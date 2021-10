Die Besucher dürfen zurück aufs Messegelände, eine kanadische Königshaus-Vertretung kommt nach Frankfurt und der Ehrengast-Pavillon kehrt doppelt zurück: 2021 wagt die Frankfurter Buchmesse wieder mehr Präsenz. Kleiner bleibt sie dennoch.

Autoren durch die Hallen huschen sehen, an Ständen stöbern, zu Lesungen gehen: All das war im vergangenen Jahr zur ersten Corona-Ausgabe der Frankfurter Buchmesse nicht möglich. Die Messe fand ausschließlich digital statt, die Messehallen blieben leer. Einzig die Festhalle versprühte auf dem Messegelände mit der ARD-Buchmessenbühne einen Hauch Buchmessen-Flair.

Ein Jahr später - vom 20. bis 24. Oktober 2021 - kehren die Besucher und Besucherinnen zurück, wenn auch unter strengen Corona-Bedingungen.

25.000 Besucher am Tag

Bis zu 25.000 Menschen dürfen täglich auf das Messegelände, drinnen und an gut besuchten Open-Air-Treffpunkten gilt Maskenpflicht, alle Gäste müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein (3G-Regel). Spontan vorbeikommen klappt in diesem Jahr nicht - Tickets müssen zuvor online gekauft werden, das Ticketkontingent ist auf die jeweils 25.000 Besucher an den fünf Tagen begrenzt. Die Buchmesse fällt damit deutlich kleiner aus als in den Vorjahren: 2019 strömten insgesamt mehr als 300.000 Menschen auf das Gelände.

Das Motto der diesjährigen Messe lautet - dem Besucher-Comeback entsprechend: "Re:connect - Welcome back to Frankfurt" . Und dass die Lust auf echte Begegnungen im zweiten Corona-Jahr trotz der weitreichenden Beschränkungen groß ist, davon gehen die Veranstalter aus, wie Buchmesse-Sprecherin Kathrin Grün vorab sagte. "Wir erwarten, dass die Ticketkontingente am Messe-Wochenende ausgeschöpft sein werden." Denn dann verwandelt sich die Messe traditionell von einer Fachbesucher- zur Publikumsmesse. In diesem Jahr passiert das schon früher: Ab Freitag (22. Oktober) um 14 Uhr starten dann die Publikumstage.

Weitere Informationen Die wichtigsten Infos für Ihren Besuch Wie funktioniert die Buchmesse in der Hybrid-Version? Wie läuft das mit den Hygienevorschriften? Oder: Wie komme ich an Tickets? Die wichtigsten Fakten für Ihren Buchmesse-Besuch finden Sie in unserem Service-Beitrag. Ende der weiteren Informationen

Deutlich weniger Aussteller vor Ort

Doch auch das Comeback der Buchmesse fällt noch deutlich kleiner aus als in Vor-Pandemie-Zeiten. Statt 7.500 Aussteller vor zwei Jahren sind dieses Jahr nur 1.700 dabei, wie Grün sagte. Fachbesucher und -besucherinnen werden überwiegend aus Europa erwartet. Die Buchmesse, international die größte Bücherschau, bleibt somit auch 2021 weitgehend online.

Audiobeitrag Audio Audioseite Das sind die Themen des Bücher-Herbstes [Audioseite] Audio Bild © Imago / Panthermedia Ende des Audiobeitrags

Autoren und Autorinnen werden live zugeschaltet, viele Auftritte und Lesungen gestreamt. Rund 300 Autorinnen und Autoren haben sich nach Angaben der Buchmesse für einen Besuch in Frankfurt angekündigt. Die Festhalle wird wie im Vorjahr zur ARD-Buchmessenbühne, dieses Mal mit Publikum. Highlights sind: die Komikerin Caroline Kebekus und der Comedian Bülent Ceylan, der deutsch-spanische Musiker Álvaro Soler und traditionell die neue Preisträgerin oder der Preisträger des Deutschen Buchpreises 2021, der erst am Montagabend vor der Buchmesse vergeben wird.

Audiobeitrag Audio Audioseite Diese Promis kommen zur Frankfurter Buchmesse [Audioseite] Audio Riccardo Simonetti, Alvaro Soler und Carolin Kebekus sind prominente Gäste auf der Buchmesse 2021. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Auch die Talkreihe "Sheroes" bringt bekannte Autorinnen auf die ARD-Buchmessenbühne: Dort werden unter anderem die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim und die Grünen-Politikerin Aminata Touré mit der Moderatorin und Podcasterin Jagoda Marinić über unsere gesellschaftliche Zukunft sprechen.

Rund 160 Lesungen und Gespräche in der Stadt

Viele von ihnen werden auch am Abend in der Innenstadt zu sehen sein. Beim städtischen Lesefest Open Books und dem Bücherfestival Bookfest, das auch von der Buchmesse organisiert wird, geht die Buchmesse nach offiziellem Messeschluss traditionell in die Verlängerung. Viele Veranstaltungen sind kostenlos, auf den Bühnen sitzen Shortlist- und Longlist-Nominierte für den Deutschen Buchpreis sowie die diesjährige Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird traditionell am Buchmesse-Sonntag verliehen.

Bei der Bookfest-Lesung von Richard David Precht 2020. Bild © Marc Jacquemin

Kanada wird Ehrengast 2.0

Gastland in diesem Jahr ist Kanada. Der Ehrengast wagt 2021 seinen zweiten Anlauf - pandemiebedingt wurde der Gastauftritt im vergangenen Jahr um ein Jahr nach hinten geschoben. Doch vieles bleibt digital: Von den 60 Autorinnen und Autoren, die das Land in Frankfurt vertreten, kommen nur neun real auf die Messe. Kanadas Verlage schließen sich zu zwei Gemeinschaftsständen zusammen: einer für französischsprachige, einer für englischsprachige Literatur.

Die feierliche Eröffnungsrede am Dienstag (19. Oktober), die zur Bühne des jeweiligen Ehrengastes wird, hält die kanadische Generalgouverneurin Mary May Simon. Sie ist seit Juli die direkte Repräsentantin von Queen Elisabeth II. Die Autorinnen Margaret Atwood und Joséphine Bacon werden live aus Kanada und Paris zugeschaltet. Ein ganz besonderer Hingucker wird wohl der Ehrengast-Pavillon sein. Dieser ist in diesem Hybrid-Jahr nicht nur vor Ort, sondern auch virtuell begehbar.