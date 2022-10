Nach zwei Pandemie-Formaten will die Buchmesse wieder den Rahmen für echte Begegnungen schaffen: Kaum Corona-Einschränkungen, viele Promis, ein Königspaar, ein musikalischer Friedenspreisträger und alte Streitthemen stehen auf dem Programm.

Videobeitrag Video Frankfurter Buchmesse: Wie geht es dem Buchhandel? Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Vorverkauf brummt fast wie vor der Pandemie, Corona-Auflagen gibt es kaum, die internationalen Promis sind zurück: Darf sich Frankfurt auf eine Buchmesse wie früher freuen? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, glaubt man Buchmesse-Direktor Juergen Boos: Nach "zwei sehr schweren Jahren" werde die Buchmesse in diesem Jahr (19. bis 23. Oktober) endlich wieder größtenteils physisch stattfinden. Die Branche sehne sich nach Kontakt.

Impfpass-Kontrolle, Besucher-Obergrenzen - auf der Buchmesse 2022 wird es keine Beschränkungen dieser Art mehr geben. "Wir haben die Genehmigung, diese Messe ohne Auflagen durchzuführen", sagte Boos bereits bei der Programmvorstellung im September. Dennoch werde man alles tun, eine sichere Messe zu ermöglichen. So sollen zum Beispiel die breiten Gänge beibehalten werden, um Gedränge zu vermeiden.

Ein Tag früher für alle geöffnet

Der Zeitpunkt, zu dem das Lesepublikum nach den Fachbesuchertagen auf die Messe darf, hat sich in den vergangenen Jahren stetig nach vorn verschoben. In diesem Jahr dürfen private Bücherliebhaber erstmals schon am Freitagmorgen aufs Gelände - und dann auch schon Bücher kaufen. Mittwoch und Donnerstag sind die Messehallen weiter Fachbesuchern vorbehalten.

Rund 4.000 Aussteller aus 95 Ländern haben sich der Buchmesse zufolge angemeldet. Der Vorverkauf laufe gut, sagte eine Sprecherin, ohne Zahlen zu nennen. Boos hatte im Sommer angedeutet, die Zahlen näherten sich fast schon wieder dem Niveau vor Corona. Im letzten Jahr vor der Pandemie hatten mehr als 300.000 Menschen die Buchmesse besucht. 2021 - das Jahr der hybriden Messe - zählte die Buchmesse nur 70.000 Besucher, weitere 130.000 nutzen die digitalen Angebote.

Spanisches Königspaar kommt zur Eröffnungsfeier

Zur offiziellen Eröffnung am Dienstag (18. Oktober) bringen König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien royalen Glanz nach Frankfurt. Ihr Land ist in diesem Jahr Ehrengast der Buchmesse. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ebenfalls erwartet. Auch die Liste der Autorinnen und Autoren ist wieder internationaler. Zu den prominentesten Namen zählt die US-amerikanische Autorin Donna Leon, die keinen neuen Krimi vorstellt, sondern über ihr Leben und ihre Arbeit berichtet. Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah ist am Samstag zu Gast.

Andere prominente Namen, die ihren Buchmesse-Besuch angekündigt haben, sind der Fußball-Weltmeister Philipp Lahm, der deutsch-amerikanische Hollywood-Star Diane Kruger und Schlagersängerin Vanessa Mai. Aber auch Stimmen wie Luisa Neubauer von der Fridays for Future-Bewegung in Deutschland sowie Tupoka Ogette, Antirassismus-Aktivistin und Autorin, treten an mehreren Tagen auf verschiedenen Bühnen auf - unter anderem auf der ARD-Bühne in der Halle Forum.

Weitere Informationen Das bietet die ARD-Bühne Talkreihen, Poetry Slams und viele bekannte Namen und Gesichter: Die ARD lädt auch in diesem Jahr von Mittwoch bis Sonntag Prominente aus Literatur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft auf ihre Bühne in der Halle Forum ein. Die Autorinnen und Autoren wechseln im Halbstunden- bis Stundentakt.

Das Programm: Mittwoch I Donnerstag I Freitag I Samstag I Sonntag Ende der weiteren Informationen

Auch in der Stadt und nach Messeschluss finden im Rahmen von Open Books, dem begleitenden Lesefest der Stadt, und dem Bookfest city von der Buchmesse etliche weitere und kostenlose Veranstaltungen rund um das Buch statt.

Fokus auf Ukraine, Russland nicht vertreten

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine werden in diesem Jahr keine russischen Verlage als Aussteller auf der Buchmesse in Frankfurt vertreten sein. Russische Staatsbürger erhielten derzeit keine Visa, wer kein mehrjähriges Visum für Deutschland habe, könne nicht einreisen, erklärte die Buchmesse.

Audiobeitrag Audio Das bietet die Frankfurter Buchmesse 2022 Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Wegen des Angriffs auf die Ukraine hatte die Buchmesse bereits im Frühjahr beschlossen, den russischen Nationalstand auszuschließen. Er war in den vergangenen Jahren von staatlichen Institutionen Russlands organisiert worden. Einzelstände russischer Verlage seien prinzipiell zugelassen - aber es hätten sich keine angemeldet.

Auf der Ukraine liegt in diesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt: Ukrainische Verlage präsentieren sich auf einem 100 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand mit Bühne. Am Buchmesse-Sonntag (23. Oktober) endet die Messe dann mit der Verleihung des Friedenspreises an den ukrainischen Autor und Musiker Serhij Zhadan. Am Freitagabend (21. Oktober, 18.30 Uhr) tritt er mit weiteren ukrainischen Künstlern im Frankfurt Pavilion auf der Agora auf.

Der Frankfurt Pavilion auf der Agora des Messegeländes. Bild © Frankfurter Buchmesse

TikTok neu auf der Buchmesse

Erstmals ist die soziale Plattform TikTok Partner der Buchmesse. Unter dem Hashtag #BookTok sind Bücher bei den meist jungen Nutzern durchaus ein Thema. In Frankfurt sollen Nutzer und Anbieter real zusammenkommen: Dafür baut TikTok am Messesonntag (23. Oktober) von 10 bis 17 Uhr eine Outdoor-Bühne auf der Agora auf und organisiert zum Thema "BookTok" Workshops, Gesprächsrunden und lädt bekannte Booktoker ein.

Dossier Frankfurter Buchmesse Frankfurter Buchmesse: Alle Nachrichten, Hintergründe und Videos zur weltgrößten Bücherschau bündeln wir in unserem Dossier. Zur Übersicht

Auch neu in diesem Jahr ist der Einsatz eines Awareness-Teams während der Messe. An das können sich Besucher wenden und Vorfälle melden, die sich - zum Beispiel wegen ihre Hautfarbe oder ihrer sexuellen Identität - auf der Messe beleidigt, ausgegrenzt oder bedroht fühlen. Das Awareness-Team ist mit einem eigenen Stand im Foyer der Halle 4.0 anzutreffen. Im vergangenen Jahr hatten Boykott-Aufrufe die Messe überschattet.

Der Grund: die Präsenz rechter Verlage als Aussteller. Die Buchmesse bleibt auch im Jahr danach bei ihrer Linie: "Es geht um die Freiheit des Wortes", sagte Boos vor der Messe. "Alles, was in Deutschland nicht verboten ist, kann in Frankfurt stattfinden." Aus Kritikersicht bemüht sich die Buchmesse nicht ausreichend um eine diskriminierungssensible Veranstaltung.