausgesucht:

Was die Tickets kosten und wie Sie am besten zum Messegelände kommen – hier haben wir Service-Informationen für Sie zusammengestellt.

1. Ceylan, Rakers & Co: Wo die Promis zu finden sind

Am Samstag und Sonntag wird es erfahrungsgemäß nicht nur voller in den Gängen der Messehallen, auch die Promidichte steigt: So haben zum Beispiel Comedian Bülent Ceylan, Sänger Peter Maffay, die frühere Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers, der ehemalige "Wetten, dass.. ?"-Moderator Thomas Gottschalk, Influencer und Taubenfreund Malte Zierden und Musiker Max Mutzke einen Besuch in Frankfurt angekündigt.

Rakers stellt ihr erstes Kinderbuch vor, das ihre Leidenschaft für das Leben auf dem Land aufgreift. Ceylan bringt sein zweites Buch mit, dieses Mal einen Krimi. Sie alle ziehen am Wochenende von Termin zu Termin, geben Interviews und Lesungen auf vielen Bühnen und stehen bei Signierstunden für Selfies und Autogramme parat. Bücher zum Signieren können mitgebracht oder an den Verlagsständen gekauft werden.

2. Gastland Italien kennenlernen

Nach 36 Jahren ist Italien wieder Gastland der Frankfurter Buchmesse. Der Ehrengast-Pavillon ist in diesem Jahr im Stil der öffentlichen Plätze in Italien gestaltet worden. Rund 100 Autoren und Autorinnen gehören zur offiziellen Delegation Italiens. Die Auswahl hatte im Vorfeld für eine Debatte gesorgt.

Der Autor Roberto Saviano, ein bekannter Kritiker der Mafia und der politischen Rechten in Italien, war gar nicht erst eingeladen worden. Der regierungskritische Schriftsteller Antonio Scurati, der Regierungschefin Giorgia Meloni schon mal als Erbin Mussolinis bezeichnete, sprach sich nach Savianos Nichteinladung wie viele weitere Autoren in Italien in einem offenen Brief gegen die Delegation aus.

Saviano reist nun wie Scurati einzeln zur Buchmesse an – nicht als Teil des italienischen Ehrengast-Auftritts.

3. Ihren Lieblings-"Romantasy"-Autorinnen begegnen

Ihre Bücher werden auf Tiktok und Instagram besprochen, manche schafften es im Eigenverlag zum Bestseller und Netflix bringt ihre Geschichten groß raus: Autorinnen des "New Adult"-Genres erhalten bei der diesjährigen Buchmesse für den Austausch mit ihren Fans erstmals eine eigene Ebene in Halle 1.2. Dort dreht sich bis Sonntag alles um Romance-, Fantasy- und um sogenannte Enemies-to-Lovers-Geschichten.

Das Genre "New Adult" richtet sich nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vor allem an junge Erwachsene. Die Figuren sind zwischen 18 bis 30 Jahre alt. Internationale Stars der Szene wurden zur Buchmesse eingeladen: Julia Quinn, die amerikanische Autorin der gefeierten Netflix-Serie "Bridgerton", und Erin Doom aus Italien, die den erfolgreichen Mystery-Roman "The Tearsmiths" geschrieben hat, der von Netflix verfilmt wurde (deutsch: "Der Tränenmacher").

Aber auch Lauren Roberts, Stephanie Garber, Yasmin Shakarami und D.C. Odesza dürften für lange Warteschlangen bei den Signierstunden am Wochenende sorgen.

4. Saviano & Co: Viel diskutierte Autoren erleben

Der israelische Historiker Yuval Noah Harari, bekannt geworden durch sein populärwissenschaftliches Buch "Sapiens. Eine kurze Geschichte der Menschheit", kam am Donnerstag mit einer Neuerscheinung nach Frankfurt: In "Nexus" thematisiert er die "Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz". Hier kommen Sie zu einer Kurzzusammenfassung seines Talks auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat.

Sehenswert dürften auch die Auftritte der Nachwuchs-Autorin Caroline Wahl werden. Ihr Debütroman "22 Bahnen" wurde zum Bestseller und auch der Folgeroman "Windstärke 17", der die Geschichte zweier Schwestern weiter erzählt, ist aktuell einer der gefragtesten Romane auf dem deutschsprachigen Markt.

Weitere Informationen Ihre Lieblingsautorin ist nicht dabei? Nirgendwo ist die Autorendichte höher als auf der Buchmesse in Frankfurt. Wer wann wo ist und spricht, erfahren Sie am detailliertesten im offiziellen Veranstaltungskalender der Buchmesse: Ihren Lieblingsautoren in die Suche eingeben, finden und dabei sein. Ende der weiteren Informationen

5. Beim BMX-Weltkrekordversuch zusehen

Dieses Jahr trumpft der Ravensburger Verlag zur Buchmesse mit sechs Live-Weltrekordversuchen auf: Vor dem Buchmesse-Publikum wird BMX-Profi Chris Böhm am Sonntagmittag einen neuen Anlauf auf einen neuen Weltrekord wagen. 2016 gewann Böhm den Rekord für die meisten Drehungen auf dem Hinterrad seines BMX-Bikes, zur Buchmesse werden er und vier weitere Sportler sechs neue Guinness-Rekordversuche vor dem Buchmesse-Publikum vorführen.

Moderiert wird die zweistündige Veranstaltung von der Guinness World Records-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann. Ein Weltrekordversuch auf der Buchmesse – wieso? Das Guinness World Records Buch feiert im kommenden Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

6. ESA-Astronaut erzählt von Weltraum-Mission

175 Tage – also rund ein halbes Jahr – verbrachte Matthias Maurer 2021 auf der Internationalen Raumstation (ISS). Der Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA), deren Raumflugkontrollzentrum sich in Darmstadt befindet, hatte seine Zeit im Weltall im vergangenen Jahr in "Cosmic Kiss" zunächst für Erwachsene aufgeschrieben. In seinem neuen Buch "Mission im Weltraum" im Comic-Stil hat er seine Geschichte nun auch auch für junge Weltraumfans angepasst.

Wie ist es mit einer Rakete ins All geschossen zu werden? Wie funktioniert Händewaschen ohne Waschbecken? Auf der Buchmesse liest er am Sonntag für die jungen Besucher und Besucherinnen aus seinem Astronautenbuch vor und beantwortet Fragen. Vielleicht ist auch schon der oder die nächste Astronautin im Publikum?

7. Selfie mit "Sendung mit der Maus"-Elefant

Er gehört genauso zur Sendung wie auch die Maus: der blaue Elefant aus "Die Sendung mit der Maus". Im kommenden Jahr 2025 wird der Elefant 50 Jahre alt, erstmals aufgetaucht in der Wissenssendung für Kinder ist der blaue Elefant am 5. Januar 1975.

Für junge und inzwischen erwachsene Fans kommt der Elefant als lebensgroßer Walking Act zum Verlagsstand von Edition Michael Fischer und steht am Buchmesse-Samstag (19. Oktober) für Selfies bereit.

Am Samstag tummelt sich auch die "Maus" auf der Buchmesse: Zwischen den Auftritten auf der ARD, ZDF und 3sat-Bühne (Forum, Ebene 0) finden über den Tag verteilt immer wieder Minilesungen über die bekannte Maus aus dem Fernsehen statt.

Weitere Informationen Wo finde ich die ARD auf der Buchmesse? Zum zweiten Mal veranstaltet die ARD auf der Buchmesse eine gemeinsame Literaturbühne mit dem ZDF und 3sat (Forum, Ebene 0). Ein Highlight ist sicherlich die etablierte Serie "SHEROES - Streiterinnen für die Zukunft" (Mittwoch bis Sonntag, täglich um 15 Uhr). Moderatorin und Autorin Jagoda Marinić spricht mit engagierten Frauen, die sich ganz unterschiedlich für Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel einsetzen. Ende der weiteren Informationen

8. Die besten Kostüme bei der Cosplay Meisterschaft

Die Buchmesse in Frankfurt ist für Cosplay-Fans eines der größten Events des Jahres – auch wegen des Finales ihres deutschlandweiten Kostümwettbewerbs. Im Saal Harmonie auf dem Messegelände versammeln sich am Sonntag hunderte Anime- und Manga-Interessierte. Viele haben wochenlang an ihrem Design gearbeitet, ihr Kostüm selbst genäht.

Bei der Cosplay Meisterschaft treten die Siegerteams aus den Vorentscheiden an – und präsentieren ihr Outfit einer Jury. Kurz vor Buchmesse-Schluss um 17 Uhr findet die Siegerehrung statt. Doch auch schon am Samstag, dem ersten großen Publikumstag, werden die Cosplay-Besucher und Besucherinnen zu einem inoffiziellen Messe-Highlight.

9. Live dabei: Was wird das Jugendwort 2024?

Im vergangenen Jahr gewann "Goofy", dieses Jahr wird es "Aura", "Schere" oder "Talahon". Zum zweiten Mal wird das Jugendwort des Jahres auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben, alle interessierten Besucher und Besucherinnen können am Samstagvormittag dabei sein. "Seid ihr Babos fly, dann kommt vorbei", wirbt der Langenscheidt Verlag für seine Veranstaltung.

Drei Wörter hatten im Vorfeld bei dem Pulikumsvoting überzeugen können; die Top-3-Jugendwörter standen bis zum 8. Oktober nochmals zur Abstimmung. Gesucht wurden vorab Begriffe, die Jugendliche zwischen elf und 20 Jahren besonders häufig verwenden. Jugendliche reichten hierzu selbst Wörter ein, deren Verbreitung dann von einer Jury auf verschiedenen sozialen Netzwerken geprüft wurde.

Ihnen sagt "Aura", "Schere" und "Talahon" nichts? Kein Problem, Langenscheidt erklärt hier die Top-3-Jugendwörter 2024 .